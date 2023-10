Funes: alerta por el avistamiento de un puma en el casco urbano

El alerta lanzado por las autoridades municipales por el avistamiento de un puma en el casco urbano de Funes causó alarma entre los pobladores de la ciudad, que ante el riesgo que representa la presencia de un felino salvaje en el área tomaron recaudos para su protección. No obstante, se advirtió que se trata de una especie protegida y se debe preservar su vida .

"La especie es altamente protegida por leyes provinciales, nacionales y ordenanzas locales" , señaló Puig, y añadió: "Por diversos motivos se encuentran desplazándose hacia otros territorios e inclusive zonas urbanas. Ellos no quieren atacar, se encuentran estresados, asustados y tal vez desorientados ".

"La Sección Ecológica de la Policía Comunitaria comprobó el hallazgo de huellas del puma", explicó la funcionaria a Telefé, y agregó: " No queremos que pase lo mismo con el puma que divisaron en Roldán . Las personas lo persiguieron y le arrojaron objetos para espantarlo. El felino se estresó y por un mal manejo de la situación terminó muriendo"

Asimismo, enfatizó: "No solo queremos poner a salvo estos animales, si no a toda la comunidad. Por eso mismo es importante que respeten estas disposiciones de los organismos oficiales y no reaccionar con temor e imprudencia".

Finalmente, Puig recordó que continúa la búsqueda incesante y que el puma "tiene costumbres nocturnas como cualquier felino", por lo cual "la intención es que sea rescatado y trasladado en un lugar apropiado para que quede a resguardo".

Recomendaciones ante la presencia del puma

El área de Salud Animal de Funes emitió un comunicado con de recomendaciones para los vecinos, en el que señala que la presencia de un puma en la zona urbana es un hecho que genera preocupación en la comunidad, pero es importante recordar que la fauna silvestre es parte del ecosistema y que, en ocasiones, puede desplazarse hacia zonas pobladas por diversos motivos.

Si otra persona vuelve a ver al animal: no lo espante, no lo ahuyente, no lo corran, no les tiren con objetos o le griten, no intenten atraparlo. No se acerquen.

no lo espante, no lo ahuyente, no lo corran, no les tiren con objetos o le griten, no intenten atraparlo. No se acerquen. Tienen hábitos nocturnos. Mantengan perros y gatos dentro de la propiedad.

Revisen cámaras de seguridad de la zona, aquellos que poseen, desde las 3 am en adelante.

Si ven trabajando a la Policía Ecológica, DESPEJEN LA ZONA.

En caso de avistamiento de un puma, se recomienda llamar a las siguientes autoridades:

Policía Ecológica: 3177716

3177716 Control Urbano: 4931555

4931555 Comando de Funes: 4933555

Un puma murió tras ser atrapado en Roldán

El avistamiento de un puma en las calles de Roldán causó conmoción entre los pobladores de la ciudad. Sucedió el sábado 21 de octubre pasado, cuando, tras un operativo que se prolongó 4 horas, se logró atrapar el animal. El felino hembra apareció corriendo en una cuneta de una de las arterias más transitadas de la zona urbana, donde fue capturado.

Fue llevado a Rosario, aunque finalmente falleció producto del estrés y el estado físico que presentaba. Agentes de la Guardia Urbana Roldán acordonaron el lugar y personal de la División Ecológica de la Policía Comunitaria de Santa Fe enlazaron y pusieron en una jaula al puma.

>> Leer más: Un puma suelto en el centro de Roldán fue atrapado y murió producto del estrés

La subsecretaria de seguridad municipal, Marisabel Mendoza, confirmó que se trató de un ejemplar de unos 8 años de edad que estaba bastante flaco y parecía manso pero que sufrió mucho al ser capturado. Además, agregó que fue un arduo operativo en el que intervinieron varias agrupaciones del orden.