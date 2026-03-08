La Capital | La Región | tren

La metrópolis y la urgencia de volver a pensar en el tren

Una red que ya no alcanza. La escala cambió, la movilidad no

8 de marzo 2026 · 08:00hs
La movilidad metropolitana no puede resolverse solamente con más autos y más rutas. Requiere una mirada estratégica que articule a los distintos niveles del Estado —nación

"La movilidad metropolitana no puede resolverse solamente con más autos y más rutas. Requiere una mirada estratégica que articule a los distintos niveles del Estado —nación, provincia y gobiernos locales— para construir un sistema integrado que vuelva a poner al tren en el centro de la movilidad regional". 

Por Carlos Bava / Secretario de Desarrollo Territorial Municipalidad de Alvear

La ciudad de Rosario y su área metropolitana atraviesan un momento de profunda transformación territorial. En las últimas dos décadas, el crecimiento urbano hacia el oeste y el sur modificó de manera estructural la dinámica de movilidad. Localidades como Funes y Roldán, junto con la expansión sostenida del corredor sur hacia Villa Gobernador Gálvez, Alvear y Pueblo Esther, han incrementado de forma exponencial la cantidad de viajes diarios hacia Rosario.

Ese crecimiento, sin embargo, no fue acompañado por un sistema de transporte metropolitano acorde a la escala actual de la región. El resultado es visible cada mañana: largas filas de vehículos sobre la autopista Rosario–Córdoba, especialmente en los accesos desde Funes y Roldán, con embotellamientos en horas pico que ya forman parte del paisaje cotidiano. La movilidad metropolitana se volvió cada vez más dependiente del automóvil, con costos crecientes en tiempo, combustible, infraestructura vial y calidad ambiental.

Es cierto que existen proyectos para mejorar la infraestructura vial, como la eventual incorporación de un tercer carril en la autopista Rosario–Buenos Aires dentro del nuevo esquema de concesión. Sin embargo, incluso si esas obras se concretaran en el corto o mediano plazo, la ampliación de rutas difícilmente resolverá el problema de fondo: la necesidad de diversificar y modernizar el sistema de transporte metropolitano.

En este punto resulta inevitable mirar hacia atrás. Rosario supo tener un sistema ferroviario y tranviario que conectaba con eficiencia los distintos corredores regionales. Los tiempos de viaje hacia el oeste, el norte o el sur eran significativamente menores y el tren cumplía un rol estructural en la movilidad cotidiana de miles de personas.

Hoy parte de esa infraestructura todavía existe y, en muchos casos, se encuentra en condiciones aprovechables. El corredor Rosario–Cañada de Gómez, por ejemplo, ya demostró en los últimos años que el servicio ferroviario regional es posible y necesario. Recuperarlo y consolidarlo permitiría reconectar a ciudades como Funes, Roldán, San Jerónimo Sud, Carcarañá, Correa y Cañada de Gómez dentro de un sistema metropolitano eficiente.

En el corredor sur también existe una oportunidad concreta. La traza ferroviaria Rosario–San Nicolás ofrece una infraestructura estratégica para implementar un servicio regional que conecte Villa Diego, Alvear, Pueblo Esther y otras localidades del área sur, una zona que hoy concentra uno de los mayores crecimientos poblacionales de la región.

A su vez, el corredor oeste podría fortalecerse con una renovación progresiva del tramo hacia Casilda, incorporando en una primera etapa a Pérez y Zavalla, especialmente por el movimiento permanente de estudiantes que se trasladan diariamente hacia las universidades ubicadas en esa localidad.

Recuperación del tren

Finalmente, Rosario también tiene pendiente recuperar una lógica de transporte urbano ferroviario o tranviario. El corredor norte aparece como una oportunidad concreta. Existe un ingreso natural que replica el histórico acceso del antiguo Ferrocarril Santa Fe: desde Granadero Baigorria, siguiendo la continuidad de avenida Rondeau hasta la zona de Sorrento. Desde allí, históricamente el trazado continuaba hacia la zona de Travesía y conectaba con la estación que hoy ocupa la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno. Pensar una continuidad de ese corredor hacia el centro permitiría reintroducir un sistema tipo tram o tranvía metropolitano para la ciudad.

Nada de esto es una idea utópica. Por el contrario, se trata de una necesidad cada vez más evidente frente al crecimiento demográfico del área metropolitana y a los costos crecientes del transporte automotor. Implementar un sistema ferroviario y tranviario moderno requerirá inversión, planificación y, sobre todo, decisión política.

La movilidad metropolitana no puede resolverse solamente con más autos y más rutas. Requiere una mirada estratégica que articule a los distintos niveles del Estado —nación, provincia y gobiernos locales— para construir un sistema integrado que vuelva a poner al tren en el centro de la movilidad regional.

Rosario tiene la escala, la infraestructura y la historia ferroviaria para hacerlo. Lo que falta, en definitiva, es asumir que el futuro del transporte metropolitano ya no puede esperar.

Noticias relacionadas
La apertura de sesiones dejó así inaugurado un año que se proyecta como decisivo para continuar construyendo una ciudad que, en palabras del intendente, se distingue por producir, innovar y planificar cuál es la ciudad que se pretende y cómo se insertará en el contexto regional.

Alvear abrió por primera vez sus sesiones ordinarias legislativas

Las compactaciones forman parte de un programa que ya supera los 25.000 vehículos procesados en la actual gestión, con 46 operativos realizados en distintos departamentos de la provincia. 

Compactan en Oliveros motos y autos de corralones y comisarías de 12 distritos

Durante la recorrida, Ciancio destacó que la intervención forma parte de una planificación para fortalecer la capacidad de respuesta del hospital.

Refuncionalizan el Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo

Este año la demanda creció considerablemente debido a la situación económica que atraviesa el país y la provincia, con el compromiso de los concejales por la educación, estas ayudas se extienden a otros aspectos a lo largo del ciclo lectivo. 

Puerto San Martín dio inicio al ciclo lectivo 2026 de los centros de desarrollo infantil y del Jardín Maternal

Ver comentarios

Las más leídas

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

El desafío de la educación en la era de la IA: El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico

El desafío de la educación en la era de la IA: "El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico"

Lo último

Villa Gobernador Gálvez celebró sus 138 años con una gran fiesta en plaza San Martín

Villa Gobernador Gálvez celebró sus 138 años con una gran fiesta en plaza San Martín

Insuficiencia cardíaca: el avance hacia modelos de atención integral con foco en el paciente

Insuficiencia cardíaca: el avance hacia modelos de atención integral con foco en el paciente

Labio leporino: la rinoplastia definitiva como clave para la calidad de vida

Labio leporino: la rinoplastia definitiva como clave para la calidad de vida

La autogestión digital de trámites recarga de tareas a los consumidores

Deben asumir pasos administrativos que antes realizaban organismos públicos y privados. Es más difícil hacer reclamos

La autogestión digital de trámites recarga de tareas a los consumidores

Por Alicia Salinas
El cortafuegos judicial de Milei y la doble misión de Pullaro en Vaca Muerta

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El cortafuegos judicial de Milei y la doble misión de Pullaro en Vaca Muerta

Reflexiones a partir de Mauricio Macri

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

Reflexiones a partir de Mauricio Macri

Con una masiva adhesión de público y navegantes, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera
La Ciudad

Con una masiva adhesión de público y navegantes, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera

Luciano Pereyra se reinventa con la cumbia: La música me sigue formando como artista y persona

Por Lucía Inés López
Zoom

Luciano Pereyra se reinventa con la cumbia: "La música me sigue formando como artista y persona"

Viaje al centro de la tierra: Vaca Muerta, la ruta de la energía que le quiere pelear al agro

Por Gonzalo Santamaría
Economía

Viaje al centro de la tierra: Vaca Muerta, la ruta de la energía que le quiere pelear al agro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

El desafío de la educación en la era de la IA: El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico

El desafío de la educación en la era de la IA: "El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico"

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial en Rosario

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial en Rosario

Ovación
Walter Mazzanti a Newells: el aval de su pasado con Kudelka y un presente a mejorar
Ovación

Walter Mazzanti a Newell's: el aval de su pasado con Kudelka y un presente a mejorar

Walter Mazzanti a Newells: el aval de su pasado con Kudelka y un presente a mejorar

Walter Mazzanti a Newell's: el aval de su pasado con Kudelka y un presente a mejorar

Franco Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA y la FIA se lo pagó con una desmedida sancion

Franco Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA y la FIA se lo pagó con una desmedida sancion

El error de Alpine que pagó Colapinto en una largada tremenda pero con una buena imagen final

El error de Alpine que pagó Colapinto en una largada tremenda pero con una buena imagen final

Policiales
Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos
Policiales

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

La Ciudad
La autogestión digital de trámites recarga de tareas a los consumidores

Por Alicia Salinas
La Ciudad

La autogestión digital de trámites recarga de tareas a los consumidores

La memoria intacta de El Potro en el almacén Jorgito

La memoria intacta de El Potro en el almacén Jorgito

Barrio Abasto, un lugar de inmigrantes y conventillos de Rosario convertido en zona de gran demanda

Barrio Abasto, un lugar de inmigrantes y conventillos de Rosario convertido en zona de gran demanda

Récord histórico: las mujeres ya son el 12% de los choferes de colectivos

Récord histórico: las mujeres ya son el 12% de los choferes de colectivos

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente
La Ciudad

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio
Policiales

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes
La Ciudad

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado
Policiales

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región

Por Gonzalo Santamaría
Economía

"Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región"

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto
Politica

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa
Policiales

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: La vas a pagar
Política

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: "La vas a pagar"

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización
La Ciudad

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas
Policiales

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

La CGT presentó un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la reforma laboral
Política

La CGT presentó un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la reforma laboral

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos
Política

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos

Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo
Política

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Por Walter Palena

Ovación

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi
POLICIALES

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos
Economía

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: Donde había balas, ahora hay máquinas
La Ciudad

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: "Donde había balas, ahora hay máquinas"