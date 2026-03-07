Alvear abrió por primera vez sus sesiones ordinarias legislativas

Pighin inauguró el período 2026 en el flamante Concejo Municipal y reivindicó la planificación, el desarrollo productivo y la responsabilidad institucional

La apertura de sesiones dejó así inaugurado un año que se proyecta como decisivo para continuar construyendo una ciudad que, en palabras del intendente, se distingue por producir, innovar y planificar cuál es la ciudad que se pretende y cómo se insertará en el contexto regional.

Alvear vivió este jueves una jornada que quedará registrada como uno de los hitos más importantes de su historia reciente. En el SUM del Distrito Oeste se llevó adelante el acto de apertura de las Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante, el primero desde que la localidad obtuvo el rango formal de ciudad.

La ceremonia fue encabezada por el intendente, Carlos Pighin junto al presidente del cuerpo legislativo, Benjamín Perruccio, y contó con la presencia de referentes provinciales como Clara García y Germán Martínez, además de autoridades locales, instituciones y un nutrido acompañamiento de vecinos que se acercaron para ser parte de este momento fundacional.

El inicio del período legislativo marca además el comienzo de un año decisivo para la vida institucional de Alvear, que apenas meses atrás celebró la conformación de su primer Concejo Deliberante como ciudad. La instancia, una de las más relevantes del calendario político municipal, establece la agenda de trabajo y las bases del diálogo que orientará la gestión pública durante este nuevo ciclo.

En su mensaje inaugural, Pighin señaló con énfasis la trascendencia del momento . “Hoy no es una sesión más. Hoy es historia viva”, afirmó, destacando que la palabra ciudad no representa un trámite administrativo sino la consagración de un sueño colectivo construido a través de décadas de esfuerzo y visión compartida.

Crecimiento de Alvear

Recordó los años de crecimiento desordenado y las etapas de postergación, y marcó como punto de inflexión la decisión adoptada en 2009 de encarar un proceso de planificación profunda. “Entendimos que no había destino posible sin orden, sin método y sin planificación”, expresó en relación al Masterplan con visión 2030 diseñado en 2010, un proyecto estratégico que —según remarcó— no quedó en papeles y cuya materialización hoy se refleja en obras, servicios e infraestructura que definen la identidad productiva de la ciudad.

El intendente repasó la transformación que experimentó Alvear en los últimos años, destacó las obras emblemáticas como la conexión de calle Piedrabuena con la autopista Rosario–Buenos Aires, el fortalecimiento del sistema de salud, la consolidación de servicios básicos y la articulación permanente con el sector privado, que convirtió a la localidad en un polo industrial con más de 260 establecimientos productivos radicados en su jurisdicción.

Alvear - apertura sesiones ordinarias (3)

“Alvear es ciudad porque produce, porque innova, porque conecta, porque planifica y porque administra con responsabilidad”, subrayó, sintetizando el perfil de desarrollo que identifica a esta nueva etapa.

Más exigencias

Pighin también remarcó que pasar de comuna a ciudad implica asumir mayores competencias y exigencias institucionales, desafío que —según sostuvo— Alvear afronta con equilibrio fiscal y una administración ordenada, condiciones que distintos análisis regionales también destacaron al evaluar el nuevo estatus de la ciudad.

Los objetivos

En relación con los objetivos para este año, el mandatario hizo hincapié en la importancia de mejorar la conectividad urbana, avanzar con la obra de calle El Caldén hacia la ruta provincial 18, garantizar la llegada del gas natural a distintos sectores y profundizar políticas educativas para que los jóvenes puedan formarse en la ciudad.

Destacó además la necesidad de integrar los desarrollos urbanos dispersos y fortalecer la identidad comunitaria del Distrito Oeste, uno de los retos más relevantes para el crecimiento ordenado del territorio.

En un tramo dedicado al trabajo legislativo, el intendente convocó a los concejales a un debate “proactivo y sin mezquindades”, apelando a la importancia de instituciones fuertes para acompañar el crecimiento de ciudades con perfiles productivos, evocando incluso conceptos del Nobel Paul Krugman.

Un logro colectivo

Hacia el cierre de su discurso, Pighin afirmó que la consolidación de Alvear como ciudad es un logro colectivo que pertenece a la comunidad y a todos aquellos que apostaron al desarrollo cuando el territorio aún era un horizonte por definir.

