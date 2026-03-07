La Capital | La Región | Oliveros

Compactan en Oliveros motos y autos de corralones y comisarías de 12 distritos

El procedimiento, que comenzó este viernes, integra la política provincial de ordenamiento de depósitos estatales

7 de marzo 2026 · 15:00hs
Las compactaciones forman parte de un programa que ya supera los 25.000 vehículos procesados en la actual gestión

Las compactaciones forman parte de un programa que ya supera los 25.000 vehículos procesados en la actual gestión, con 46 operativos realizados en distintos departamentos de la provincia. 
Un nuevo proceso de compactación de vehículos comenzó este viernes en el corralón comunal de Oliveros y en dependencias policiales de todo el departamento Iriondo, como parte de las acciones destinadas a reducir la acumulación de rodados bajo custodia y mejorar el funcionamiento de los espacios públicos.

Los trabajos se llevan a cabo en el Corralón Comunal de Oliveros, situado en la intersección de avenida Santa Fe y General Roca, y abarcan además vehículos retirados de comisarías y depósitos de las 12 localidades del departamento. Las tareas están a cargo del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

El secretario de Gestión de Registros del Ministerio, Matías Figueroa Escauriza, destacó la coordinación con el senador provincial Hugo Rasetto, que permitió el retiro de automóviles y motocicletas en toda la jurisdicción. “En un trabajo conjunto logramos despejar comisarías y corralones de la totalidad de las localidades del departamento Iriondo. Históricamente esto generaba problemas para los vecinos. El gobernador Maximiliano Pullaro nos pidió desde el primer día ordenar el Estado y las dependencias bajo nuestra órbita”, afirmó.

50 compactaciones

Figueroa Escauriza señaló además que se trata de la compactación número 50 desde el inicio de la actual gestión y detalló que, en este operativo, se procesarán más de 600 vehículos del departamento Iriondo.

Explicó que los rodados en condiciones de recuperarse serán subastados por la Aprad; los que no, se compactarán; y aquellos que puedan reutilizarse se asignarán a distintos ministerios para tareas operativas en áreas como seguridad, salud y desarrollo social.

La política de compactación se basa en un relevamiento técnico previo que determina el estado de cada unidad y define su destino final. Según ese análisis, los vehículos pueden ser compactados, subastados, reparados o donados a instituciones educativas. También pueden desguazarse para aprovechar piezas destinadas a reacondicionar móviles utilizados en servicios esenciales.

Ordenamiento y compactación

Las compactaciones forman parte de un programa que ya supera los 25.000 vehículos procesados en la actual gestión, con 46 operativos realizados en distintos departamentos de la provincia. A cada intervención le sigue el traslado del material metálico a fundidoras, donde su venta cubre los costos logísticos del operativo. A esto se suman las subastas públicas de vehículos recuperables y la donación de unidades o piezas a escuelas técnicas, lo que permite convertir un problema histórico en recursos útiles para el Estado y para instituciones educativas.

De este modo, las comisarías dejan de funcionar como depósitos improvisados y se mejora la convivencia con los vecinos.

