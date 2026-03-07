Compactan en Oliveros motos y autos de corralones y comisarías de 12 distritos
El procedimiento, que comenzó este viernes, integra la política provincial de ordenamiento de depósitos estatales
7 de marzo 2026·15:00hs
Un nuevo proceso de compactación de vehículos comenzó este viernes en el corralón comunal de Oliveros y en dependencias policiales de todo el departamento Iriondo, como parte de las acciones destinadas a reducir la acumulación de rodados bajo custodia y mejorar el funcionamiento de los espacios públicos.
Los trabajos se llevan a cabo en el Corralón Comunal de Oliveros, situado en la intersección de avenida Santa Fe y General Roca, y abarcan además vehículos retirados de comisarías y depósitos de las 12 localidades del departamento. Las tareas están a cargo del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).
El secretario de Gestión de Registros del Ministerio, Matías Figueroa Escauriza, destacó la coordinación con el senador provincial Hugo Rasetto, que permitió el retiro de automóviles y motocicletas en toda la jurisdicción. “En un trabajo conjunto logramos despejar comisarías y corralones de la totalidad de las localidades del departamento Iriondo. Históricamente esto generaba problemas para los vecinos. El gobernador Maximiliano Pullaro nos pidió desde el primer día ordenar el Estado y las dependencias bajo nuestra órbita”, afirmó.
50 compactaciones
Figueroa Escauriza señaló además que se trata de la compactación número 50 desde el inicio de la actual gestión y detalló que, en este operativo, se procesarán más de 600 vehículos del departamento Iriondo.
Explicó que los rodados en condiciones de recuperarse serán subastados por la Aprad; los que no, se compactarán; y aquellos que puedan reutilizarse se asignarán a distintos ministerios para tareas operativas en áreas como seguridad, salud y desarrollo social.
La política de compactación se basa en un relevamiento técnico previo que determina el estado de cada unidad y define su destino final. Según ese análisis, los vehículos pueden ser compactados, subastados, reparados o donados a instituciones educativas. También pueden desguazarse para aprovechar piezas destinadas a reacondicionar móviles utilizados en servicios esenciales.
Ordenamiento y compactación
Las compactaciones forman parte de un programa que ya supera los 25.000 vehículos procesados en la actual gestión, con 46 operativos realizados en distintos departamentos de la provincia. A cada intervención le sigue el traslado del material metálico a fundidoras, donde su venta cubre los costos logísticos del operativo. A esto se suman las subastas públicas de vehículos recuperables y la donación de unidades o piezas a escuelas técnicas, lo que permite convertir un problema histórico en recursos útiles para el Estado y para instituciones educativas.
De este modo, las comisarías dejan de funcionar como depósitos improvisados y se mejora la convivencia con los vecinos.