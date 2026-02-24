Mortandad de peces en el Carcarañá: investigan las causas del fenómeno registrado el fin de semana

La provincia realizó un muestreo del agua y los peces muertos encontrados en distintos tramos del río y recomendaron evitar su consumo hasta conocer los motivos

El último fin de semana las imágenes de cientos de peces muertos en distintos tramos del río Carcarañá , especialmente entre San José de la Esquina y Oliveros, hicieron sonar las alarmas de las autoridades y la población de las localidades que atraviesa el curso de agua. A este fenómeno se sumó la aparición de una extraña espuma blanca en el arroyo Colastiné que causó sorpresa y preocupación. Ambas situaciones fueron documentadas con fotos y videos por los pescadores y pobladores ribereños y ante la alarma creciente, intervino el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe para realizar análisis del agua y los peces muertos.

De esta manera el organismo provincial, junto a otras áreas técnicas, recolectó muestras en diferentes tramos del Carcarañá para intentar determinar el origen de la mortandad. Las autoridades reiteraron además la recomendación de no consumir peces muertos ni en avanzado estado de descomposición, y en varios puntos se dispusieron restricciones preventivas para ingresar al río y para la pesca hasta contar con más información.

El secretario de Biodiversidad de Santa Fe, Alejandro Luciani, explicó que existen “distintas hipótesis” sobre las causas de la mortandad que se registró en varias especies ictícolas y en grandes cantidades.

El funcionario indicó en distintos medios que “la gran tormenta que se registró el día jueves principalmente en el centro sur de Córdoba y el oeste de Santa Fe pudo haber removido la materia orgánica del curso del río, provocando que el consumo del oxígeno disponible sea mayor”, a la vez que expresó que esa hipótesis "explicaría también la presencia de la espuma" que se vio en algunos de los videos difundidos, que se habría originado “por la materia orgánica removida” .

Esta es la hipótesis se sustentaría en el aporte de biólogos tanto del ministerio como del Conicet y la UNR, aunque hay un sector de los científicos que apuntan a la presencia de agroquímicos y otros contaminantes en las aguas de los ríos santafesinos.

¿Peces ahogados?

Especial estupor causó la declaración del presidente comunal de Oliveros, Martín Calori, quien barajó una explicación un tanto contradictoria: "Cuando el pescado no tiene donde refugiarse y viene gran cantidad de volumen de agua, se termina ahogando...". Para el jefe comunal la contaminación del agua no sería un factor determinante, algo con lo que las organizaciones ambientalistas y científicos del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral, no están de acuerdo.

Biólogos y especialistas en el tema como el equipo integrado por el biólogo Rafael Lajmanovich junto a un equipo de científicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicet), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el Instituto Nacional de Limnología (Inali), hace tiempo advierten que el alto nivel de contaminantes presentes en las aguas de los ríos que confluyen en el Paraná hacen inviable la vida de diversas especies acuáticas como anfibios y peces. Incluso, llegaron a determinar que los sábalos del río Salado, presentan un nivel de contaminación extremo, siendo los que más glifosato acumulan en todo el mundo.

Por otro lado, el funcionario provincial comentó también que “en el transcurso de la recorrida que hicieron empleados del ministerio, algunos pescadores y pobladores indicaron que había una laguna en Córdoba con muchos peces que, por la crecida, se fueron al curso del Carcarañá”,y que habrían "comenzado a morir por las altas temperaturas y la consecuente baja disponibilidad de oxígeno".

Las causas de la mortandad

En cuanto a las muestras de agua y peces muertos que se tomaron en el Carcarañá, Luciani dijo que serán sometidas a estudios de laboratorio para “determinar si hay algún tipo de químico” que haya contaminado el río, una hipótesis que hasta el momento tampoco fue descartada. El resultado de las pruebas podría conocerse en los próximos días.

Por su parte, el presidente comunal de Pueblo Andino Federico Martello, señaló que otra de las hipótesis es que los sedimentos de agroquímicos acumulados en campos que drenan en el Carcarañá hayan sido arrastrados por las lluvias recientes, provocando la mortandad. El jefe comunal se comunicó el sábado con la gente del ministerio de Ambiente y procedió desde la Comuna a preservar muestras de los peces.

Martello enfatizó que "debemos llegar al fondo de todo ésto. Es un golpe muy duro para todos, para el ecosistema y para el pueblo que depende del río. Por eso debemos tomar precauciones".

Tampoco está descartado que los efluentes que se vierten al río desde diferentes curtiembres, tengan un nivel el toxicidad suficiente para provocar o bien ser parte del fenómeno. A su vez, Luciani afirmó que durante los últimos dos años desde Ambiente han mantenido tareas de “inspección permanente” en los cursos de agua provinciales para detectar derrames de líquidos sin tratar, y que "hasta el momento no detectaron irregularidades".

La opinión de los pescadores

Desde la Asociación Civil de Pesca y Conservación Casildense indicaron a un medio santafesino que "se trata de un proceso que ocurre todos los años, aunque esta vez tuvo un alcance mayor". En palabras de Adrián Beltrame, integrante de la entidad, “esto comenzó el miércoles con el ingreso de una lluvia muy copiosa, 120 milímetros, que generó un aluvión de agua”.

Según Beltrame el fenómeno "estaría vinculado al exceso de materia orgánica en el agua" y afirmó que si bien es "un proceso que se da todos los años" en esta oportunidad “la magnitud fue descomunal” y destacó que solo se vieron afectados peces. “Decimos que es orgánico porque solo afectó a peces. Acá no se vieron afectadas tortugas ni garzas”.