Buscan a un empresario de Reconquista tras hallar su lancha a la deriva

Desapareció Marcelo Boschi, de 55 años, responsable de la empresa De Buena Madera. Prefectura Naval rastrilla la zona por agua y aire

Un reconocido empresario de Reconquista desapareció y este martes se puso en marcha un intenso operativo de búsqueda luego de que su lancha vacía fuera hallada a la deriva . El caso mantiene en vilo a la sociedad del norte santafesino.

El hombre en cuestión es Marcelo Boschi, dueño de la empresa De Buena Madera, ubicada en la ciudad de Reconquista. El medio Reconquista hoy detalla que el comerciante tiene 55 años y hijos adolescentes. Precisa que el hombre es un apasionado del río pero no solía salir solo. Durante varios años fue integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Reconquista, fue comisario general de la Expo e integrante del Rotary Club.

La embarcación hallada en el río es un casco tipo Tracker marca Cargo, de 6,40 metros, con motor Yamaha de 115 hp. El nombre de la lancha es igual a su negocio: De buena madera.

Lo que se sabe hasta el momento es que Boschi había partido alrededor de las 5 de la mañana desde la Guardería Amarras rumbo a Goya. Navegaba solo y llevaba colocado el chaleco salvavidas. La última vez que lo vieron tenía pantalón de jean y una remera.

>> Leer más: Doble crimen en Reconquista: imputan femicidio al hombre que mató a su expareja y un amigo

La alarma se generó unas horas más tarde cuando su embarcación fue encontrada unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista, sin ninguna persona a bordo. El empresario no responde llamadas telefónicas y la situación generó el pedido de intervención de las autoridades.

Solo un grupo de pescadores aseguraron que lo cruzaron y charlaron con él, pero que poco después vieron su lancha vacía.