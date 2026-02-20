Con una nueva escuela General Lagos consolida su modelo de crecimiento

La localidad celebró la inauguración del Colegio Privado Shackleton, una nueva institución educativa que abarca los tres primeros niveles de aprendizaje y que comenzará su ciclo lectivo el 2 de marzo

General Lagos reafirma tres ejes centrales de su gestión: crecimiento planificado, acompañamiento a la inversión privada y generación de oportunidades para todas las familias de la localidad.

La localidad de General Lagos festeja ampliando la oferta formativa para las familias de la localidad y la región con la reciente inauguración del Colegio Privado Shackleton, que dará inicio a su primer ciclo lectivo el próximo lunes 2 de marzo.

La apertura del establecimiento se inscribe en una estrategia de desarrollo que articula Estado y sector privado , consolidando un modelo de gestión que promueve la inversión, la generación de empleo y la ampliación de oportunidades.

Ubicado sobre ruta provincial 21 – Km 11, dentro de Distrito Cero, el Colegio incorpora nivel inicial (sala de 5), primario y secundario con terminalidad educativa “Bachiller en Economía” , complementando y fortaleciendo el sistema educativo local.

Durante el acto inaugural, el presidente comunal Esteban Ferri, destacó que esta iniciativa “forma parte de una visión estratégica que entiende al crecimiento como un proceso planificado , donde el Estado genera condiciones para que las inversiones lleguen y se transformen en oportunidades concretas para las familias”. Asimismo, subrayó que la educación constituye uno de los pilares centrales de la política pública local .

El proyecto fue desarrollado por Life Desarrollos. Roberto Tettamanti, socio de la empresa, destacó que la inauguración del Colegio Shackleton, es un hito muy importante porque la educación es uno de los pilares fundamentales del desarrollo. Que el distrito pueda contar con una escuela de estas características significa consolidar la comunidad, generar arraigo y proyectar futuro.

Propuesta pedagógica para General Lagos

La propuesta pedagógica del colegio se basa en el modelo de Active Learning, con una mirada centrada en el estudiante, promoviendo el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades socioemocionales. El edificio fue diseñado con espacios flexibles y entornos preparados para integrar tecnología y metodologías innovadoras, alineadas a los desafíos del siglo XXI.

La radicación del Colegio Shackleton representa un paso más en la consolidación de la localidad como una comunidad que planifica su expansión, fortalece su entramado productivo y amplía derechos. Ya que no solo diversifica la oferta educativa, sino que también genera empleo directo e indirecto, dinamiza la actividad económica y contribuye al arraigo, brindando más opciones a las familias de la localidad.

