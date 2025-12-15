Ybarlucea pavimentó una calle estratégica para el casco urbano de la localidad

La Comuna finalizó la pavimentación de calle Santa Fe, una de las arterias más importantes y transitadas

La pavimentación de calle Santa Fe se suma al plan comunal de Obras Públicas, permitiendo mejorar y ampliar infraestructura, orientado a acompañar el crecimiento de la localidad y garantizar servicios esenciales.

La Comuna de Ybarlucea finalizó la pavimentación de calle Santa Fe, una de las arterias más importantes y transitadas del casco urbano. La obra comprendió el tramo entre avenida del Rosario y Urquiza, un sector clave y largamente esperado por los vecinos y vecinas.

La intervención tiene una relevancia especial porque en estas cuadras se ubican instituciones fundamentales para la vida comunitaria: la Cooperativa de Energía y Consumos de Ibarlucea, la Subcomisaría N°17 y el Punto Violeta , donde funcionan también el Área de Promoción Comunitaria y la Biblioteca Popular Julio Migno.

Por su ubicación y función, se trata de una arteria estratégica para garantizar accesibilidad, seguridad y el adecuado funcionamiento de los servicios locales.

El presidente comunal, Jorge Masson, destacó el impacto de la obra al señalar que “la pavimentación de calle Santa Fe era una necesidad histórica. Es un sector donde funcionan instituciones clave para nuestra comunidad, y esta intervención permite ordenar la circulación y garantizar un acceso más seguro y cómodo para todos”.

Ybarlucea-pavimento1

En esa línea, Masson remarcó que la gestión continuará avanzando con un esquema sostenido de mejoras: “Seguimos trabajando con obras concretas, planificadas y ejecutadas con responsabilidad. Nuestro compromiso es transformar Ybarlucea con inversiones que mejoren la vida diaria de nuestros vecinos y vecinas”.

Ybarlucea-pavimento 3

