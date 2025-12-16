La Capital | Política | Maximiliano Pullaro

Pullaro: "No puedo sentarme a dialogar con la Nación hasta que no reconozca lo que le debe a Santa Fe"

El gobernador reclamó el pago de fondos previsionales adeudados, cuestionó el abandono de rutas nacionales y sostuvo que la provincia defiende sus intereses con “vocación democrática y firmeza institucional”

16 de diciembre 2025 · 11:33hs
Pullaro reclamó el pago de fondos previsionales adeudados

Pullaro reclamó el pago de fondos previsionales adeudados, cuestionó el abandono de rutas nacionales y sostuvo que Santa Fe defiende sus intereses.

Al filo del debate sobre el presupuesto 2026 en el Congreso, el gobernador Maximiliano Pullaro volvió a marcar distancia con el gobierno de Javier Milei y dejó en claro que el diálogo con la Nación está condicionado al reconocimiento de las deudas que mantiene con la provincia y al cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de obras públicas.

El mandatario advirtió que no es posible avanzar en conversaciones formales mientras Santa Fe no tenga certezas. “No me puedo sentar a dialogar hasta que la Nación no reconozca lo que le debe a la provincia”, sostuvo.

Las declaraciones del mandatario fueron realizadas mientras, junto al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recorría los avances de las obras de construcción del nuevo edificio del Instituto Superior N° 8 “Almirante Guillermo Brown” en la ciudad de Santa Fe, que se emplazará en la esquina de Castellanos y Güemes, tareas que demandan al Estado santafesino una inversión de 25.000 millones de pesos y están a cargo de la empresa Cocivial SA.

Deuda previsional millonaria

Uno de los principales reclamos de Pullaro apunta a la deuda histórica de la Nación con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, vinculada a los fondos que debería transferir la Ansés.

El gobernador de Santa Fe precisó que el monto adeudado supera el billón de pesos, una cifra equivalente “a casi todo el presupuesto anual destinado a la obra pública provincial”.

Este reclamo no es nuevo. Viene de los pactos fiscales firmados hace muchos años, cuando la provincia cedió impuestos coparticipables con el compromiso de que la Nación cubriera parte del déficit previsional”, explicó, y recordó que el planteo ya fue llevado a la Corte Suprema de Justicia.

Incumplimientos en obras y rutas nacionales

El gobernador también cuestionó el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo nacional, especialmente tras la firma del Pacto de Mayo.

Las obras comprometidas avanzaron muy poco y hace muy poco tiempo”, señaló, y puso el foco en el estado de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe. “No nos repararon las rutas ni nos transfirieron las trazas para que podamos arreglarlas nosotros”, indicó.

En contraste, destacó el esfuerzo provincial: “Con recursos propios reparamos 3.400 kilómetros de rutas provinciales. Estaban en condiciones similares a las nacionales y hoy están arregladas. Cuando se administra bien, los recursos alcanzan”.

Defensa de Santa Fe

Pullaro resaltó que su posición no responde a una lógica de confrontación sino a la defensa de los intereses santafesinos. “No es una actitud de fuerza ni de confrontación personal. Es defender lo que le corresponde a la provincia", insistió.

En ese marco, volvió a diferenciarse del kirchnerismo, al que definió como “el modelo que más daño le hizo a la República Argentina”, y ratificó su identidad política.

Tenemos voluntad de diálogo, pero también límites claros”, resumió el gobernador, al dejar en claro que la relación con la Nación dependerá de hechos concretos y no solo de gestos políticos.

Noticias relacionadas
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, defendió la transparencia de las licitaciones provinciales y apuntó contra un video difundido por militantes libertarios.

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza

Javier Milei y Karina aprovechan el envión después de las elecciones para sumar volumen en el Congreso e impulsar las reformas. 

Milei suma conversos y en Rosario se respira clima de revancha

El gobernador Maximiliano Pullaro bajó línea a sus ministros y funcionarios en la reunión de gabinete ampliado realizada en Rosario. 

El segundo tiempo de Pullaro: tecnología, cercanía y contraste con Milei

Rafael Gutiérrez estará al frente del tribunal.

Rafael Gutiérrez presidirá el Tribunal Electoral de Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newells

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newell's

Lo último

Pescadores de La Florida fueron al Concejo a pedir reglas claras para trabajar

Pescadores de La Florida fueron al Concejo a pedir reglas claras para trabajar

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

Invitan a la charla Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa

Invitan a la charla "Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa"

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

El robo fue denunciado por un productor de Santo Domingo, en el departamento Las Colonias, que detectó el faltante durante la vacunación antiaftosa. La Guardia Rural Los Pumas investiga el hecho. La Sociedad Rural de Rosario alertó por el aumento de delitos en zonas rurales.

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Paulón carga contra la reforma laboral y expone la fuerte interna en el oficialismo santafesino
Política

Paulón carga contra la reforma laboral y expone la fuerte interna en el oficialismo santafesino

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral
La Ciudad

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo
La Ciudad

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado
Política

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos
La Ciudad

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Central ya tiene nuevo entrenador para la Copa Libertadores: Jorge Almirón

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newells

Ignacio Boero y un inicio de gestión a toda máquina como presidente de Newell's

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptarlo

El pedido de Nata conmovió: ya son 500 las familias que quieren adoptarlo

Ovación
Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026
OVACIÓN

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Optimismo en Alpine por el nuevo auto: Estoy muy ilusionado, dijo Pierre Gasly

Optimismo en Alpine por el nuevo auto: "Estoy muy ilusionado", dijo Pierre Gasly

Policiales
Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Policiales

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

Condenaron a los últimos imputados por homicidio durante una asamblea de camioneros

Condenaron a los últimos imputados por homicidio durante una asamblea de camioneros

Imputan al juez federal Gastón Salmain por abuso de autoridad

Imputan al juez federal Gastón Salmain por abuso de autoridad

Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur

Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur

La Ciudad
Pescadores de La Florida fueron al Concejo a pedir reglas claras para trabajar
La Ciudad

Pescadores de La Florida fueron al Concejo a pedir reglas claras para trabajar

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

Invitan a la charla Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa

Invitan a la charla "Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa"

La UNR lanzó una diplomatura de pregrado en cine en la Facultad de Humanidades

La UNR lanzó una diplomatura de pregrado en cine en la Facultad de Humanidades

Luis Caputo, sobre el cambio de bandas cambiarias: La desinflación va a seguir
Política

Luis Caputo, sobre el cambio de bandas cambiarias: "La desinflación va a seguir"

Quiénes son los dos docentes argentinos que quedaron entre los 50 mejores del mundo
Información General

Quiénes son los dos docentes argentinos que quedaron entre los 50 mejores del mundo

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta
Policiales

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Tras ganar el Martín Fierro de Oro, llega un nuevo streaming del Conicet en el fondo del mar
Información general

Tras ganar el Martín Fierro de Oro, llega un nuevo streaming del Conicet en el fondo del mar

Convocan al Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de Santa Fe: cómo aplicar
la region

Convocan al Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de Santa Fe: cómo aplicar

El tiempo en Rosario: martes despejado y con una máxima de 29 grados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes despejado y con una máxima de 29 grados

El titular de Arca presentó la renuncia y el gobierno anunció a su sucesor
Política

El titular de Arca presentó la renuncia y el gobierno anunció a su sucesor

Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores
POLICIALES

Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía
Economía

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Pullaro analizó sus dos años de gestión y fijó como eje la transformación digital del Estado
Política

Pullaro analizó sus dos años de gestión y fijó como eje la transformación digital del Estado

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Ángel Di María hizo una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer como futbolista
Ovación

Ángel Di María hizo una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer como futbolista

Viagra en el Río de la Plata: una investigación del Conicet revela un alto consumo que deja huellas en el agua
Información General

Viagra en el Río de la Plata: una investigación del Conicet revela un alto consumo que deja huellas en el agua

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo
Economía

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos
Policiales

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos

Las ventas de los súper en Santa Fe están en el peor nivel de la década
Economía

Las ventas de los súper en Santa Fe están en el peor nivel de la década

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno
Política

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: "Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno"

El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra un severo virus respiratorio
Salud

El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra un severo virus respiratorio

Más de 2 mil personas se graduaron de la Escuela de Oficios de la UNR
La Ciudad

Más de 2 mil personas se graduaron de la Escuela de Oficios de la UNR