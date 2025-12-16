Pullaro: "No puedo sentarme a dialogar con la Nación hasta que no reconozca lo que le debe a Santa Fe"

El gobernador reclamó el pago de fondos previsionales adeudados, cuestionó el abandono de rutas nacionales y sostuvo que la provincia defiende sus intereses con “vocación democrática y firmeza institucional”

Al filo del debate sobre el presupuesto 2026 en el Congreso, el gobernador Maximiliano Pullaro volvió a marcar distancia con el gobierno de Javier Milei y dejó en claro que el diálogo con la Nación está condicionado al reconocimiento de las deudas que mantiene con la provincia y al cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de obras públicas .

El mandatario advirtió que no es posible avanzar en conversaciones formales mientras Santa Fe no tenga certezas . “ No me puedo sentar a dialogar hasta que la Nación no reconozca lo que le debe a la provincia ”, sostuvo.

Las declaraciones del mandatario fueron realizadas mientras, junto al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recorría los avances de las obras de construcción del nuevo edificio del Instituto Superior N° 8 “Almirante Guillermo Brown” en la ciudad de Santa Fe, que se emplazará en la esquina de Castellanos y Güemes, tareas que demandan al Estado santafesino una inversión de 25.000 millones de pesos y están a cargo de la empresa Cocivial SA.

Uno de los principales reclamos de Pullaro apunta a la deuda histórica de la Nación con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe , vinculada a los fondos que debería transferir la Ansés.

El gobernador de Santa Fe precisó que el monto adeudado supera el billón de pesos, una cifra equivalente “a casi todo el presupuesto anual destinado a la obra pública provincial”.

“Este reclamo no es nuevo. Viene de los pactos fiscales firmados hace muchos años, cuando la provincia cedió impuestos coparticipables con el compromiso de que la Nación cubriera parte del déficit previsional”, explicó, y recordó que el planteo ya fue llevado a la Corte Suprema de Justicia.

Incumplimientos en obras y rutas nacionales

El gobernador también cuestionó el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo nacional, especialmente tras la firma del Pacto de Mayo.

“Las obras comprometidas avanzaron muy poco y hace muy poco tiempo”, señaló, y puso el foco en el estado de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe. “No nos repararon las rutas ni nos transfirieron las trazas para que podamos arreglarlas nosotros”, indicó.

En contraste, destacó el esfuerzo provincial: “Con recursos propios reparamos 3.400 kilómetros de rutas provinciales. Estaban en condiciones similares a las nacionales y hoy están arregladas. Cuando se administra bien, los recursos alcanzan”.

Defensa de Santa Fe

Pullaro resaltó que su posición no responde a una lógica de confrontación sino a la defensa de los intereses santafesinos. “No es una actitud de fuerza ni de confrontación personal. Es defender lo que le corresponde a la provincia", insistió.

En ese marco, volvió a diferenciarse del kirchnerismo, al que definió como “el modelo que más daño le hizo a la República Argentina”, y ratificó su identidad política.

“Tenemos voluntad de diálogo, pero también límites claros”, resumió el gobernador, al dejar en claro que la relación con la Nación dependerá de hechos concretos y no solo de gestos políticos.