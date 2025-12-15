Asumieron las autoridades de la Comuna de General Lagos en un acto que convocó al entramado social de la localidad

La Comuna de General Lagos llevó adelante el acto oficial de asunción de autoridades. Un encuentro que convocó a representantes de instituciones, autoridades locales y regionales, familias y vecinos de la localidad.

En esta oportunidad, el equipo de gobierno liderado por Esteban Ferri renovó por séptima vez su compromiso con la comunidad de General Lagos, reafirmando la continuidad de un proyecto de trabajo sostenido, participativo y orientado al desarrollo local.

El acto contó con las palabras de la vicepresidenta comunal, Natalia Giovacchinni, quien destacó el valor de la construcción colectiva, tanto en los equipos de trabajo como en la comunidad. Y resaltó la generosidad y liderazgo de Esteban. Y agradeció el compañerismo a Eliana Girotti.

Seguidamente, se hizo un reconocimiento por su compromiso y constante acompañamiento a la gestión como minoría y miembro saliente, Jesús Rojas Narvaez.

Renovar el compromiso

El cierre de la ceremonia estuvo a cargo del presidente comunal, quien destacó el orgullo de renovar la confianza de los vecinos y vecinas. Y realizó un repaso de los ejes más importantes que hacen exitosa a su gestión.

“Cuando se integran la vivienda, la educación, el deporte, la salud y el espacio público, lo que se construye no son obras, es igualdad de oportunidades para las próximas generaciones”, expresó Ferri.

Agradeció el trabajo en conjunto con las instituciones, las empresas y destacó la responsabilidad de seguir construyendo una gestión basada en el diálogo, la transparencia y el compromiso social.

El cierre del acto reafirmó el espíritu de unidad, trabajo conjunto y proyección hacia el futuro que caracteriza a la comunidad lagunense.

Gral Lagos.asuncion2

La nueva comisión

En cuanto a la Comisión comunal quedó conformada de la siguiente manera:

Miembros titulares: Esteban Oscar Ferri, Natalia Andrea Giovacchinni, Jose Maria Persichini, Eliana Carmen Girotti y Celia Verónica Rojas.

Miembros suplentes: Ivan Cecchinni, Irma Perez, Cesar Gigli, Mariana Franco y Jesús Rojas Narvaez.

Contralores de cuenta titulares: Albino Mollard, Gabriela Adriana Palacios Scarfia y Nidia Vallejo.

Contralores de cuenta suplentes: Alfredo Orellano, Melina Fogel y Rasello Alfredo.

