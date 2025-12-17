Por la violencia de sus jugadores, un club de la Rosarina recibió una segunda y severa sanción

Ya había sido castigado por el Consejo Federal del fútbol argentino y ahora la Asociación Rosarina de Fútbol le aplicó una pena accesoria

La formación de Coronel Aguirre el día que se enfrentó a PSM Fútbol. El club de Villa Gobernador Gálvez fue sancionado por la violencia de sus jugadores.

Un club rosarino recibió una durísima sanción por parte de la Asociación local de fútbol por los graves incidentes provocados por sus jugadores al término de un partido. Por la misma razón, la institución ya había sido castigada por el Consejo Federal del fútbol argentino.

Se trata de Coronel Aguirre, el club de Villa Gobernador Gálvez que este año representó junto a Unión de Álvarez a la Asociación Rosarina de Fútbol (ARF) en el Torneo Regional Amateur, que concederá dos ascensos al Torneo Federal A, la tercera división del fútbol argentino para equipos del interior.

Los jugadores de Coronel Aguirre protagonizaron serios incidentes al término del Partido con PSM Fútbol, correspondiente a la segunda fase del Torneo Regional Amateur, luego de quedar eliminados por el equipo de la ciudad de Puerto San Martín.

Fue el 30 de noviembre, en la cancha de PSM, que venció 1 a 0 y se ganó así el derecho de pasar de fase para enfrentar a Racing de Teodelina. El equipo portuario ya eliminó al representante de la Liga Venadense de Fútbol y ahora deberá jugar en la siguiente ronda contra Atlético San Jorge.

Al término de ese partido se armó una gresca generalizada con corridas, trompadas, jugadores lastimados y balas de gomas. Tanto fue el descontrol que tuvo que intervenir la policía. Los incidentes fueron provocados por los jugadores de Coronel Aguiire.

Por esos episodios, el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal del fútbol argentino ya le había aplicado una severa sanción, que consiste en un año sin poder participar en el Torneo Regional Amateur. Significa que aún ganando ese derecho en la cancha, el equipo de Villa Gobernador Gálvez no hubiese podido representar a la Asociación Rosarina en ese certamen hasta el torneo de 2027. Ahora, con la sanción accesoria de la ARF, no podrá hacerlo hasta 2029.

Pero ahora la Asociación Rosarina aplicó su propia sanción, una pena accesoria de dos años. Por esta razón, Coronel Aguirre por tres años para jugar el Torneo Regional Amateur. El castigo contra el Rojiverde fue decidido por unanimidad en el seno de la ARF.