La Capital | Ovación | club

Por la violencia de sus jugadores, un club de la Rosarina recibió una segunda y severa sanción

Ya había sido castigado por el Consejo Federal del fútbol argentino y ahora la Asociación Rosarina de Fútbol le aplicó una pena accesoria

17 de diciembre 2025 · 14:11hs
La formación de Coronel Aguirre el día que se enfrentó a PSM Fútbol. El club de Villa Gobernador Gálvez fue sancionado por la violencia de sus jugadores.

La formación de Coronel Aguirre el día que se enfrentó a PSM Fútbol. El club de Villa Gobernador Gálvez fue sancionado por la violencia de sus jugadores.

Un club rosarino recibió una durísima sanción por parte de la Asociación local de fútbol por los graves incidentes provocados por sus jugadores al término de un partido. Por la misma razón, la institución ya había sido castigada por el Consejo Federal del fútbol argentino.

Se trata de Coronel Aguirre, el club de Villa Gobernador Gálvez que este año representó junto a Unión de Álvarez a la Asociación Rosarina de Fútbol (ARF) en el Torneo Regional Amateur, que concederá dos ascensos al Torneo Federal A, la tercera división del fútbol argentino para equipos del interior.

Los jugadores de Coronel Aguirre protagonizaron serios incidentes al término del Partido con PSM Fútbol, correspondiente a la segunda fase del Torneo Regional Amateur, luego de quedar eliminados por el equipo de la ciudad de Puerto San Martín.

Violencia en Puerto San Martín

Fue el 30 de noviembre, en la cancha de PSM, que venció 1 a 0 y se ganó así el derecho de pasar de fase para enfrentar a Racing de Teodelina. El equipo portuario ya eliminó al representante de la Liga Venadense de Fútbol y ahora deberá jugar en la siguiente ronda contra Atlético San Jorge.

Al término de ese partido se armó una gresca generalizada con corridas, trompadas, jugadores lastimados y balas de gomas. Tanto fue el descontrol que tuvo que intervenir la policía. Los incidentes fueron provocados por los jugadores de Coronel Aguiire.

Leer más: El gol de Ángel Di María en el clásico rosarino fue nombrado como el mejor del torneo Clausura

Por esos episodios, el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal del fútbol argentino ya le había aplicado una severa sanción, que consiste en un año sin poder participar en el Torneo Regional Amateur. Significa que aún ganando ese derecho en la cancha, el equipo de Villa Gobernador Gálvez no hubiese podido representar a la Asociación Rosarina en ese certamen hasta el torneo de 2027. Ahora, con la sanción accesoria de la ARF, no podrá hacerlo hasta 2029.

Pero ahora la Asociación Rosarina aplicó su propia sanción, una pena accesoria de dos años. Por esta razón, Coronel Aguirre por tres años para jugar el Torneo Regional Amateur. El castigo contra el Rojiverde fue decidido por unanimidad en el seno de la ARF.

Noticias relacionadas
Una de las últimas salidas y saludos de Ariel Holan en el Gigante de Aroyito.

El club que lo tiene en la mira a Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Central

Violencia en Puerto San Martín. Coronel Aguirre no podrá jugar por un año en el Regional Amateur.     

Durísima sanción a un club de la Rosarina por violencia en un partido del Regional Amateur

Claudio Aquino está jugando en Colo Colo, hasta donde hace muy poco tiempo dirigió Almirón, hoy DT de Central.

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El golazo del Fideo de tiro libre en el último clásico rosarino

El gol de Ángel Di María en el clásico rosarino fue nombrado como el mejor del torneo Clausura

Ver comentarios

Las más leídas

Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

El aula volvió a unirlos: la promoción 1955 del Superior de Comercio hizo historia

El aula volvió a unirlos: la promoción 1955 del Superior de Comercio hizo historia

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Lo último

Fuerte advertencia de la FUA: No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario

Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur

Newells se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: Es aún peor

Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Cenar afuera en Nochebuena o Año Nuevo en Rosario se volvió un plan de alto presupuesto: las tarjetas en bares, restaurantes y hoteles parten de un piso de los $95.000 por persona. Menús de varios pasos, bebidas incluidas y shows en vivo

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario
Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur
La Ciudad

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin
Negocios

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Se vienen días de calor en Rosario aunque las lluvias asoman en el horizonte
La Ciudad

Se vienen días de calor en Rosario aunque las lluvias asoman en el horizonte

Fuerte advertencia de la FUA: No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario
La Ciudad

Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel
Policiales

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

El aula volvió a unirlos: la promoción 1955 del Superior de Comercio hizo historia

El aula volvió a unirlos: la promoción 1955 del Superior de Comercio hizo historia

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

Ovación
El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

Por la violencia de sus jugadores, un club de la Rosarina recibió una segunda y severa sanción

Por la violencia de sus jugadores, un club de la Rosarina recibió una segunda y severa sanción

El gol de Ángel Di María en el clásico rosarino fue nombrado como el mejor del torneo Clausura

El gol de Ángel Di María en el clásico rosarino fue nombrado como el mejor del torneo Clausura

Policiales
Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel
Policiales

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína

Santa Fe: Imputan a nueve personas por comprar armas legalmente y desviarlas al mercado ilegal

Santa Fe: Imputan a nueve personas por comprar armas legalmente y desviarlas al mercado ilegal

La Ciudad
Fuerte advertencia de la FUA: No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario
La Ciudad

Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur

Se vienen días de calor en Rosario aunque las lluvias asoman en el horizonte

Se vienen días de calor en Rosario aunque las lluvias asoman en el horizonte

Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales

Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Por Martín Stoianovich

Ciudad

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025
Economía

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador
Ovación

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026
OVACIÓN

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago
Politica

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino
Información General

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Policiales

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales
POLICIALES

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado
Política

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año
Economía

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo
La Ciudad

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos
La Ciudad

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral
La Ciudad

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe
Información General

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe

La UNR lanzó una diplomatura de pregrado en cine en la Facultad de Humanidades
La Ciudad

La UNR lanzó una diplomatura de pregrado en cine en la Facultad de Humanidades

Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur
POLICIALES

Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur

El segundo tiempo de Pullaro: tecnología, cercanía y contraste con Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El segundo tiempo de Pullaro: tecnología, cercanía y contraste con Milei

Imputan a un alto jefe policial de Las Rosas por fraude en la carga de combustible
POLICIALES

Imputan a un alto jefe policial de Las Rosas por fraude en la carga de combustible

Pullaro: No puedo dialogar con Nación hasta que no reconozca lo que le debe a Santa Fe
Política

Pullaro: "No puedo dialogar con Nación hasta que no reconozca lo que le debe a Santa Fe"