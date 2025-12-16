Invitan a la charla "Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa"

El encuentro será este miércoles en la Lavardén y participará Fabián Grillo, padre de Pablo. La actividad forma para de la muestra anual de fotoperiodismo

La foto de Tadeo Bourbom que retrata la represión en el marco de la sanción de la Ley Bases.

En el marco de la 36ª muestra anual de fotoperiodismo argentino de Argra, se realizará el conversatorio "Justicia por Pablo Grillo . La represión mileista a trabajadores de prensa". La actividad se desarrollará este miércoles 17 de diciembre, a las 18.30, en la Sala de las Miradas de la Plataforma Lavardén (Mendoza 1085).

La entrada al conversatorio es libre y gratuita , con la organización del Sindicato de Prensa Rosario (SPR), la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) y el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.

Los participantes del encuentro serán Fabián Grillo, padre de Pablo; Claudia Cesaroni (Liga Argentina por los Derechos Humanos), abogada de la familia Grillo; Juan Pablo Sarkissian (SPR); Ana Isla y Fardi Dumat Kelzi (Argra).

El conversatorio forma parte de las actividades que se organizan durante la muestra de fotoperiodisimo argentino que se abrió el 5 de diciembre y culminará el 31 de enero.

>> Leer más: Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

La exhibición incluye fotografías en las categorías: retrato, vida cotidiana, deportes, arte y espectáculo, naturaleza y medio ambiente, política y actualidad, donde se destacan los violentos episodios de represión por parte del Estado en el marco de las protestas sociales.

La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 10 a 20, y los fines de semana de 14 a 21.