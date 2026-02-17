La Capital | La Región | autopista a Córdoba

Funes: dijo que se quedó dormido y volcó en la autopista a Córdoba

El siniestro sucedió este martes poco después de las 6. Los dos ocupantes del auto salieron prácticamente ilesos

17 de febrero 2026 · 07:40hs
El vuelco del automóvil se produjo este martes poco después de las 6

Foto: Policía de Santa Fe.

El vuelco del automóvil se produjo este martes poco después de las 6
Los ocupantes del auto sufrieron heridas muy leves

Los ocupantes del auto sufrieron heridas muy leves

Este martes a la mañana se produjo un impactante vuelco de un automóvil en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de Funes. Los ocupantes del rodado, dos hombres de 28 años, sufrieron heridas leves que no requirieron derivación a un centro médico, según indicaron fuentes policiales.

El siniestro vial sucedió alrededor de las 6.15, a la altura del kilómetros 299 de la autopista. El vehículo involucrado fue un Ford que circulaba por el carril en dirección a Rosario.

El conductor del vehículo declaró ante la Policía que se había quedado dormido lo que provocó el vuelco del auto. Es decir, no habría intervenido otro vehículo en siniestro.

>> Leer más: Volcó un auto en la autopista Rosario–Córdoba a la altura de Circunvalación y rescataron a una persona

En el auto iban Lucas L. y Walter Z., ambos de 28 años y oriundos de San Lorenzo y Ricardone. Al lugar del accidente acudió personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), que diagnosticó en el caso de Lucas L. una herida cortante en miembro inferior derecho. La otra persona salió ilesa.

Noticias relacionadas
Comparsas, música en vivo y propuestas comunitarias marcaron la segunda noche de carnaval en el Centro de Expresiones de Alvear. 

Alvear vivió una segunda noche de carnaval con gran participación y una propuesta cultural diversa

El ex futbolista que tuvo una extensa trayectoria en el fútbol nacional e internacional nunca perdió el sentido de pertenencia y el afecto que lo une con el club y la ciudad que lo vieron crecer en el deporte.

Villa Constitución: Leonel Vangioni tendrá su homenaje en la ciudad que lo vio nacer como deportista

Para el 28 de febrero se programó la “Noche de colectividades” con propuestas gastronómicas y artísticas por parte de las colectividades participantes, ballets folklóricos, músicos locales, desde las 18 en Pueblo Nuevo (Av. Argentina y Buenamessón) con entrada libre y gratuita. 

Villa Gobernador Gálvez se prepara para celebrar su 138° aniversario

Parte del lote de aves silvestres que viajaban en condiciones extremas en un camión

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

Un influencer estadounidense quedó fascinado con Rosario: La ciudad más linda de Argentina

Un influencer estadounidense quedó fascinado con Rosario: "La ciudad más linda de Argentina"

El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Lo último

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Hay quórum: Diputados sesiona y debate la reforma laboral con el paro general como telón de fondo

Hay quórum: Diputados sesiona y debate la reforma laboral con el paro general como telón de fondo

Gremios advierten que si avanza la reforma laboral irán a un paro por tiempo indeterminado

Gremios advierten que si avanza la reforma laboral irán a un paro por tiempo indeterminado

Hay quórum: Diputados sesiona y debate la reforma laboral con el paro general como telón de fondo

El oficialismo reunió 130 legisladores para abrir el debate. La sesión comenzó pasadas las 14 y se prevé una extensa jornada

Hay quórum: Diputados sesiona y debate la reforma laboral con el paro general como telón de fondo
El gobierno calificó al paro de la CGT de perverso: No hay nada más extorsivo
Política

El gobierno calificó al paro de la CGT de "perverso": "No hay nada más extorsivo"

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región
LA CIUDAD

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral
Política

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral

Gremios advierten que si avanza la reforma laboral irán a un paro por tiempo indeterminado
Política

Gremios advierten que si avanza la reforma laboral irán a un paro por tiempo indeterminado

En Rosario solamente operará Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país
La Ciudad

En Rosario solamente operará Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

Un influencer estadounidense quedó fascinado con Rosario: La ciudad más linda de Argentina

Un influencer estadounidense quedó fascinado con Rosario: "La ciudad más linda de Argentina"

El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Sin colectivos: la UTA Rosario terminó con el misterio y anunció que se suma al paro de la CGT

Sin colectivos: la UTA Rosario terminó con el misterio y anunció que se suma al paro de la CGT

Ovación
Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Por Hernán Cabrera
OVACION

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newells: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque muy rápido de incertidumbre

Newell's: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque muy rápido de incertidumbre

Central Córdoba tiene todo listo para ir otra una vez más en busca del tan ansiado ascenso

Central Córdoba tiene todo listo para ir otra una vez más en busca del tan ansiado ascenso

Policiales
Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora
POLICIALES

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

La Ciudad
El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

La CGT Rosario celebró la total contundencia del paro general en la región

La CGT Rosario celebró la "total contundencia" del paro general en la región

El temporal en Rosario dejó casi 70 reclamos por distintos incovenientes

El temporal en Rosario dejó casi 70 reclamos por distintos incovenientes

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

Newells mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña
Policiales

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda
POLICIALES

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Milei viajó otra vez a EEUU y volverá a ir en marzo con dos gobernadores radicales
Política

Milei viajó otra vez a EEUU y volverá a ir en marzo con dos gobernadores radicales

Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos
La Región

Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora
POLICIALES

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?
Policiales

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes
POLICIALES

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral
Economía

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral

Después del yacaré, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento
La Ciudad

Después del yacaré, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento

Santiago del Estero madrugó: es la única provincia que ya arrancó las clases en 2026
Información General

Santiago del Estero madrugó: es la única provincia que ya arrancó las clases en 2026

Cierre de Fate: el gobierno nacional decretó la conciliación obligatoria
Economía

Cierre de Fate: el gobierno nacional decretó la conciliación obligatoria

Se viene otra Noche de Museos Abiertos: actividades espacio por espacio
Zoom

Se viene otra Noche de Museos Abiertos: actividades espacio por espacio

Los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro
La Ciudad

Los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y  un conductor se fugó
La Ciudad

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y  un conductor se fugó

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan más medidas de fuerza
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan más medidas de fuerza

Le secuestraron la moto por maniobras prohibidas y la prendió fuego
Policiales

Le secuestraron la moto por maniobras prohibidas y la prendió fuego

Cayó un joven de 18 años en un playón municipal con casi cien dosis de cocaína
Policiales

Cayó un joven de 18 años en un playón municipal con casi cien dosis de cocaína

Baja la persiana: Fate anunció su cierre definitivo y más de 900 despidos
Economía

Baja la persiana: Fate anunció su cierre definitivo y más de 900 despidos

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle
Policiales

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle