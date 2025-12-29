Puerto San Martín: obras y puesta en valor de espacios públicos en el nuevo centro comercial a cielo abierto
La iniciativa municipal representa una transformación urbanística que cambia la fisonomía del casco céntrico de la ciudad
29 de diciembre 2025·17:03hs
El miércoles 23 de diciembre se realizó la inauguración oficial del denominado centro comercial a cielo abierto (CCCA), un sector céntrico de la ciudad de Puerto General San Martín que fue íntegramente modificado para brindar a los comerciantes y clientes una mejor infraestructura urbana y que convirtió al lugar en un gran paseo de compras.
La puesta en valor del centro de la ciudad comenzó con el primer tramo, que se ejecutó sobre avenida Córdoba en el sector comprendido entre calle Rodríguez y Leandro Alem, el proyecto integral, anunciado en aquel momento, prometía continuar con las obras por Córdoba hasta calle Belgrano, y hacer lo propio en un amplio sector de avenida San Martín, desde la vera del arroyo San Lorenzo hasta Guillermo Kirk faltando, en la actualidad, sólo 100 metros lineales para concluir.
Trabajos externos e internos
“Desagües nuevos, reemplazo de cañerías de cloacas, el tendido eléctrico bajo tierra, se cambiaron todas las cañerías de agua que tenían muchas décadas de construídas, lo que demandó mayor tiempo para finalizar las obras entre otros inconvenientes que debimos sortear” expresaron desde el gobierno municipal ante vecinos y comerciantes en la inauguración del sector comprendido entre las vías del ferrocarril y calle Belgrano.
El Paseo Islas Malvinas, fue uno de los espacios públicos que se intervinieron en este proceso de remodelación urbana, revalorizando el lugar que contiene las placas recordatorias en homenaje a nuestras islas y a los veteranos y caídos en Malvinas , con la construcción de un muro con bloques de hormigón, y un mástil nuevo, entre otras mejoras.
Las obras continuaron desde San Martín hasta 25 de mayo, y entre 9 de Julio y las vías del Ferrocarril, que incluyó un momento emotivo con el descubrimiento del Busto de la Madre, totalmente restaurado en la renovada Plaza Sargento Cabral, y la puesta en valor del frente del Club Paraná, hacia fines del año 2024.
El tramo inaugurado esta semana, es el último de esta primera etapa del centro comercial de la ciudad de Puerto General San Martin sobre calle Córdoba, entre vías del ferrocarril y calle Belgrano, y concreta este proyecto de reforma y puesta en valor de la zona céntrica y comercial de la ciudad, mejorando la circulación peatonal y vehicular del sector. En este tramo se ejecutó nueva red de agua potable en ambas veredas, que reemplaza al viejo conducto que circulaba por una sola de ellas, nuevos desagües pluviales domiciliarios hacia la calzada, más la conexión a red cloacal de antiguos desagües de aguas servidas detectados.
Más iluminación y mejor transitabilidad
Además de la instalación de cableado subterráneo para alimentación de nuevas luminarias, nuevos cordones y dársenas para estacionamiento de vehículos, nuevas rampas para discapacitados y entradas vehiculares.
Se realizó además la renovación de veredas con embaldosado de granito y la renovación y reubicación del arbolado público. Incorporación de moderno mobiliario urbano, cestos, bancos, bicicleteros y nueva parada de colectivo totalmente de acero inoxidable, tótem, y bolardos lumínicos en bocacalles y un Punto Seguro.
Un Punto Seguro es un tótem de seguridad equipado con tecnología que permite a los ciudadanos comunicarse directamente con el Ciac (Centro Integral Asistencia Ciudadana) en caso de emergencia. La torre es de acero inoxidable, de unos 2,93 metros de altura, y está provistas de una cámara de video de 360°, un intercomunicador, carteles indicativos de números útiles (CIAC), violencia de género (144), bomberos (100), centro de emergencias (911) emergencias médicas (107), droga dependencias (132).
Al presionar un botón en el tótem, se establece una comunicación directa con los operadores del Ciac. , el sistema transmite audio y video en tiempo real a la central de emergencias, lo que facilita una respuesta rápida y efectiva. Además, se graba todo lo sucedido, proporcionando un respaldo adicional, aporta enormes beneficios, rápida respuesta y la prevención de posibles hechos delictivos.
Más obras
Durante el acto que se realizó en la víspera de Nochebuena por lo que se contó con la presencia de "Papá Noel", se destacó la puesta en valor del Paseo Don José Enrique Paz, embelleciendo el monumento existente con nueva pintura y enmarcándolo en un nuevo espacio que contará con muy buena iluminación nocturna.
“Navidad es una fiesta que vivimos en familia y compartimos con nuestros seres queridos. Y también la vivimos como ciudad, Puerto es una comunidad construída sobre valores y espíritu de pertenencia que nos unen, aunque pensemos distinto” expresó en la oportunidad el presidente del Concejo, Juan Manuel De Grandis.
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez
Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila
Lo último
Puerto San Martín: obras y puesta en valor de espacios públicos en el nuevo centro comercial a cielo abierto
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales
Las "señales" de El Hogar del Huérfano, camino a la Unesco
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales
Durante más de tres años, Juan Andrés Zurvera montó un estudio jurídico falso, utilizó firmas apócrifas de jueces y camaristas y engañó a decenas de víctimas con causas que nunca existieron. Terminó preso, y en la audiencia imputativa se quebró ante el fiscal
Política
Presupuesto 2026: el rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
La Ciudad
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
LA CIUDAD
"Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos y pide auxilio al municipio
Salud
Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe
LA REGION
Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez
Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila
Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva
Ovación
OVACIÓN
Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes
Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes
Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1: la elección de los directores de equipo
La sorprendente historia de Bamba Niang, el boxeador senegalés nacionalizado argentino
Policiales
Policiales
Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini
Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia
Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros
La Ciudad
La Ciudad
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales
Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea
"Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos y pide auxilio al municipio
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
Política
Cristina Kirchner, todavía internada: qué es un íleo posoperatorio
Información General
Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año
La Ciudad
Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía
La Ciudad
Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa
La Ciudad
Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
POLICIALES
Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
Economía
Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
La Región
Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante
Ovación
Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo
Política
Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes
Policiales
Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia
Ovación
La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90
Información General
Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido
El Mundo
Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: "Estamos mucho más cerca"
La Región
Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat
politica
Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe
policiales
Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado
Ovación
Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense
OVACIÓN
El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende