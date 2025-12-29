Puerto San Martín: obras y puesta en valor de espacios públicos en el nuevo centro comercial a cielo abierto

El miércoles 23 de diciembre se realizó la inauguración oficial del denominado centro comercial a cielo abierto (CCCA), un sector céntrico de la ciudad de Puerto General San Martín que fue íntegramente modificado para brindar a los comerciantes y clientes una mejor infraestructura urbana y que convirtió al lugar en un gran paseo de compras .

La puesta en valor del centro de la ciudad comenzó con el primer tramo, que se ejecutó sobre avenida Córdoba en el sector comprendido entre calle Rodríguez y Leandro Alem, el proyecto integral, anunciado en aquel momento, prometía continuar con las obras por Córdoba hasta calle Belgrano, y hacer lo propio en un amplio sector de avenida San Martín, desde la vera del arroyo San Lorenzo hasta Guillermo Kirk faltando, en la actualidad, sólo 100 metros lineales para concluir.

“Desagües nuevos, reemplazo de cañerías de cloacas, el tendido eléctrico bajo tierra, se cambiaron todas las cañerías de agua que tenían muchas décadas de construídas, lo que demandó mayor tiempo para finalizar las obras entre otros inconvenientes que debimos sortear” expresaron desde el gobierno municipal ante vecinos y comerciantes en la inauguración del sector comprendido entre las vías del ferrocarril y calle Belgrano.

El Paseo Islas Malvinas, fue uno de los espacios públicos que se intervinieron en este proceso de remodelación urbana , revalorizando el lugar que contiene las placas recordatorias en homenaje a nuestras islas y a los veteranos y caídos en Malvinas , con la construcción de un muro con bloques de hormigón, y un mástil nuevo, entre otras mejoras.

PGSM-CCCA1

Las obras continuaron desde San Martín hasta 25 de mayo, y entre 9 de Julio y las vías del Ferrocarril, que incluyó un momento emotivo con el descubrimiento del Busto de la Madre, totalmente restaurado en la renovada Plaza Sargento Cabral, y la puesta en valor del frente del Club Paraná, hacia fines del año 2024.

El tramo inaugurado esta semana, es el último de esta primera etapa del centro comercial de la ciudad de Puerto General San Martin sobre calle Córdoba, entre vías del ferrocarril y calle Belgrano, y concreta este proyecto de reforma y puesta en valor de la zona céntrica y comercial de la ciudad, mejorando la circulación peatonal y vehicular del sector. En este tramo se ejecutó nueva red de agua potable en ambas veredas, que reemplaza al viejo conducto que circulaba por una sola de ellas, nuevos desagües pluviales domiciliarios hacia la calzada, más la conexión a red cloacal de antiguos desagües de aguas servidas detectados.

Más iluminación y mejor transitabilidad

Además de la instalación de cableado subterráneo para alimentación de nuevas luminarias, nuevos cordones y dársenas para estacionamiento de vehículos, nuevas rampas para discapacitados y entradas vehiculares.

Se realizó además la renovación de veredas con embaldosado de granito y la renovación y reubicación del arbolado público. Incorporación de moderno mobiliario urbano, cestos, bancos, bicicleteros y nueva parada de colectivo totalmente de acero inoxidable, tótem, y bolardos lumínicos en bocacalles y un Punto Seguro.

Un Punto Seguro es un tótem de seguridad equipado con tecnología que permite a los ciudadanos comunicarse directamente con el Ciac (Centro Integral Asistencia Ciudadana) en caso de emergencia. La torre es de acero inoxidable, de unos 2,93 metros de altura, y está provistas de una cámara de video de 360°, un intercomunicador, carteles indicativos de números útiles (CIAC), violencia de género (144), bomberos (100), centro de emergencias (911) emergencias médicas (107), droga dependencias (132).

Al presionar un botón en el tótem, se establece una comunicación directa con los operadores del Ciac. , el sistema transmite audio y video en tiempo real a la central de emergencias, lo que facilita una respuesta rápida y efectiva. Además, se graba todo lo sucedido, proporcionando un respaldo adicional, aporta enormes beneficios, rápida respuesta y la prevención de posibles hechos delictivos.

PGSM-CCCA3

Más obras

Durante el acto que se realizó en la víspera de Nochebuena por lo que se contó con la presencia de "Papá Noel", se destacó la puesta en valor del Paseo Don José Enrique Paz, embelleciendo el monumento existente con nueva pintura y enmarcándolo en un nuevo espacio que contará con muy buena iluminación nocturna.

“Navidad es una fiesta que vivimos en familia y compartimos con nuestros seres queridos. Y también la vivimos como ciudad, Puerto es una comunidad construída sobre valores y espíritu de pertenencia que nos unen, aunque pensemos distinto” expresó en la oportunidad el presidente del Concejo, Juan Manuel De Grandis.

>>Leer más: Inauguraron segunda ampliación del Instituto Superior N°25 "Beppo Levi" en Puerto San Martín