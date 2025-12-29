Trágico choque en ruta nacional A012: se despistó e impactó contra una alcantarilla El incidente se produjo este lunes a la mañana en el tramo comprendido entre Zavalla y Roldán. 29 de diciembre 2025 · 10:32hs

El trágico choque en la ruta nacional A012 sucedió este lunes entre Roldán y Zavalla

Un automovilista murió este lunes a la mañana al perder el control de su vehículo y estrellarse, tras cruzar de carril, contra una alcantarilla en la ruta nacional A012, entre las localidades de Zavalla y Roldán.

El siniestro vial se produjo sobre el kilómetro 37 de A012 y en los primeros minutos de ocurrido el hecho se estableció que no habría participado otro vehículo. Según las primeras informaciones, el incidente se produjo cerca de las 5 de la mañana de hoy.

La versión preliminar indicaba que el conductor del auto, por causas que se desconocen, perdió el control de su vehículo, se cruzó de carril y terminó incrustándose en una alcantarilla ubicada a varios metros del asfalto. La víctima murió en el acto.

accidente fatal AO12 El trágico choque en la ruta nacional A012 sucedió este lunes entre Roldán y Zavalla Foto: captura El Tres TV En el lugar trabajaba personal de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo, de Bomberos Zapadores de esa jurisdicción y de la Agencia Provincial de Seguridad Vial que colaboraba con la realización de desvíos del tránsito. Los cortes se realizaron, para quienes circulen desde Roldán hacia Zavalla por autopista a Córdoba y para quienes se desplacen en sentido contrario, deben desviar hacia la ruta nacional 33.

Pero sobre el tránsito quedó restablecido con normalidad una vez que concluyeron los peritos policiales. La víctima no pudo ser identificada. La policía de la departamental San Lorenzo trabajaba en ese sentido. El cuerpo fue retirado del lugar por efectivos de Bomberos Zapadores para la realización de una autopsia en el Instituto Médico Legal de Rosario.