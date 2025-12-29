Diez años de transformación en Villa Gobernador Gálvez: obras, acciones y una ciudad en movimiento

El 10 de diciembre de 2015 marcó un punto de partida complejo para Villa Gobernador Gálvez. “Asumí en una ciudad muy deteriorada, maltratada por gestiones anteriores”, recordó Ricci durante una entrevista con LT8 AM 830 y La Capital, en la que repasó los principales hitos de sus diez años de gestión.
Hoy, transitando la mitad de su tercer mandato, el intendente plantea un horizonte de largo plazo: ordenar, reconstruir y transformar la ciudad para ponerla a la altura de otras localidades del área metropolitana sur.
“Sabemos que falta mucho, pero el camino es este y requiere continuidad”, sostuvo, al tiempo que subrayó que la evolución de la gestión pasó de una primera etapa centrada en la obra pública a una segunda fase que articula infraestructura con políticas activas en lo social, lo productivo y lo ambiental.
Obras para la transformación urbana
La obra pública fue uno de los ejes iniciales del proceso de recuperación. Pavimentación, cloacas, mejoras viales y puesta en valor de barrios completos marcaron una primera etapa, que luego se complementó con políticas activas en lo social y lo productivo. “Al principio fue obra, hoy es obra y acción. Las dos cosas juntas son las que generan transformación real”, sintetizó el intendente.
Un caso destacado es la producción de pavimento con adoquines fabricados íntegramente por el municipio. La planta, gestionada con fondos provinciales y puesta en marcha tras la pandemia, permitió completar más de 12.000 metros cuadrados de calles con producción propia. “La planta es 100 % municipal, el movimiento de suelo es municipal y la colocación la hace una cooperativa local. Generamos empleo y mejoramos la calidad de vida del vecino”, explicó Ricci.
Una ciudad que recuperó los espacios públicos
La recuperación del espacio público aparece como otro de los pilares del modelo de ciudad. El Parque Sur, con casi 100 hectáreas de reserva y áreas recreativas, se convirtió en uno de los grandes símbolos de la gestión. Canchas deportivas, pileta, sectores de descanso y espacios multifunción forman parte de una propuesta pensada para el encuentro social.
“Después de la pandemia entendimos que los espacios verdes eran una necesidad central. La gente buscaba lugares abiertos, seguros y cuidados”, señaló Ricci, al tiempo que destacó las inversiones realizadas para ampliar y mejorar la infraestructura existente.
Dentro de esa lógica de aprovechamiento del espacio público, la ciudad dio un paso innovador en la región con la creación de un área específica para motorhomes. Ubicada estratégicamente sobre avenida de Circunvalación, a pocos minutos de la autopista Rosario–Buenos Aires, la estación cuenta con energía eléctrica, descarga de efluentes, parrilleros, mesas, iluminación y acceso a servicios del parque.
“No hay prácticamente nada preparado para motorhomes en toda la región. Vimos una oportunidad y la tomamos”, explicó el intendente. La iniciativa apunta tanto al turismo de cercanía como a viajeros que recorren el país, integrando a Villa Gobernador Gálvez a un circuito que hasta ahora la pasaba de largo.
Seguridad y monitoreo
La modernización del sistema de seguridad urbana acompañó este proceso. Hoy la ciudad cuenta con cerca de 380 cámaras operativas, conectadas por fibra óptica y con tecnología de alta definición. A esto se suman nuevas cámaras inteligentes y un proyecto de ampliación del Centro de Monitoreo, con financiamiento provincial, que permitirá centralizar y ampliar el control urbano.
“El espacio público y el turismo no se sostienen sin seguridad. Por eso avanzamos en cámaras, iluminación LED y tecnología”, remarcó Ricci, al confirmar además la próxima incorporación de más de 900 cámaras dentro de un nuevo sistema provincial.
Salud pública como red de contención
En materia de salud, los números reflejan un crecimiento sostenido de la demanda y de la capacidad de respuesta. Con los mismos diez centros de atención primaria que existían en 2016, la cantidad de personas atendidas pasó de 27.000 a más de 175.000 anuales.
“La incorporación de profesionales y prestaciones convirtió a la salud municipal en una verdadera red de contención”, explicó el jefe comunal. Muchos vecinos, señaló, recurren a los centros municipales por dificultades económicas o de acceso al sistema privado, lo que llevó al municipio a invertir en tecnología y recursos humanos, además de gestionar apoyo provincial.
El aumento de la asistencia alimentaria fue otro de los puntos destacados del balance. La interrupción del envío de alimentos secos desde Nación obligó a reforzar el esquema local, con un esfuerzo conjunto entre provincia y municipio que hoy ronda los 80 millones de pesos mensuales.
A esto se suma la panadería municipal, que produce unas 6.000 unidades diarias destinadas a copas de leche y comedores barriales. “Cuando la necesidad crece, el Estado tiene que estar más presente”, subrayó Ricci, destacando el trabajo articulado con organizaciones sociales.
Educación y territorio
La educación aparece como uno de los ejes estratégicos de la gestión. En 2025, el municipio invirtió cerca de 400 millones de pesos entre fondos educativos y asistencia escolar. Programas como “Muni en tu escuela”, “Clubes de Tarea” y “Desafío Secundaria” buscan garantizar apoyo escolar y evitar la deserción, especialmente en los niveles primario y secundario.
“Queremos que ningún chico pierda un año por no poder pagar un profesor particular”, afirmó el intendente, quien adelantó además la incorporación de charlas preventivas sobre ludopatía y el trabajo para ampliar el acceso a estudios terciarios y universitarios.
La política ambiental también tuvo un lugar central en el repaso. El Girsu ubicado en el sur de la ciudad funciona como centro regional de tratamiento de residuos domiciliarios e industriales, recibiendo materiales de varias localidades vecinas. La experiencia, según Ricci, abre el debate sobre una gestión más eficiente de los residuos a escala metropolitana.
Las proyecciones para 2026
De cara a 2026, la gestión proyecta profundizar la modernización urbana, avanzar en iluminación LED, renovar equipamiento, fortalecer el Centro de Monitoreo y continuar con la pavimentación, los desagües y la mejora de los espacios públicos. También se busca incentivar la inversión privada como complemento del esfuerzo estatal.
En el plano político, Ricci evitó definiciones anticipadas. “Hasta el último día estoy comprometido con trabajar por Villa Gobernador Gálvez. Cuando llegue el momento, decidiré”, afirmó.
Diez años después, el balance muestra una ciudad en proceso de transformación, con un Estado local activo y una agenda que combina infraestructura, inclusión y desarrollo. Un camino que, según el propio intendente, todavía tiene varios capítulos por delante.
