Timbúes: Antonio Fiorenza recibió al equipo de educación que trabajó en el ciclo de complementación escolar Tuvieron a cargo 157 pequeños de entre 6 y 12 años quienes participaron durante 2025 del programa educativo que acompaña trayectorias escolares 30 de diciembre 2025 · 07:00hs

El dispositivo funcionó en cuatro espacios comunitarios: La Usina de la Cultura, la Biblioteca del Club Sarmiento, el Salón “Evita” en Barrio Pocho Pérez y el SUM del barrio Gauchito Gil, con tres turnos diarios.

Durante el 2025, 157 niños y niñas de Timbúes que cursaban el nivel primario participaron del Ciclo de Complementación Escolar, un dispositivo educativo y territorial de la Comuna de Timbúes, orientado a acompañar las trayectorias escolares y fortalecer el derecho a la educación.

El dispositivo funcionó en cuatro espacios comunitarios: La Usina de la Cultura, la Biblioteca del Club Sarmiento, el Salón “Evita” en Barrio Pocho Pérez y el SUM del barrio Gauchito Gil, con tres turnos diarios, desayuno o merienda según el horario, garantizando accesibilidad y presencia territorial.

Balance 2025 El presidente comunal, Antonio Fiorenza, felicitó a todo el equipo por el trabajo realizado este 2025. “Quiero agradecer el trabajo y el compromiso de cada una de ustedes con nuestros niños y niñas timbuenses, esto marca el rumbo en materia educativa, nos impulsa a seguir acompañando a las familias y acompañar el desarrollo educativo de los más pequeños. La dedicación de ustedes es fundamental, debemos estar presente en la primera etapa de vida y ojalá este modelo se pueda aplicar en otras localidades.

Timbúesescuelas2 El ciclo y los docentes La coordinación general estuvo a cargo de Ana Simonin, junto a un equipo de docentes y asistentes escolares que sostuvieron el trabajo pedagógico cotidiano. Este equipo cuenta a su vez con un gabinete interdisciplinario, integrado por profesionales de la psicología, fonoaudiología, psicopedagogas, trabajadoras sociales, posibilitando un abordaje integral de las situaciones que atraviesan niños, niñas y sus familias.

El trabajo se realizó de manera articulada junto al Centro de Salud Dr. Eduardo Gerbaix, Desarrollo Social y las Escuelas Campo Mateo y José María Cullen. >>Leer más: Habilitaron en Timbúes un nuevo espacio público para disfrutar en familia