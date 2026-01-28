La Capital | La Región | San Martín

El "Emprende San Martín" mostró su potencial en una gran feria durante Culturas 2026

El programa de promoción a emprendedores del departamento San Martín tuvo su primera actividad del año durante las últimas tres jornadas de la fiesta

28 de enero 2026 · 08:00hs
El legislador remarcó la importancia de continuar fortaleciendo la iniciativa: “Los artistas y los emprendedores estaban muy contentos, y ese es nuestro mejor regalo. Vamos a seguir trabajando profundamente en este programa”.  
El programa “Emprende San Martín”, impulsado por el senador Esteban Motta, tuvo una participación protagónica durante la 28ª edición de la Fiesta Nacional de las Culturas, realizada en Carlos Pellegrini, con tres jornadas dedicadas a visibilizar el talento y la producción de artesanos y emprendedores del departamento San Martín.

Durante las noches del viernes 23, sábado 24 y domingo 25, más de 100 expositores de todos puntos del departamento participaron en forma gratuita de la feria, acompañando a más de 35 espectáculos locales y regionales que pasaron por el gran escenario de la festividad. Ballets, solistas, dúos, tríos y bandas de distintos géneros musicales y expresiones culturales representaron al departamento ante un multitudinario público.

Los emprendedores expusieron sus productos en el Paseo de Artesanos, montado especialmente en el predio del parque de Club San Martín de Carlos Pellegrini, ofreciendo propuestas vinculadas a la producción local, la creatividad y la microeconomía.

Un programa para potenciar y capacitar

“Estamos felices de haberlo logrado. Este programa potencia y capacita a los emprendedores y les da un lugar a los artistas. Durante estos dos años de trabajo pusimos mucho énfasis en la microeconomía y en la cultura, y fue muy gratificante ver a los artistas de la zona subir a un escenario de esta magnitud”, destacó el senador Motta.

El legislador remarcó la importancia de continuar fortaleciendo la iniciativa: “Los artistas y los emprendedores estaban muy contentos, y ese es nuestro mejor regalo. Vamos a seguir trabajando profundamente en este programa”.

Finalmente comentó que “la participación de Emprende San Martín reafirma el compromiso con el desarrollo cultural y productivo del departamento, generando oportunidades concretas para emprendedores y artistas locales”.

>>Leer más: Fuerte impulso a emprendedores del departamento San Martín con articulación institucional

