Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

Newell's e Independiente igualaron 1 a 1 en el Marcelo Bielsa en el marco del segundo capítulo de 2026. El árbitro del partido fue Edgardo Daniel Zamora. Abrió la cuenta Ávalos para el Rojo y empató Michael Hoyos en el final para la Lepra.
Newell's igualó 1 a 1 frente a Independiente en el Coloso por la segunda fecha del Apertura 2026. Igualó Hoyos sobre la hora.
Newell's e Independiente igualaron 1 a 1 en el Marcelo Bielsa en el marco del segundo capítulo de 2026. El árbitro del partido fue Edgardo Daniel Zamora. Abrió la cuenta Ávalos para el Rojo y empató Michael Hoyos en el final para la Lepra.
Cambio en la formación inicial: Nicolás Goitea reemplaza a Oscar Salomón, quien sufrió una molestia en el isquiotibial izquierdo.
Newell's busca el empate el inicio del complemento.
16' lo perdió Méndez.
44' gol de Hoyos de cabeza para el empate de Newell's.
A los 13 minutos gran centro de Valentino Acuña y cabezazo desviado de Matías Cóccaro.
24' Casi sorprende el exNewell's Fernández Cedrés
33' minutos gol de Independiente: Ávalos
43': Newell's tuvo el empate
Final del primer tiempo: Newell's 0 - Independiente 1
Leer más: Armando Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newell's