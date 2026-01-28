La Capital | Ovación | Newell's

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

Newell's igualó 1 a 1 frente a Independiente en el Coloso por la segunda fecha del Apertura 2026. Igualó Hoyos sobre la hora.

28 de enero 2026 · 00:20hs
Los jugadores de Newells forcejean con Malcorra

Marcelo Bustamante / La Capital

Los jugadores de Newell's forcejean con Malcorra, de Independiente.

Newell's e Independiente igualaron 1 a 1 en el Marcelo Bielsa en el marco del segundo capítulo de 2026. El árbitro del partido fue Edgardo Daniel Zamora. Abrió la cuenta Ávalos para el Rojo y empató Michael Hoyos en el final para la Lepra.

Cambio en la formación inicial: Nicolás Goitea reemplaza a Oscar Salomón, quien sufrió una molestia en el isquiotibial izquierdo.

Comenzó el segundo tiempo

Newell's busca el empate el inicio del complemento.

16' lo perdió Méndez.

44' gol de Hoyos de cabeza para el empate de Newell's.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2016342284816548065&partner=&hide_thread=false

Primer tiempo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2016322753578635404&partner=&hide_thread=false

A los 13 minutos gran centro de Valentino Acuña y cabezazo desviado de Matías Cóccaro.

24' Casi sorprende el exNewell's Fernández Cedrés

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2016326505870045249&partner=&hide_thread=false

33' minutos gol de Independiente: Ávalos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2016328917481640230&partner=&hide_thread=false

43': Newell's tuvo el empate

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2016331315780391052&partner=&hide_thread=false

Final del primer tiempo: Newell's 0 - Independiente 1

Leer más: Armando Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newell's

Estadísticas Newell's vs Independiente

Embed

Formaciones

Embed

Que otra figura como Di María participe en esta clase de torneos es importante. Fijate que ustedes hablan de Messi porque ellos quieren participar, le dijo Pumpido a Ovación en su oficina en la Conmebol.

Nery Pumpido y la Libertadores con Messi: "Es complicado que la juegue, pero en el fútbol nada es difícil"

Newells vuelve a encontrarse con su gente este martes, cuando reciba a Independiente.

Newell's vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Luego de ser campeón, el capitán de Estudiantes firmará con Boca esta tarde.

Controversial traspaso: el capitán del campeón pasará a Boca y debutaría frente a Newell's

Rodrigo Herrera podría ser titular  en Newells en el cotejo de este martes contra Independiente.

Newell's necesita un triunfo de local para tomar envión en el comienzo del campeonato

