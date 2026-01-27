La Capital | Policiales | abusos sexuales

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Un hombre de 32 años admitió en un juicio abreviado haber vejado a una sobrina suya y a tres hijas y una sobrina de su expareja en el norte santafesino

27 de enero 2026 · 18:06hs
La pena fue acordada en un procedimiento abreviado homologado en los tribunales de Reconquista

La pena fue acordada en un procedimiento abreviado homologado en los tribunales de Reconquista

Un hombre fue condenado a 15 años de prisión por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar en el norte provincial. Se trata de Milton David Sotelo, de 32 años, quien acordó la pena en un juicio abreviado homologado por la jueza Norma Senn en Reconquista.

Sotelo admitió haber abusado de una sobrina suya así como de tres hijas y una sobrina de su expareja. Los hechos que le achacaron ocurrieron entre 2018 y 2023 en dos viviendas del barrio Las Rosetas, en la ciudad de Avellaneda, en el departamento General Obligado.

Abusos sexuales

“Los abusos se enmarcaron en el vínculo y relación de convivencia con las víctimas”, relató la fiscal Georgina Díaz en la audiencia de homologación del procedimiento. “En todos los casos —agregó— los abusos tuvieron entidad suficiente para interferir en el libre y normal desarrollo de la sexualidad de las víctimas, tanto por la diferencia de edad, el vínculo, la modalidad y la reiteración”.

La fiscal contó que la investigación contra Sotelo se inició cuando una de las víctimas pudo contar acerca de las agresiones ante personal de la Municipalidad de Avellaneda, lo cual derivó en una denuncia y la posterior detención del acusado el 29 de noviembre de 2024.

Durante la investigación las niñas contaron en Cámara Gesell sobre los abusos que sufrieron, testimonios que se convirtieron en pruebas importantes.

Juicio abreviado

Como el caso avanzaba con abundante evidencia, la defensa de Sotelo le propuso aceptar la pena en un juicio abreviado, cuestión que las víctimas también aceptaron en forma unánime para no tener que atravesar por un juicio oral.

El procedimiento abreviado implica que el acusado reconozca su responsabilidad penal por el delito que se le atribuye. En este caso Sotelo admitió ser culpable de los delitos de abuso sexual, en algunos casos gravemente ultrajantes y también agravado por la convivencia preexistente con una víctima menor de 18 años. En dos de los casos el delito también se agravó por ser el encargado de la guarda y por las reiteraciones.

Además de reconocer su culpabilidad, el condenado también acordó la pena que se le impuso y el modo de cumplimiento.

Noticias relacionadas
El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe conmociona al país

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

El violento robo se produjo en una pollería de San Juan al 5200.

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Maira G. se entregó la semana pasada en la Policía de Investigaciones. Ayer fue imputada como partícipe en la organización de un autoatentado.

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Cristian D. fue imputado como coautor de homicidio en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Ver comentarios

Las más leídas

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Lo último

Central confirmó al sexto refuerzo y hay avances por el séptimo

Central confirmó al sexto refuerzo y hay avances por el séptimo

Por el avance de las obras en calle Santa Fe, habrá nuevos cortes y desvíos de colectivos

Por el avance de las obras en calle Santa Fe, habrá nuevos cortes y desvíos de colectivos

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Alta demanda del Boleto Educativo 2026: más de 88 mil inscriptos en la provincia en solo un día

El programa provincial garantiza transporte gratuito para estudiantes, docentes y asistentes escolares y alcanzó 88.024 inscripciones a 24 horas de su lanzamiento. De ese total, 70.891 son estudiantes, 13-449 docentes y 3.684 asistentes escolares.
Alta demanda del Boleto Educativo 2026: más de 88 mil inscriptos en la provincia en solo un día
Día de los Enamorados: los turnos para casarse en el Rosedal se agotaron en pocas horas
LA CIUDAD

Día de los Enamorados: los turnos para casarse en el Rosedal se agotaron en pocas horas

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar
POLICIALES

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Emboscada en la puerta de su casa: atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina
Policiales

Emboscada en la puerta de su casa: atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Tragedia en Bariloche: una turista se tiró por una cascada, se golpeó la cabeza contra una roca y murió
Información General

Tragedia en Bariloche: una turista se tiró por una cascada, se golpeó la cabeza contra una roca y murió

Cuando salga la luna: Newells irá con el Zorro Cóccaro de titular y están los 11 para el Rojo
Ovación

Cuando salga la luna: Newell's irá con el Zorro Cóccaro de titular y están los 11 para el Rojo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Emboscada en la puerta de su casa: atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Emboscada en la puerta de su casa: atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Ovación
Cuando salga la luna: Newells irá con el Zorro Cóccaro de titular y están los 11 para el Rojo
Ovación

Cuando salga la luna: Newell's irá con el Zorro Cóccaro de titular y están los 11 para el Rojo

Cuando salga la luna: Newells irá con el Zorro Cóccaro de titular y están los 11 para el Rojo

Cuando salga la luna: Newell's irá con el Zorro Cóccaro de titular y están los 11 para el Rojo

El calendario 2026 de Los Pumas vuelve a dejar afuera a Rosario y Santa Fe

El calendario 2026 de Los Pumas vuelve a dejar afuera a Rosario y Santa Fe

Nery Pumpido y la Libertadores con Messi: Es complicado que la juegue, pero en el fútbol nada es difícil

Nery Pumpido y la Libertadores con Messi: "Es complicado que la juegue, pero en el fútbol nada es difícil"

Policiales
Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar
POLICIALES

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde

Emboscada en la puerta de su casa: atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Emboscada en la puerta de su casa: atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

La Ciudad
Por el avance de las obras en calle Santa Fe, habrá nuevos cortes y desvíos de colectivos
La Ciudad

Por el avance de las obras en calle Santa Fe, habrá nuevos cortes y desvíos de colectivos

Día de los Enamorados: los turnos para casarse en el Rosedal se agotaron en pocas horas

Día de los Enamorados: los turnos para casarse en el Rosedal se agotaron en pocas horas

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado

Si no te gusta Uber, búscate otra cosa: el planteo de un chofer que no se adhirió al paro en Rosario

"Si no te gusta Uber, búscate otra cosa": el planteo de un chofer que no se adhirió al paro en Rosario

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Calendario escolar 2026: ¿cuándo arrancan las clases en Santa Fe?
La Ciudad

Calendario escolar 2026: ¿cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

Excarcelan a un jubilado con cáncer terminal que estuvo preso un mes
Policiales

Excarcelan a un jubilado con cáncer terminal que estuvo preso un mes

Aprovechan la menor circulación para reparar las calles con alto tránsito
La Ciudad

Aprovechan la menor circulación para reparar las calles con alto tránsito

Tour de la gratitud: una multitud recibió a Milei en Mar del Plata
Política

"Tour de la gratitud": una multitud recibió a Milei en Mar del Plata

Industriales en alerta por el impacto del plan económico en el entramado productivo
Economía

Industriales en alerta por el impacto del plan económico en el entramado productivo

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe
Policiales

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newells

Por Carlos Durhand
Ovación

Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newell's

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación
La Ciudad

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales
Información General

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales

Crush, amor...: qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala
Zoom

"Crush, amor...": qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos
Información General

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros
LA CIUDAD

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario
La Ciudad

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina
Información General

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber