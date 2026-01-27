Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado

Se llama Daniel Kidonakis y vive en Funes. Sus allegados creen que el hombre quizás viajó a Rosario en colectivo

El hombre desaparecido se llama Daniel Kidonakis, tiene 69 años y mide 1,70 metros. Es delgado y generalmente lleva una gorra.

Familiares de un hombre de 69 años que está desaparecido desde hace más de dos días piden colaboración para dar con su paradero. Se trata de Daniel Kidonakis, vecino de Funes, quien según sus allegados fue visto por última vez el sábado por la noche.

Sus familiares contaron a los medios de comunicación que Daniel tuvo una conversación con un vecino de su casa de Funes. Fue esta persona quien lo vio por última vez y el día siguiente le avisó a los allegados del hombre que no lo había visto en todo el día.

Los allegados de Daniel dieron aviso al 911 y los agentes policiales ingresaron a la vivienda del hombre pero no lo hallaron. Lo que llamó la atención fue que en la vivienda no faltaban pertenencias y que incluso estaban el celular y la billetera del hombre.

En un principio, pensaron que pudo haberse tomado un colectivo a Rosario, dado que lo que sí faltaba entre sus pertenencias fue la tarjeta Sube. Pero pasaron los días y no hubo más novedades de Daniel.

Daniel Kidonakis tiene 69 años y mide 1,70 metros. Es delgado y generalmente lleva una gorra. Su hermano Ariel puso a disposición el número 3416407538 para recibir cualquier información que colabore para dar con el paradero del hombre.