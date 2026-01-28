La Capital | Política | Fabián Bastia

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

El funcionario sufrió un episodio violento cuando un hombre lo tomó del cuello y le habló de manera amenazante. El agresor es empleado provincial y radical

28 de enero 2026 · 09:17hs
Fabián Bastia fue agredido en la calle

Fabián Bastia fue agredido en la calle

El ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastia, fue víctima de una agresión en la vía pública frente a la Casa Gris. El episodio ocurrió luego de las 20 cuando el funcionario fue abordado por un hombre en la puerta de un bar, quien lo tomó del cuello y se dirigió en tono amenazante.

Bastia cruzó la plaza que conecta a la Casa de Gobierno con calle General López al 2600, donde se encuentra el bar Gayalí. A esa altura se detuvo a conversar con una persona que tenía un desperfecto mecánico y de repente se acercó este individuo de alrededor de 60 años y lo agredió.

Lo tomó del cuello y le dijo una frase amenazante. “Me debes una, me la vas a pagar”, palabras más, palabras menos, según confiaron a La Capital cerca del ministro. Con el agresor había otra persona que se quedó quieta y no intervino. Rápidamente se retiraron.

gayavi
Avenida General López al 2600, en la puerta del bar Gayalí, donde agredieron a Fabián Bastia

Avenida General López al 2600, en la puerta del bar Gayalí, donde agredieron a Fabián Bastia

Fabián Bastia

Aún con la alteración que provocó el episodio, el dueño del bar le comentó al funcionario que desde hacía unas horas habían estado bebiendo. En la plaza 25 de mayo había agentes policiales que tomaron la primera declaración al ministro, quien ampliará la denuncia en sede policial. Luego se acercó hasta Medicina Legal, donde el médico de turno no constató lesiones.

Bastia reconoció al sujeto como abogado, recibido en la Universidad del Litoral, como él, de hecho lo recuerda de esa época. También lo ubicó como militante radical de una agrupación ligada en su momento a Hugo Storero, exministro de Obras Públicas y Vivienda de Santa Fe, y como actual empleado de planta de esa área. “Lo ha saludado más de una vez en la Casa Gris”, comentaron.

El ministro se mostró desorientado por el motivo de la agresión. Entendió que bien podría ser producto de una borrachera o alguna causa antigua de época de militancia o estudio de la cuál no tiene idea. También comentaron que la mujer del agresor había sido despedida del Estado, pero hace más de una década.

Noticias relacionadas
Paolo Rocca, dueño de Techint.

Milei escala la tensión con Techint: el curioso apodo que le puso a Paolo Rocca

El gobernador Maximiliano Pullaro pretende exponer en Diputados la ley penal juvenil.

Pullaro quiere exponer en el Congreso sobre la baja de imputabilidad

La baja de la edad de imputabilidad se tratará en las sesiones extraordinarias en el Congreso

Baja de la edad de imputabilidad: el gobierno envió la Ley Penal Juvenil al Congreso

tour de la gratitud: una multitud recibio a milei en mar del plata

"Tour de la gratitud": una multitud recibió a Milei en Mar del Plata

Ver comentarios

Las más leídas

Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

Mexicanos, a la carga

Mexicanos, a la carga

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

La gente de Newell's jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

Lo último

Jerónimo Gómez Mattar, feliz en Newells: Desde que estoy en el club sueño con este momento

Jerónimo Gómez Mattar, feliz en Newell's: "Desde que estoy en el club sueño con este momento"

Michael Hoyos, tras lograr el agónico empate ante Independiente: Estar en Newells es único

Michael Hoyos, tras lograr el agónico empate ante Independiente: "Estar en Newell's es único"

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Se trata de una vivienda precaria ubicada en el centro de manzana de García del Cossio y pasaje Tobas, que era utilizada para venta de estupefacientes.
Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas
Agredieron en la calle al ministro de Gobierno Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos
Policiales

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos advierten sobre la deuda de Pami
LA CIUDAD

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos advierten sobre la deuda de Pami

Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes
LA CIUDAD

Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

Mexicanos, a la carga

Mexicanos, a la carga

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

La gente de Newell's jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Ovación
Michael Hoyos, tras lograr el agónico empate ante Independiente: Estar en Newells es único
Ovación

Michael Hoyos, tras lograr el agónico empate ante Independiente: "Estar en Newell's es único"

Michael Hoyos, tras lograr el agónico empate ante Independiente: Estar en Newells es único

Michael Hoyos, tras lograr el agónico empate ante Independiente: "Estar en Newell's es único"

Central en la previa de Racing: Almirón trabajó duro para tratar de corregir errores

Central en la previa de Racing: Almirón trabajó duro para tratar de corregir errores

Central rinde su segundo examen ante Racing en un Cilindro con el piso averiado

Central rinde su segundo examen ante Racing en un Cilindro con el piso averiado

Policiales
Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos
Policiales

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Buscan datos para hallar a sospechosos por asalto a pollería en Azcuénaga

Buscan datos para hallar a sospechosos por asalto a pollería en Azcuénaga

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

La Ciudad
Impuesto Inmobiliario en Santa Fe: los descuentos disponibles y cómo obtenerlos
La Ciudad

Impuesto Inmobiliario en Santa Fe: los descuentos disponibles y cómo obtenerlos

Protectores solares: cómo viene la venta en Rosario y cuáles son los más elegidos

Protectores solares: cómo viene la venta en Rosario y cuáles son los más elegidos

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos advierten sobre la deuda de Pami

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos advierten sobre la deuda de Pami

Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes

Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina
Policiales

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Desencuentro en la cúpula: Javier Milei y Paolo Rocca se dan con un caño
Economía

Desencuentro en la cúpula: Javier Milei y Paolo Rocca se dan con un caño

Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal
LA CIUDAD

Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal

Armas nucleares, IA y cambio climático adelantan el Reloj del apocalipsis
Información General

Armas nucleares, IA y cambio climático adelantan el "Reloj del apocalipsis"

Un pueblo italiano quedó al borde de un precipicio tras un deslave
Información General

Un pueblo italiano quedó al borde de un precipicio tras un deslave

España dejó de estar libre de sarampión, según indicó la OMS
Información General

España dejó de estar libre de sarampión, según indicó la OMS

Designaron a una nueva conducción en Terminal Puerto Rosario
Economía

Designaron a una nueva conducción en Terminal Puerto Rosario

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado
La Ciudad

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde
Policiales

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde

Si no te gusta Uber buscate otra cosa, dijo un chofer que no adhirió al paro
La Ciudad

"Si no te gusta Uber buscate otra cosa", dijo un chofer que no adhirió al paro

El sindicato de taxistas dice que los choferes de Uber no tienen a quien reclamar
LA CIUDAD

El sindicato de taxistas dice que los choferes de Uber "no tienen a quien reclamar"

Violento robo en barrio Azcuénaga: maniataron a los empleados de una pollería
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: maniataron a los empleados de una pollería

La provincia de Santa Fe busca profundizar su relación con China
Política

La provincia de Santa Fe busca profundizar su relación con China

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: No somos autistas
La Región

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: "No somos autistas"

Pullaro quiere exponer en el Congreso sobre la baja de imputabilidad

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro quiere exponer en el Congreso sobre la baja de imputabilidad

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación
La Ciudad

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo
LA CIUDAD

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad
La Ciudad

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad

Paro de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros
La Ciudad

"Paro" de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado de Norma Acosta
POLICIALES

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado de Norma Acosta