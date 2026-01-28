Agredieron en la calle al ministro de Gobierno Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

El funcionario sufrió un episodio violento cuando un hombre lo tomó del cuello y le habló de manera amenazante. El agresor es empleado provincial y radical

El ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastia , fue víctima de una agresión en la vía pública frente a la Casa Gris. El episodio ocurrió luego de las 20 cuando el funcionario fue abordado por un hombre en la puerta de un bar, quien lo tomó del cuello y se dirigió en tono amenazante.

Bastia cruzó la plaza que conecta a la Casa de Gobierno con calle General López al 2600, donde se encuentra el bar Gayalí. A esa altura se detuvo a conversar con una persona que tenía un desperfecto mecánico y de repente se acercó este individuo de alrededor de 60 años y lo agredió.

Lo tomó del cuello y le dijo una frase amenazante. “Me debes una, me la vas a pagar”, palabras más, palabras menos, según confiaron a La Capital cerca del ministro. Con el agresor había otra persona que se quedó quieta y no intervino. Rápidamente se retiraron.

Aún con la alteración que provocó el episodio, el dueño del bar le comentó al funcionario que desde hacía unas horas habían estado bebiendo . En la plaza 25 de mayo había agentes policiales que tomaron la primera declaración al ministro, quien ampliará la denuncia en sede policial. Luego se acercó hasta Medicina Legal, donde el médico de turno no constató lesiones.

Bastia reconoció al sujeto como abogado, recibido en la Universidad del Litoral, como él, de hecho lo recuerda de esa época. También lo ubicó como militante radical de una agrupación ligada en su momento a Hugo Storero, exministro de Obras Públicas y Vivienda de Santa Fe, y como actual empleado de planta de esa área. “Lo ha saludado más de una vez en la Casa Gris”, comentaron.

El ministro se mostró desorientado por el motivo de la agresión. Entendió que bien podría ser producto de una borrachera o alguna causa antigua de época de militancia o estudio de la cuál no tiene idea. También comentaron que la mujer del agresor había sido despedida del Estado, pero hace más de una década.