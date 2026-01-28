La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

La máxima llegaría a 31º. Desde el jueves se espera una semana sin precipitaciones, pero con mucha nubosidad y calor

28 de enero 2026 · 00:20hs
El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario una temperatura máxima de 31º y nuevamente algunas chances de chaparrones, aunque ya desde la noche estaría mayormente nublado para enfrentar una semana sin precipitaciones aunque con el sol algo escondido.

La madrugada del miércoles llega con vientos moderados del sudeste cambiando al este, con un registro de 21º y bajas probabilidades de tormentas aisladas. A la mañana los termómetros marcarían 26º, y hay entre 10 y 40 por ciento de posibilidades de chaparrones, que se mantendrían hacia la tarde ya con la máxima tocando los 31º. A la noche estaría mayormente nublado con una marca de 25º.

El jueves estaría parcialmente nublado, con fuertes ráfagas de viento por la noche. La temperatura oscilaría entre 33º y 22º.

Para el viernes anticipan cielo mayormente nublado con la máxima más alta de la semana, que podría rondar los 35º, y la mínima en 23º.

El fin de semana estaría mayormente nublado, con una máxima de 32º el sábado y de 33º el domingo.

La semana próxima arrancaría con más nubes, y máximas de 31º para el lunes y de 33º para el martes.

