Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde

Los datos indican que 40 menores estaban privados de la libertad al cierre de 2024 en Santa Fe. El caso Jeremías Monzón reabrió el debate

27 de enero 2026 · 17:57hs
Santa Fe: los menores representan el 0

Santa Fe: los menores representan el 0,34% de la población carcelaria

Al cierre de 2024, la provincia de Santa Fe tenía 11.814 personas privadas de la libertad, según datos oficiales del Observatorio de Seguridad Pública. Dentro de ese universo, solo 40 eran menores de 18 años, lo que representa apenas el 0,34% del total de la población encarcelada.

La cifra adquiere particular relevancia en el actual contexto político y social, marcado por el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en diciembre pasado en la ciudad de Santa Fe. El caso, de extrema violencia y con participación de menores, volvió a instalar en la agenda pública el debate sobre la responsabilidad penal juvenil y la eventual baja de la edad de imputabilidad, discusión que el Gobierno nacional anunció que llevará al Congreso.

Cuántos menores están detenidos en Santa Fe

De acuerdo al relevamiento del Observatorio, al 31 de diciembre de 2024 había en Santa Fe:

  • 38 adolescentes privados de la libertad en espacios penitenciarios,

  • 2 menores alojados en dependencias policiales.

Se trata de jóvenes que cumplían medidas dispuestas por la Justicia provincial en el marco del sistema penal juvenil.

El informe incorpora además un dato que suele quedar relegado en el debate público: 15 niños y niñas se encontraban alojados en unidades penitenciarias sin estar judicializados, únicamente porque sus madres estaban privadas de la libertad en cárceles de mujeres. En estos casos, el encierro no responde a una causa penal propia, sino a la ausencia de dispositivos alternativos de cuidado.

El caso Jeremías Monzón y el impacto en la agenda pública

El asesinato de Jeremías Monzón, ocurrido el 18 de diciembre de 2025 en un predio abandonado del barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón, tuvo un fuerte impacto social. La posterior viralización del video del crimen amplificó la conmoción y derivó en una nacionalización del caso.

>> Leer más: Crimen de Jeremías Monzón: qué se sabe hasta ahora del asesinato que conmociona a Santa Fe

A partir de ese episodio, funcionarios del Ejecutivo nacional retomaron públicamente la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad penal, presentando el crimen como uno de los ejemplos que justificarían una reforma legal. Sin embargo, los datos oficiales de Santa Fe muestran que la cantidad de menores privados de la libertad es reducida en términos absolutos y marginal dentro del sistema penitenciario provincial.

Cómo funciona la Justicia Penal Juvenil en Santa Fe

La ejecución de las medidas judiciales que involucran a adolescentes de entre 16 y 18 años está a cargo de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil (DPJPJ), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. El sistema combina dispositivos de encierro con alternativas socioeducativas.

Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ)

Existen dos centros cerrados, ubicados en Santa Fe y Rosario. Funcionan con gestión mixta entre personal civil de la DPJPJ y el Servicio Penitenciario. Allí se alojan adolescentes acusados de delitos penales, con programas orientados a la continuidad educativa, talleres de oficios y actividades recreativas.

Establecimientos Socioeducativos de Puertas Abiertas (ESPA)

La provincia cuenta con cuatro ESPA, en Rafaela, Coronda, General Alvear y Venado Tuerto. Son dispositivos de puertas abiertas, gestionados por personal civil, que permiten a los jóvenes continuar la escolaridad y mantener vínculos comunitarios.

Programas de Libertad Asistida

En estos programas, los adolescentes transitan el proceso penal en libertad, acompañados por equipos interdisciplinarios. Funcionan en más de diez localidades, entre ellas Rosario, Santa Fe, Reconquista y Villa Gobernador Gálvez.

Centros de Día

Son espacios no residenciales orientados a la formación laboral, educativa y recreativa. Actualmente, funcionan en Reconquista y Rosario.

En Santa Fe, las estadísticas muestran que el encierro juvenil representa una fracción mínima del sistema penal, mientras que la mayor parte de las intervenciones se realizan a través de dispositivos alternativos al encierro.

Los cursos ofrecidos por la Provincia abarcan diferentes áreas de trabajo y se desarrollan de manera virtual y presencial 

Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

de santa fe a las cocinas de mcdonalds: el queso cheddar nace en milkaut

De Santa Fe a las cocinas de McDonald's: el queso cheddar nace en Milkaut

Los usuarios deben realizar un trámite online para acceder o mantener el Boleto Educativo Gratuito en la Provincia de Santa Fe

Boleto educativo en Santa Fe: el trámite paso a paso para obtener el beneficio

La provincia anunció la fecha para el inicio de las clases

Calendario escolar 2026: ¿cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Central confirmó al sexto refuerzo y hay avances por el séptimo

Por el avance de las obras en calle Santa Fe, habrá nuevos cortes y desvíos de colectivos

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Alta demanda del Boleto Educativo 2026: más de 88 mil inscriptos en la provincia en solo un día

El programa provincial garantiza transporte gratuito para estudiantes, docentes y asistentes escolares y alcanzó 88.024 inscripciones a 24 horas de su lanzamiento. De ese total, 70.891 son estudiantes, 13-449 docentes y 3.684 asistentes escolares.
Día de los Enamorados: los turnos para casarse en el Rosedal se agotaron en pocas horas
LA CIUDAD

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar
POLICIALES

Emboscada en la puerta de su casa: atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina
Policiales

Tragedia en Bariloche: una turista se tiró por una cascada, se golpeó la cabeza contra una roca y murió
Información General

Cuando salga la luna: Newells irá con el Zorro Cóccaro de titular y están los 11 para el Rojo
Ovación

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Emboscada en la puerta de su casa: atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Ovación
Ovación

El calendario 2026 de Los Pumas vuelve a dejar afuera a Rosario y Santa Fe

Nery Pumpido y la Libertadores con Messi: Es complicado que la juegue, pero en el fútbol nada es difícil

Policiales
POLICIALES

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde

Emboscada en la puerta de su casa: atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

La Ciudad
La Ciudad

Día de los Enamorados: los turnos para casarse en el Rosedal se agotaron en pocas horas

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado

Si no te gusta Uber, búscate otra cosa: el planteo de un chofer que no se adhirió al paro en Rosario

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas
La Ciudad

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Calendario escolar 2026: ¿cuándo arrancan las clases en Santa Fe?
La Ciudad

Excarcelan a un jubilado con cáncer terminal que estuvo preso un mes
Policiales

Aprovechan la menor circulación para reparar las calles con alto tránsito
La Ciudad

Tour de la gratitud: una multitud recibió a Milei en Mar del Plata
Política

Industriales en alerta por el impacto del plan económico en el entramado productivo
Economía

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe
Policiales

Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newells

Por Carlos Durhand
Ovación

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación
La Ciudad

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales
Información General

Crush, amor...: qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala
Zoom

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos
Información General

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros
LA CIUDAD

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario
La Ciudad

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina
Información General

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

