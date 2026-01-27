La Capital | La Ciudad | Día de los enamorados

Día de los Enamorados en Rosario: los turnos para casarse en el Rosedal se agotaron en pocas horas

Desde el Registro Civil indicaron que 16 parejas se casarán el sábado 14 de febrero en el parque Independencia. La convocatoria tuvo gran éxito

27 de enero 2026 · 17:16hs
Día de los Enamorados. Dar el Sí en el Rosedal es una de las opciones en el programa Casate con tu ciudad como testigo

Foto: La Capital / Archivo

Día de los Enamorados. Dar el "Sí" en el Rosedal es una de las opciones en el programa "Casate con tu ciudad como testigo"

El 14 de febrero, impuesto desde hace muchos años como el Día de los Enamorados, sigue totalmente vigente y muy buscado por quienes deciden contraer matrimonio. Dar el “Sí” en esa fecha, que en este año caerá sábado, ya es un clásico a tal punto que el Registro Civil de la provincia confirmó que se otorgaron en tiempo récord todos los turnos tanto en la ciudad de Rosario, con el Rosedal como lugar emblático, como en la capital provincial y en otras localidades que han adherido al programa “Casate con tu ciudad como testigo”.

La iniciativa que prevé que las parejas sellen sus enlaces civiles en lugares públicos más tradicionales, históricos y hasta pintorescos de las ciudades. El programa prevé un casamiento por mes hasta mayo, que por cuestiones climáticas dejan de realizarse en espacios al aire libre hasta la llegada otra vez de la primavera.

En el caso de febrero, las autoridades del Registro decidieron hacer una excepción hace doce días y abrir la inscripción para el sábado 14, el Día de los Enamorados, atendiendo a la predilección de muchas parejas, que escogen esa fecha para cumplir con el trámite que consagra oficialmente la unión marital. De esa forma, en febrero quedará con dos fechas para casarse con la ciudad como testigo, ya que el día que se había establecido oficialmente es el 27 de febrero, que cae viernes.

En diálogo con La Capital, el titular del Registro Civil en Rosario, Hernán Arias, confirmó que los casamientos que se celebrarán el Día de Enamorados tendrán como escenario el Rosedal del Parque Independencia, donde se montará todo el dispositivo para realizar dos matrimonios a la vez.

>> Leer más: Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

"Éxito rotundo"

“Fue un éxito rotundo. Al día siguiente en que se presentó la convocatoria en la que se informó que se realizarán casamientos en el Día de los Enamorados, se cubrieron los 16 turnos. Siempre, para esa fecha, ocurre los mismo. Los turnos se cubren rápidamente. Este año caerá sábado, que para el Registro no es un día laborable, no es un día normal, pero se decidió respetar la fecha porque la gente elige ese día para casarse”, destacó Arias.

El funcionario precisó que serán 16 los matrimonios que cumplirán con el trámite en medio de uno de los lugares más icónicos de Rosario. “El 14 de febrero se van a realizar dos casamientos en simultáneo cada media hora en dos escenarios diferentes. El primero está previsto para las 8 de la mañana y el último a las 12.30. Después, el 27 de febrero, se realizará otra serie de casamientos, pero en la plaza Santos Dumont, en Álvarez Thomas y Superí, en la zona norte de Rosario”.

Arias recordó que el programa “Casate con tu ciudad como testigo” prevé una vez por mes casamientos en lugares históricos o tradicionales de Rosario. Se hacen los días 27 en febrero, marzo y abril. Después por el clima se suspenden y se retoma de nuevo a partir de septiembre. Todos los días hay matrimonio, pero en esas fechas tan particulares la gente aprovecha esos espacios públicos para casarse”.

Arias destacó que las estadísticas de casamientos tanto en Rosario como en el resto de la provincia “se mantienen estables, y en los espacios públicos lo mismo. No hubo variación. En el 2025 se concretaron en el Registro Civil de Rosario 2.995 matrimonios. El año pasado el Día de los Enamorados cayó viernes, es decir día hábil. Por lo tanto, y debido a alta demanda de turnos por la fecha, el organismo estatal habilitó el turno vespertino y en total se casaron 24 parejas en el Rosedal.

Casamientos en otros lugares emblemáticos de provincia

Sergio Duarte, director del Registro Civil a nivel provincial, agregó que la elección de turnos para casarse en el Día de los Enamorados no solo fue un éxito en Rosario. Los cupos se cubrieron en pocas horas también en Santa Fe, Roldán y San Lorenzo, las otras ciudades que adhieren a esta iniciativa que propone celebrar matrimonios en espacios públicos y emblemáticos.

En el caso de la ciudad de Santa Fe, se habían dispuesto 20 turnos especiales, mientras que en el conjunto de las localidades participantes se celebrarán cerca de 100 matrimonios en una sola jornada.

>> Leer más: En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

“Es un número muy significativo si tenemos en cuenta que en toda la provincia se registran entre 8.500 y 9.000 matrimonios por año”, destacó.

En el caso de la capital provincial, el sitio donde se celebrarán los casamientos es La Casa del Brigadier; en San Lorenzo se harán en el Museo Histórico, y en Roldán en un espacio especialmente acondicionado para tal efecto.

En una misma sintonía que Arias, el responsable del Registro Civil provincial aclaró que el interés por casarse se mantiene estable desde hace años y descartó que se trate de una moda pasajera. “Las estadísticas no muestran cambios bruscos. Todos los años se casan entre 8.500 y 9.000 parejas en Santa Fe”, explicó.

>> Leer más: Día de los Enamorados: 24 parejas celebraron su casamiento en el Rosedal

Otro punto clave del programa es el costo económico. Mientras que un casamiento en un espacio privado con juez tiene actualmente un valor cercano a los 325 mil pesos, casarse el 14 de febrero en estos espacios públicos tendrá el mismo costo que un trámite regular en el Registro Civil: 3.600 pesos. “Ese es uno de los aspectos más valorados por las parejas”, subrayó Duarte.

