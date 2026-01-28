La Capital | Ovación | tenis

Tenis: la espera llega a su fin y asoma el Quini 6 Rosario Challenger

El evento se desarrollará del 1º al 8 de febrero en las canchas de tenis del Jockey Club Rosario. Camilo Ugo Carabelli defiende el título

28 de enero 2026 · 06:10hs
Camilo Ugo Carabelli fue el campeón en el YPF Rosario Challenger. Ahora recibió una invitación de la organización para que pueda defender su corona.

La espera está llegando a su fin. Con promesa de buen tenis, el Quini 6 Rosario Challenger presentado por gobierno de la provincia de Santa Fe asoma en el calendario para revolucionar el ambiente tenístico de la región en los primeros días de febrero.

Y no es para menos, ya que es un evento oficial del circuito internacional de la ATP perteneciente al Challenger Tour, el cual otorga 125 puntos de ATP para el campeón, lo que lo transforma en el más importante del país y uno de los más relevantes de la región. Tal como ocurrió el año pasado con el YPF Rosario Challenger, la organización integral del evento que se desarrollará del 1º al 8 de febrero en los courts del Jockey Club Rosario está a cargo de la empresa Torneos.

En las primeras cuatro semanas del año ya se disputaron tres torneos en el país, todos organizados por la Asociación Argentina de Tenis: el AAT Challenger 50 edición TCA, W50 y W35 Buenos Aires. Y en el arranque del segundo mes del año, el Quini 6 Rosario Challenger 125 aparece para confirmar la idea que lleva adelante la entidad madre del tenis en Argentina: Más torneos en el país es sinónimo de mayor oportunidad para más jugadores, que puedan participar a bajo costo de torneos internacionales en los cuales suman puntos para el ranking ATP / WTA y premios en metálico. Son las bases para acrecentar la cantidad de jugadores nacionales en las grandes competencias como los Grand Slam.

Carabelli, el primer campeón del Rosario Challenger

Casi un año atrás, entrada ya la noche del domingo 9 de febrero de 2025, Camilo Ugo Carabelli se convirtió en el primer campeón del Rosario Challenger, tras derrotar en la final a Hugo Dellien por 3/6, 6/3 y 6/2 en un partido que se extendió por espacio de casi dos horas y media de juego. Esa noche, la presencia del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, jerarquizó aún más el evento más importante del país dentro del circuito internacional de la ATP perteneciente al Challenger Tour. De hecho el propio Pullaro ofició de juez y realizó el sorteo tirando la moneda y posteriormente el encargado de entregar el premio, junto al presidente de la empresa Torneos, organizadora del evento, Gustavo Isaack, en una ceremonia en la que además estuvieron presentes los ex tenistas Alberto Mancini y Eduardo Schwank, entre otros. En las plateas de la cancha central del Jockey Club no entraba un alfiler, producto de que a lo largo de toda la semana se pudo ver un tenis de muy alto nivel y el partido decisivo no fue la excepción. Nadie quiso perderse la fiesta, pero eso ya es historia.

Ahora, Camilo Ugo Carabelli vuelve a Rosario. Recibió una invitación para el cuadro principal del Quini 6 Rosario Challenger y buscará defender el título obtenido precisamente el año pasado. Esa consagración frente a Hugo Dellien, su octavo título a nivel Challenger, marcó el puntapié inicial de la mejor temporada del bonaerense de 26 años, que cerró con una exitosa gira sudamericana al alcanzar sus primeras dos semifinales ATP en Río de Janeiro y Santiago. Otras dos actuaciones idénticas en Bastad y Umag le permitieron dar un salto inédito dentro del top 50 del ranking, sitio que todavía lo mantiene entre sus miembros.

Al Brujo se le suman jugadores de la talla de Francisco Comesaña, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo, quienes completan los cuatro primeros preclasificados. Además, jugarán Román Burruchaga (último campeón del Buenos Aires Challenger), Juan Pablo Ficovich , Alex Barrena, Santiago Rodríguez Taverna, Genaro Alberto Olivieri, Lautaro Midón, Andrea Collarini y Facundo Díaz Acosta (uno de los tres campeones ATP que disputarán el certamen) lo que garantiza un alto nivel tenistico a lo largo de las siete jornadas que durará el torneo.

La organización también confirmó a los cuatro invitados para el cuadro de clasificación que comenzará el domingo 1 de febrero, con entrada libre y gratuita. Uno de ellos es el jugador de la Federación Santafesina de Tenis, Dante Pagani. Los otros son, Valentín Garay, Máximo Zeitune y Mateo Del Pino.

Con 17 años, Pagani ocupa el 19º puesto del ranking ITF junior (ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de menores en 2025) y transita los primeros pasos de su carrera profesional. El jugador nacido en la ciudad de San Lorenzo, fue invitado en septiembre para disputar la clasificación del Buenos Aires Challenger y, dos meses después, sorprendió al conquistar el M15 de Olavarría, torneo que le permitió inaugurar su palmarés profesional.

El domingo arranca la actividad en el Jockey Club

El domingo se disputará la qualy en la que Nicolás Kicker parte como primer preclasificado. El oriundo de Merlo acumula 19 victorias en el circuito mayor y además ostenta cuatro consagraciones a nivel de Challenger: en 2025, fue finalista en Concepción de Chile y semifinalista en Santos (Brasil) y Buenos Aires.

Lo acompañará otro tenista nacional con pasado en la Copa Davis como Facundo Bagnis. El “Torbellino de Armstrong” fue número 55 del mundo en noviembre de 2016 y alcanzó las finales de los ATP de Santiago de Chile 2021 y Córdoba 2024. Cabe destacar que el zurdo es el jugador activo con mayor cantidad de títulos (17) y triunfos (363) a nivel de Challenger. También dirá presente, entre otros, el local Renzo Olivo que se consagró en tres challengers, todos sobre polvo de ladrillo.

Las entradas para el cuadro principal se venden en la web de TuEntrada, con valores a partir de $6.000. Se encuentran disponibles los palcos y plateas con acceso VIP, un espacio exclusivo que ofrece una experiencia única, con gastronomía de primer nivel y una propuesta pensada para disfrutar el tenis desde un entorno privilegiado, como lo es el Jockey Club Rosario.

