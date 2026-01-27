La Capital | Política | Milei

Milei escala la tensión con Techint: el curioso apodo que le puso a Paolo Rocca

El presidente usó sus redes sociales para denostar al CEO de la firma, que perdió una licitación multimillonaria para la provisión de caños en Vaca Muerta

27 de enero 2026 · 14:57hs
Paolo Rocca

Paolo Rocca, dueño de Techint.

Tras la polémica por la licitación de caños para el gasoducto de Vaca Muerta que la empresa Techint perdió frente a otra compañía de la India, el presidente Javier Milei calificó este martes como “Don Chatarrín” a Paolo Rocca, CEO del grupo empresario. Lo hizo a través de un posteo en X, luego de que desde la firma dejaran trascender que podrían avanzar en un recurso antidumping.

Según publicó este lunes el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, la oferta de la empresa ganadora estuvo un 40% por debajo de la realizada por la firma que lidera Rocca.

Sturzenegger defendió el resultado dado el beneficio que representa para el costo de la obra. Si bien la licitación fue entre empresas privadas, el desplazamiento del grupo Techint es de alto impacto político.

Licitación perdida por Techint

El consorcio Southern Energy, integrado por YPF, Pan American Energy (PAE) y Pampa Energía, adjudicó a la empresa india Welspun el contrato para la provisión de caños del gasoducto que conectará la formación Vaca Muerta con la costa de Río Negro y desplazó al Grupo Techint, proveedor tradicional de la infraestructura energética argentina.

El proyecto es para la provisión de tuberías de acero de gran diámetro para un ducto de aproximadamente 500 kilómetros, que unirá la planta de Tratayén (Neuquén) con San Antonio Este (Río Negro), base del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL).

La firma de la India superó a otros 15 oferentes internacionales de países como China, España, México y Turquía.

