El sindicato de taxistas subrayó que los choferes de Uber "no tienen a quien reclamar"

En el marco del "apagón", desde el gremio afirman que las apps de viajes contribuyeron a generar "un aquelarre en el transporte de pasajeros".

27 de enero 2026 · 09:49hs
El secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, Horacio Yannotti, se refirió este martes al paro que realizarán los choferes de Uber de viajes o de transporte de pasajeros en reclamo de un aumento de las tarifas. La medida de protesta consiste básicamente en un “apagón”, es decir los conductores que trabajan con la aplicación y se pliegan a la medida no tomarán servicios por un lapso de 24 horas como una forma de hacer sentir a la empresa su disconformidad con los actuales precios de los viajes.

El representante de los choferes que trabajan en el sistema oficial de transporte consideró que la medida de protesta de los prestadores de Uber “es producto de lo que ha sucedido en los últimos en el transporte ilegal de pasajeros. Esa idea de que uno se tiene que arreglar como pueda, la decisión del gobierno nacional de eliminar los subsidios al transporte público. Hoy el boleto de colectivo es casi inalcanzable para los trabajadores cuando van a cumplir sus tareas diarias. Un vecino que se baja la aplicación Uber y por 1.500 pesos te lleva y trae del trabajo. Todo esto ha generado un aquelarre en el transporte público de pasajeros”.

En declaraciones a LT8, Yannotti sostuvo que “si bien el municipio ha intentado ‘emprolijar’ la situación, las aplicaciones extranjeras no se adaptarán nunca a las medidas del transporte público de Rosario. Y sucede todo esto. Hay personas que han invertido y puesto su auto particular para trabajar con las aplicaciones y con las tarifas actuales, no lo pueden sostener. Con los costos operativos que tiene un vehículo para transportar pasajeros, la tarifa que están cobrando no es acorde”, destacó Yannotti.

Tarifas de apps poco sustentables

En ese sentido, consideró que la alta demanda del servicio de Uber, que derivan en tarifas accesibles para el bolsillo, “son excepcionales. Un viernes o un sábado puede haber algún evento de mucha convocatoria, pero durante los días hábiles las tarifas no coinciden con los valores que tiene el transporte de pasajeros. Esa es la situación que están viviendo esos trabajadores”.

“Sinceramente, lamentamos mucho esta situación. Hemos perdido muchos choferes y titulares de taxis que se han volcado a trabajar con las aplicaciones porque vieron que era una salida para salvarse un poco de esta situación. Y se han metido en un brete del que no pueden salir. Hoy por hoy, hay gente que está volviendo al taxi porque dentro de todo tiene las cuentas claras, hay un vehículo y choferes habilitados, con el seguro como corresponde”, subrayó.

Yannotti estimó que “de seguir así, el servicio de taxi, que hace un año que actualiza hace un año, va a seguir perdiendo. A un titular de taxi hoy por hoy le cuesta renovar la unidad. Imaginemos cuánto le puede costar a alguien que se puso a trabajar con la aplicación llevar su auto al taller”.

Cómo está el servicio de taxi en este verano

Con relación al estado general del servicio en la ciudad durante este verano, el titular del Sindicato de Peones de Taxis apuntó que “en diciembre hubo el clásico repunte, pero como siempre ocurre en enero y febrero hubo una baja, y este año se siente un poco más por la competencia desleal que se sufre ante las aplicaciones. Hay que tener en cuenta que no están trabajando los más de 4 mil taxis que tiene el municipio. La mayoría de los autos es manejado por su titular. Los turnos son de 8 horas, los de doce horas no existen más, prácticamente. Nos hemos quedado con pocos peones de taxis que son los que nosotros representamos”.

“Con la poca rentabilidad que tiene hoy el taxi, a los titulares se les hace difícil contratar choferes. Estamos en una situación crítica y hace un año que no se actualizan las tarifas ante una inflación que fue de más del 30 por ciento”, explicó Yannotti. “El Gobierno nacional hace todo para que proliferen actividades laborales en negro. Las aplicaciones no pagan ningún tributo al estado nacional. Esa es la tendencia: arreglate como puedas, vos sos tu propio patrón. Que los trabajadores del volante no estén sindicalizados. Los choferes de Uber que hacen la medida de fuerza, ¿a quién le irán a protestar? ¿Al intendente? No hay patronal, ni cámara empresaria. Quienes trabajan con Uber están totalmente desamparados”.

