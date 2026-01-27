Las armas nucleares, el cambio climático y las IA sin control adelantan el "Reloj del apocalipsis"

El Boletín de los Científicos Atómicos consideró que la Tierra está más cerca que nunca de la destrucción

La Tierra está más cerca que nunca de la destrucción, ya que Rusia, China, Estados Unidos y otros países se vuelven “cada vez más agresivos, adversarios y nacionalistas”. Así lo aseguró el Boletín de los Científicos Atómicos, una asociación de defensa orientada a la ciencia, que resolvió adelantar su “Reloj del apocalipsis” a 85 segundos para la medianoche.

El grupo citó riesgos de guerra nuclear, cambio climático, posible mal uso de la biotecnología y el creciente uso de inteligencia artificial (IA) sin controles adecuados al hacer el anuncio anual, que evalúa cuán cerca está la humanidad de su fin. El "Reloj del apocalipsis" utiliza un método de medición propio del la asociación, donde la medianoche representa la "destrucción total y catastrófica" de la vida en el planeta.

En 1947 el reloj debutó a 7 minutos de la medianoche, y tras algunos avances y retrocesos en 1980 quedó a tres minutos. En 2020 se adelantó a un minuto con cuarenta segundos,, y en 2023 llegó a los 90 segundos. El año pasado avanzó a 89 segundos para la medianoche.

Desde entonces, “los entendimientos globales arduamente logrados están colapsando, acelerando una competencia de gran poder en la que el ganador se lleva todo y socavando la cooperación internacional” necesaria para reducir los riesgos existenciales, dijo el grupo.

La asociación menciona su preocupación por la amenaza de conflictos en escalada que involucra a países con armas nucleares, citando la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto entre India y Pakistán y si Irán es capaz de desarrollar armas nucleares tras los ataques del verano pasado por parte de Estados Unidos e Israel.

La confianza y cooperación internacional son esenciales porque, “si el mundo se fragmenta en un enfoque de nosotros contra ellos, de suma cero, aumenta la probabilidad de que todos perdamos”, dijo Daniel Holz, presidente de la junta de ciencia y seguridad del grupo.

El Boletín de los Científicos Atómicos también destacó sequías, olas de calor e inundaciones vinculadas al calentamiento global, así como el fracaso de las naciones para adoptar acuerdos significativos para combatir el cambio climático, señalando los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para impulsar los combustibles fósiles y obstaculizar la producción de energía renovable.

La asociación dijo que el "Reloj del apocalipsis" podría retrasarse si los líderes y las naciones trabajan juntos para abordar los riesgos existenciales.