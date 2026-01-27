La Capital | Información General | armas nucleares

Las armas nucleares, el cambio climático y las IA sin control adelantan el "Reloj del apocalipsis"

El Boletín de los Científicos Atómicos consideró que la Tierra está más cerca que nunca de la destrucción

27 de enero 2026 · 23:07hs
Las armas nucleares, el cambio climático y las IA sin control adelantan el Reloj del apocalipsis

La Tierra está más cerca que nunca de la destrucción, ya que Rusia, China, Estados Unidos y otros países se vuelven “cada vez más agresivos, adversarios y nacionalistas”. Así lo aseguró el Boletín de los Científicos Atómicos, una asociación de defensa orientada a la ciencia, que resolvió adelantar su “Reloj del apocalipsis” a 85 segundos para la medianoche.

El grupo citó riesgos de guerra nuclear, cambio climático, posible mal uso de la biotecnología y el creciente uso de inteligencia artificial (IA) sin controles adecuados al hacer el anuncio anual, que evalúa cuán cerca está la humanidad de su fin. El "Reloj del apocalipsis" utiliza un método de medición propio del la asociación, donde la medianoche representa la "destrucción total y catastrófica" de la vida en el planeta.

>> Leer más: España dejó de estar libre de sarampión, según indicó la OMS

En 1947 el reloj debutó a 7 minutos de la medianoche, y tras algunos avances y retrocesos en 1980 quedó a tres minutos. En 2020 se adelantó a un minuto con cuarenta segundos,, y en 2023 llegó a los 90 segundos. El año pasado avanzó a 89 segundos para la medianoche.

Desde entonces, “los entendimientos globales arduamente logrados están colapsando, acelerando una competencia de gran poder en la que el ganador se lleva todo y socavando la cooperación internacional” necesaria para reducir los riesgos existenciales, dijo el grupo.

La asociación menciona su preocupación por la amenaza de conflictos en escalada que involucra a países con armas nucleares, citando la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto entre India y Pakistán y si Irán es capaz de desarrollar armas nucleares tras los ataques del verano pasado por parte de Estados Unidos e Israel.

La confianza y cooperación internacional son esenciales porque, “si el mundo se fragmenta en un enfoque de nosotros contra ellos, de suma cero, aumenta la probabilidad de que todos perdamos”, dijo Daniel Holz, presidente de la junta de ciencia y seguridad del grupo.

El Boletín de los Científicos Atómicos también destacó sequías, olas de calor e inundaciones vinculadas al calentamiento global, así como el fracaso de las naciones para adoptar acuerdos significativos para combatir el cambio climático, señalando los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para impulsar los combustibles fósiles y obstaculizar la producción de energía renovable.

La asociación dijo que el "Reloj del apocalipsis" podría retrasarse si los líderes y las naciones trabajan juntos para abordar los riesgos existenciales.

Noticias relacionadas
El Boleto Educativo Gratuito tiene a la mayoría de sus usuarios en Rosario.

En un solo día hubo más de 88 mil inscriptos para el Boleto Educativo

La mujer se deslizó en la Cascada Frey, se golpeó la cabeza contra una roca y murió.

Una turista se golpeó contra una roca en una cascada en Bariloche y murió

El gobierno justifica esta decisión en que la Comisión no ha demostrado la eficiencia necesaria

El gobierno derogó el histórico régimen de calificación de las películas: cuáles son los cambios

Los productos se comercializaban sin inscripción sanitaria ante Anmat y con datos falsos en sus rotulados

Anmat prohibió un alcohol sanitizante y más productos para el cabello

Ver comentarios

Las más leídas

Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Milei escala la tensión con Techint: el curioso apodo que le puso a Paolo Rocca

Milei escala la tensión con Techint: el curioso apodo que le puso a Paolo Rocca

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Lo último

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

Un pueblo italiano quedó al borde de un precipicio tras un deslave

Un pueblo italiano quedó al borde de un precipicio tras un deslave

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

El fatal accidente ocurrió este martes a la altura de Colón, en la provincia de Buenos Aires, tras una colisión entre una motocicleta y un auto
Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8
Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso
Ovación

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos
La Ciudad

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos

En un solo día hubo más de 88 mil inscriptos para el Boleto Educativo
Información General

En un solo día hubo más de 88 mil inscriptos para el Boleto Educativo

Una turista se golpeó contra una roca en una cascada en Bariloche y murió
Información General

Una turista se golpeó contra una roca en una cascada en Bariloche y murió

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar
POLICIALES

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Milei escala la tensión con Techint: el curioso apodo que le puso a Paolo Rocca

Milei escala la tensión con Techint: el curioso apodo que le puso a Paolo Rocca

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

Ovación
Vóley: Sonder pisó el acelerador y picó en punta en el arranque de las Ligas

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Sonder pisó el acelerador y picó en punta en el arranque de las Ligas

Vóley: Sonder pisó el acelerador y picó en punta en el arranque de las Ligas

Vóley: Sonder pisó el acelerador y picó en punta en el arranque de las Ligas

Los concentrados en Central para el choque con Racing, con un juvenil que aparece por primera vez

Los concentrados en Central para el choque con Racing, con un juvenil que aparece por primera vez

Surgió en Newells, pasó sin mucho éxito por Boca y ahora tiene nuevo club

Surgió en Newell's, pasó sin mucho éxito por Boca y ahora tiene nuevo club

Policiales
Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar
POLICIALES

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

La Ciudad
El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos

Por el avance de las obras en calle Santa Fe, habrá nuevos cortes y desvíos de colectivos

Por el avance de las obras en calle Santa Fe, habrá nuevos cortes y desvíos de colectivos

Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal

Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal

Violento robo en barrio Azcuénaga: maniataron a los empleados de una pollería
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: maniataron a los empleados de una pollería

La provincia de Santa Fe busca profundizar su relación con China
Política

La provincia de Santa Fe busca profundizar su relación con China

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: No somos autistas
La Región

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: "No somos autistas"

El sindicato de taxistas dice que los choferes de Uber no tienen a quien reclamar
LA CIUDAD

El sindicato de taxistas dice que los choferes de Uber "no tienen a quien reclamar"

Pullaro quiere exponer en el Congreso sobre la baja de imputabilidad

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro quiere exponer en el Congreso sobre la baja de imputabilidad

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación
La Ciudad

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo
LA CIUDAD

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad
La Ciudad

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad

Paro de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros
La Ciudad

"Paro" de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado de Norma Acosta
POLICIALES

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado de Norma Acosta

Calendario escolar 2026: ¿cuándo arrancan las clases en Santa Fe?
La Ciudad

Calendario escolar 2026: ¿cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

Excarcelan a un jubilado con cáncer terminal que estuvo preso un mes
Policiales

Excarcelan a un jubilado con cáncer terminal que estuvo preso un mes

Aprovechan la menor circulación para reparar las calles con alto tránsito
La Ciudad

Aprovechan la menor circulación para reparar las calles con alto tránsito

Tour de la gratitud: una multitud recibió a Milei en Mar del Plata
Política

"Tour de la gratitud": una multitud recibió a Milei en Mar del Plata

Industriales en alerta por el impacto del plan económico en el entramado productivo
Economía

Industriales en alerta por el impacto del plan económico en el entramado productivo

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe
Policiales

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación
La Ciudad

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales
Información General

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales

Crush, amor...: qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala
Zoom

"Crush, amor...": qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala