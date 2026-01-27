Santa Fe busca profundizar su relación con China

El gobernador Maximiliano Pullaro busca profundizar la relación comercial con China y encabezó este martes una ronda de negocios con 12 empresas del gigante asiático y 36 firmas santafesinas en Rosario. “Santa Fe quiere convertirse en el principal socio comercial de China”, declaró el mandatario luego de la reunión en la sede local de la Gobernación.

Por su parte, el ministro de Producción, Gustavo Puccini, afirmó: “Santa Fe es una provincia con una matriz productiva fuerte que busca complementar su desarrollo con socios estratégicos como China”. De la reunión participó el embajador de China en la Argentina, Wang Wei.

La actividad se inscribió en una agenda bilateral más amplia que había comenzado el lunes, cuando Pullaro recibió al diplomático chino en el marco de reuniones vinculadas a logística portuaria, transporte ferroviario y energía. China es actualmente el tercer socio comercial de Santa Fe, detrás de Brasil e India, mientras que la provincia constituye una de las principales plataformas de salida de los productos que ese país demanda, como carnes y granos.

Pullaro afirmó que Santa Fe “es una provincia productiva que busca entablar profundas relaciones comerciales con China” a partir del “esfuerzo y trabajo de gente que empezó de abajo y con honestidad, para que nuestros productos puedan llegar a cada lugar del mundo y mostrar que tenemos la mejor calidad para ser los más competitivos del país”.

En el mismo sentido, el gobernador valoró que la provincia “se encuentra en un territorio central del país, donde la recorren las costas de casi 900 kilómetros del río Paraná y por Santa Fe salen la mayor parte de las exportaciones de Argentina”, por lo cual aseguró que se está mejorando “la logística de las rutas, los puertos y aeropuertos, para que los productos santafesinos salgan al mundo”.

Pullaro reconoció que Santa Fe “quiere convertirse en el principal socio comercial de China” por lo que manifestó que su gestión de gobierno seguirá “articulando y acompañando a cada uno de los empresarios para que entablen relaciones comerciales estables y desde allí se genere empleo y crecimiento económico en la provincia”.

Puccini, por su lado, destacó que el embajador “trajo 12 empresas de primer nivel de distintos rubros productivos, lo que permitió vincularlas con más de 36 empresas santafesinas”. En ese marco, señaló que las reuniones mantenidas desde el lunes “sirvieron para conocer las intenciones de China, un socio estratégico para Santa Fe, especialmente como destino de importaciones”.

Puccini subrayó que “Santa Fe es una provincia con una matriz productiva fuerte” y remarcó que el gobierno provincial sostiene “una mirada de complementariedad con las empresas que mantienen vínculos con China”. En ese sentido, consideró que estos espacios de articulación “permiten fortalecer los lazos y avanzar en líneas de acción concretas para el trabajo futuro”.

Entre los ejes estratégicos, el ministro mencionó la expectativa de “incorporar a la banca financiera china a las líneas de crédito que la provincia viene impulsando desde hace dos años”, orientadas a empresas con vínculos comerciales con ese mercado, así como la participación de Santa Fe en ferias internacionales de importación, “clave para el objetivo provincial de ampliar y diversificar sus compras externas”.

El encuentro también abordó aspectos vinculados a la logística y la infraestructura. Puccini indicó que existe interés en que las empresas chinas conozcan “las oportunidades de inversión en infraestructura portuaria y ferroviaria, sectores donde se requiere capital para mejorar la competitividad logística”. En ese marco, la agenda del embajador incluyó visitas a la Terminal Puerto Rosario y a la Zona Franca de Villa Constitución.

Finalmente, el ministro sostuvo que la visita “abre nuevas posibilidades de cooperación en ciencia, tecnología y cultura”, y definió a China como “un mercado estratégico con el que Santa Fe debe seguir profundizando vínculos en una agenda de largo plazo”.