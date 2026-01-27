La Capital | Información General | España

España dejó de estar libre de sarampión, según indicó la OMS

La transmisión endémica se restableció también en Austria y Reino Unido. El organismo pidió que se aumenten las tasas de vacunación

27 de enero 2026 · 20:42hs
España, Reino Unido y Austria perdieron su estatus como libres de sarampión después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtiera de que las infecciones por esta enfermedad aumentaron en el continente. Esto significa que la transmisión endémica se restableció.

La OMS, a través del Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV), pidió a estos países que aumenten las tasas de vacunación, especialmente en los sectores de la población más vulnerables, como los niños.

Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad español anunció que revisará la estrategia nacional para recuperar la certificación que acredita que la transmisión de sarampión es mínima en la península ibérica.

"Además de España, otros cinco países han pasado de una situación de eliminación a una de restablecimiento de la transmisión: Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán y Reino Unido. En total, el sarampión presenta una circulación persistente en 13 países de la región. Entre ellos, Francia, Alemania e Italia evolucionaron desde un escenario de interrupción de la transmisión a una situación de transmisión sostenida", detallaron desde Sanidad sobre el aumento de la enfermedad en Europa.

Desde el ministerio explicaron que los datos del comité "no permiten descartar una transmisión sostenida del virus en nuestro país durante el año 2024" y apuntan que esta decisión "no afecta a la rubeola", enfermedad que se mantiene en estatus de eliminación en España.

El sarampión, de regreso en España

Sanidad, que recuerda que en España se certificó la eliminación del sarampión en 2016, anunció que ya están trabajando en la actualización del Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola para recuperar la distinción.

"Entre los objetivos del plan se encuentra reforzar la cobertura de vacunación y el sistema de vigilancia y garantizar una respuesta coordinada entre todos los niveles de la administración sanitaria", especificaron en la nota.

El ministerio recordó que la inmunización con la vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y paperas) es la medida más eficaz para prevenir la enfermedad. Según sus datos, en 2024 "las coberturas nacionales alcanzaron el 97,3 % para la primera dosis y el 93,8 % para la segunda. De los 227 casos confirmados, 160 no estaban vacunados y 7 contaban solo con una dosis". Sanidad explicó que "para lograr una inmunidad colectiva efectiva se necesita alcanzar coberturas superiores al 95 % con ambas dosis".

Además, el ministerio destacó que en el último estudio de seroprevalencia en España, que se hizo en 2018, se evidenciaron "niveles altos de anticuerpos frente al sarampión". Según Sanidad, "se considera protegida a la población nacida antes de 1978 por exposición natural al virus".

