"Reciclar Venado" cumplió cinco años y consolida la recolección de residuos diferenciada en toda la ciudad

En el dío Mundial de la Educación Ambiental, la iniciatuva celebró su primer lustro de trabajo sostenido con eje en la concientización y la gestión de residuos domiciliarios

El programa "Reciclar Venado" , impulsado por el gobierno municipal, cumplió su quinto aniversario el lunes el 26 de enero , Día Mundial de la Educación Ambiental. La iniciativa nació en 2021 con el objetivo de promover el cuidado del ambiente y la separación de residuos en origen.

“Se cumplen cinco años de compromiso y trabajo impulsado por el equipo que lidera el intendente Leonel Chiarella. Y este camino demuestra que con la participación de los vecinos, es posible sostener políticas ambientales y generar cambios en la ciudad”, precisó el coordinador de Participación Ambiental, Sebastián Urreta.

Desde sus comienzos, la iniciativa sumó un voluntariado ambiental y recorrió los barrios de la ciudad para acercar información a los vecinos sobre cómo separar residuos y utilizar las campanas naranjas para materiales reciclables. “Ese trabajo territorial permitió ampliar la participación y generar hábitos vinculados al reciclaje”, agregó el funcionario.

A lo largo de estos cinco años, Reciclar Venado desarrolló múltiples acciones: canjes de ecotachos , recorridas casa por casa, ploggings y limpieza de espacios verdes, canjes de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Raees), capacitaciones en escuelas y colonias, además del trabajo articulado con instituciones, comercios y empresas de la ciudad .

Un hito clave se dio en 2022, cuando se puso en marcha la recolección diferenciada en los barrios Juan XXIII, Tiro Federal y Rivadavia, marcando un antes y un después en la gestión de residuos en Venado Tuerto.

El 1° de febrero de 2025 se inició el mayor desafío del programa con el lanzamiento del Objetivo Cierre Basural, que implicó el inicio de la Recolección Diferenciada en los 27 barrios de la ciudad.

Durante este año, el voluntariado continuó creciendo con la incorporación de personas de todas las edades, se realizaron 140 visitas guiadas a la Planta de Tratamiento de Residuos y se reforzaron las acciones de concientización en todo el territorio.

