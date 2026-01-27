La Capital | La Región | obras

Con el plan de obras "Villa más linda" se transforma el centro de Villa Constitución

Las intervenciones que realiza el municipio en diversos sectores, buscan modernizar, revalorizar y ordenar el centro urbano de la ciudad

27 de enero 2026 · 16:00hs
"Estas mejoras apuntan a una ciudad más segura

"Estas mejoras apuntan a una ciudad más segura, caminable y con mayor impulso para la actividad comercial", expresaron desde el municipio. 

La Municipalidad de Villa Constitución avanza con un proyecto para transformar y poner en valor el corazón de la ciudad. A través del plan de obras “Villa más linda”, lleva adelante “un conjunto de intervenciones estratégicas pensadas para modernizar, ordenar y revalorizar el centro urbano, consolidando un espacio más atractivo, accesible y conectado con los principales puntos de encuentro de la ciudad”.

En este proceso, se destaca la modernización integral de Plaza Constitución, uno de los lugares más emblemáticos del centro, con la restauración de su fuente histórica, la renovación del sector del mástil y la incorporación de nueva iluminación, reforzando su rol como “espacio de encuentro, permanencia y circulación”.

Además, implementó plataformas únicas y circulación calma en calles Lisandro de la Torre e Hipólito Yrigoyen, creando sectores con prioridad peatonal, calzada y vereda al mismo nivel, reducción de la velocidad vehicular y nuevo equipamiento urbano.

“Estas mejoras apuntan a una ciudad más segura, caminable y con mayor impulso para la actividad comercial”, expresaron desde el municipio.

