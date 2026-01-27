Más de 20 alcoholemias positivas se detectaron en los controles del "Operativo Verano" en Baigorria Los procedimientos se realizaron sobre la ruta 34 S durante el último fin de semana sobre un total de 150 conductores 27 de enero 2026 · 10:48hs

En el marco del "Operativo Verano", la Municipalidad de Granadero Baigorria, a través de su Dirección de Tránsito, encabezó este último fin de semana una serie de procedimientos de control de gran escala en el acceso oeste de la ciudad. Los mismos se concentraron en el destacamento ubicado sobre la Ruta 34S, un punto estratégico de ingreso y egreso a la localidad.

En un trabajo coordinado con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se fiscalizaron un total de 150 vehículos.

Resultados de los operativos Se detectaron 24 casos positivos de alcoholemia, de los cuales 20 corresponden a automovilistas y cuatro a motociclistas; documentación: Se procedió a la remisión de vehículos que no cumplían con los requisitos legales para circular.

Desde la gestión municipal destacaron que la presencia conjunta de fuerzas locales, provinciales y nacionales responde a una decisión política de no ceder ante la imprudencia al volante. El objetivo es claro: tolerancia cero con quienes ponen en riesgo la vida de los vecinos.

Este despliegue se suma a los operativos realizados simultáneamente en la zona costera, donde se hizo foco en la documentación y la erradicación de ruidos molestos.