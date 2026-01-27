La Capital | La Región | Mujer

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional Nº 8

El fatal accidente ocurrió este martes a la altura de Colón, en la provincia de Buenos Aires, tras una colisión entre una motocicleta y un auto conducido por un hombre de Venado Tuerto. Las víctimas fallecieron en el acto

27 de enero 2026 · 19:14hs
Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional Nº 8

Una mujer de 31 años y su hija menor de edad, ambas oriundas de la localidad santafesina de Hughes, murieron este martes tras protagonizar un grave accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional Nº 8, a la altura del destacamento de la Policía Caminera de Colón, en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, el siniestro involucró a un automóvil Volkswagen Vento de color blanco, que circulaba en sentido Wheelwright–Colón, conducido por un hombre mayor de edad con domicilio en Venado Tuerto, y una motocicleta Guerrero CG 150 Queen en el que viajaban las víctimas en sentido contrario.

Por causas que son materia de investigación, se produjo una colisión que habría sido frontal. Como consecuencia del violento impacto, las ocupantes del rodado menor fallecieron prácticamente en el acto. Las víctimas fueron identificadas como Anahí C., de 31 años, y su hija, una niña de 9 años.

El conductor del automóvil fue trasladado al Hospital de Colón, donde recibió atención médica. Hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre su estado de salud, aunque en un primer momento se indicó que presentaba lesiones leves.

El tránsito sobre la Ruta Nacional 8 fue asistido, sin interrupciones totales, y se dispusieron desvíos preventivos para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

En el lugar intervinieron efectivos de Policía Vial, personal del Corredor Vial, Comando de Prevención Rural (CPR), Fiscalía y Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar con precisión la mecánica del siniestro. La causa quedó en manos de la Justicia, que continuará con la investigación.

