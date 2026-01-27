Calendario escolar 2026: ¿cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

El Ministerio de Educación confirmó el calendario del ciclo lectivo 2026. Las fechas de inicio y cierre, además de las vacaciones de invierno

A pocos días del comienzo de febrero, los padres comienzan con los preparativos para el regreso de las clases, mientras los niños y adolescentes en etapa de escolar estén cursando sus merecidas vacaciones .

El ministro de Educación , José Goity, ya precisó la fecha de inicio del ciclo lectivo Santa Fe. Además, ya se conocen durante qué días tomará lugar el receso invernal del 2026.

Respecto al calendario 2026, desde el Ministerio de educación aseguraron que las clases en los distintos niveles (menos en superior) comenzarán el lunes 2 de marzo y terminarán el 18 de diciembre.

Por otro lado, el ministro de Educación confirmó las fechas de las llamadas "vacaciones de invierno": el receso invernal será del 6 al 17 de julio .

Un calendario de 190 días de clases para 2026

Tras 14 años sin alcanzarlo, Santa Fe logró en 2025 cumplir los 185 días de clases, ubicándose como la segunda provincia del país con ese indicador. La jurisdicción también se posiciona entre las primeras en la implementación de la hora extendida, otro de los pilares de la política educativa provincial.

Para el 2026, con un inicio de clases el 2 de marzo y un fin de calendario el 18 de diciembre, Santa Fe apunta a 190 días de clases ininterrumpidos.

"Con ese esquema vamos a llegar a los 190 días de clases y vamos superar holgadamente la cantidad de horas", destacó el ministro, y agregó: "Queremos que sea el año de la innovación educativa y se puedan profundizar las políticas pedagógicas que iniciamos en estos 2 años".