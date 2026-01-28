La Capital | Ovación | Newell's

Newell's y un empate agónico que debe transformarse en punto de partida para el nuevo ciclo

Con el corazón en la mano el conjunto rojinegro igualó 1 a 1 con Independiente y con mucho esfuerzo sumó su primer punto

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

28 de enero 2026 · 01:23hs
Luciano Herrera intenta progresar en ataque ante Independiente.

Marcelo Bustamante / La Capital

Luciano Herrera intenta progresar en ataque ante Independiente.

Luego del traspié inicial en Córdoba, este Newell's que están todavía moldeando los técnicos Orsi y Gómez, precisaba poder construir una primera señal confiable. Necesitaba un mojón creíble, sustentable en el tiempo. Perceptible desde adentro y desde afuera. Y hasta ahora no había logrado forjar una performance para poder empezar una nueva historia en esta etapa del club del Parque. Y sin lucir, solo por la forma de desarrollo del partido y la obtención de la igualdad, pudo construir ese gesto basal determinante. Más desde lo anímico, que desde lo futbolístico.

El empate 1 a 1 ante Independiente en el Coloso, con gol de Ávalos a los 33 del primer tiempo, y de Hoyos ya sobre la hora, por la segunda fecha del Apertura, representó más que una parda. Es la necesaria plataforma de partida que tanto se estaba esperando para empezar a enterrar los traumas y los malos recuerdos del pasado reciente. Ahora se abre un nuevo camino, si se aprovecha este envión y el aplauso de la gente en el Coloso.

Con Boca en el horizonte inmediato, ya que debe visitarlo este domingo, los márgenes de crédito y acción aparecieron producto de este paso forjado desde el coraje.

Era el primer duelo de local, ante su gente, con nuevo dibujo táctico con cuatro atrás, con cuatro cambios en relación al debut (uno de último momento, con Goitea por la lesión de Salomón mientras entraba en calor, con Rodrigo Herrera, Gómez Mattar y Cóccaro desde el inicio, por Cabrera, Reggiardo y Hoyos) el equipo rojinegro consiguió elevar ese mojón fundacional desde lo emocional.

Leer más: En vivo: en un trámite luchado Newell's cae en el Coloso ante Independiente

Malcorra, hizo su partido

Con Malcorra de arranque en el rival, alguien que amargó más de una vez a la parcialidad rojinegra, el duelo comenzó intenso y desprolijo. Con Goitea a la izquierda de Salcedo y Gómez Mattar conformando el doble cinco con Rodrigo Herrera y Cóccaro como único hombre de punta.

Los primeros minutos eran más de piernas fuertes que de ideas. De a poco, por la derecha, empezó a mostrar el camino pero en ese momento eran solo insinuaciones, no pasaban de ese estadío.

La visita, cada vez que tenía un córner o una pelota parada a disposición, aparecía Malcorra y hacía de las suyas para que los hinchas se enfurecieran con su accionar. Eso merodeó todo el partido.

A los 12, un cabezazo de Cóccaro tras un córner enviado por Acuña pasó muy cerca del vertical izquierdo. El Zorrro empezaba a mostrar una de sus virtudes. También, apelaba a su oficio y hacía lo posible para aguantarla en ataque y generar espacios a sus espaldas.

A los 23 minutos, el exleproso Fernández Cedrés a la salida de un córner remató desde lejos y la pelota besó el travesaño.

El árbitro no manejaba bien los tiempos ni las exigencias que planteaba y demandaba el partido. En un duelo de bajo vuelo, muy cortado y con muy poco para destacar, a los 33 minutos, después de un tiro de Abaldo desde la izquierda que sacó con esfuerzo Arias, Ávalos -que no había entrado en juego- le sacó oro al rebote y abrió la cuenta para la visita en su única llegada clara.

Los cambios de la dupla

Fue otro golpe duro para el equipo de la dupla. En el complemento ingresaron Núñez y Russo por Acuña y Luciano, mientras todo transcurría entre errores y malas decisiones.

A los 10 minutos, un robo en una avivada de Cóccaro, terminó en un disparo sin puntería de Gómez Mattar. Luego Luciano Herrera tuvo un remate cruzado que se fue muy cerca. Fue la más clara para Newell’s, que empujaba sin ideas pero con determinación.

Con García y Hoyos, Newell’s trató de buscar la igualdad con más énfasis. Rodrigo Herrera casi toca al gol tras un tiro libre. De a poco, el reloj empezaba a transformarse en testigo y enemigo en el tramo final.

Pero Newell’s no se dio por perdido y siguió luchando, buscó y tuvo premio con el gol de Hoyos, ya sobre el tiempo reglamentario, que fue una merecida retribución por el esfuerzo colectivo.

Así, Newell’s, que esta vez no merecía otro golpe tan duro, pudo conseguir el aire que necesita para que esta fase inicial del campeonato empiece a generar señales a favor y así lograr la dosis de confianza y convencimiento que acompañe a toda etapa de este tipo. Logró al menos un punto y el horizonte empieza a abrirse a tiempo.

Noticias relacionadas
Brian Aguirre y Edinson Cavani, en Boca. El ex-Newells jugará ahora en Estudiantes.

Surgió en Newell's, pasó sin mucho éxito por Boca y ahora tiene nuevo club

Matías Cóccaro remata desde el piso ante Talleres en la previa del descuento de Newells en Córdoba. 

Cuando salga la luna: Newell's irá con el Zorro Cóccaro de titular y están los 11 para el Rojo

Que otra figura como Di María participe en esta clase de torneos es importante. Fijate que ustedes hablan de Messi porque ellos quieren participar, le dijo Pumpido a Ovación en su oficina en la Conmebol.

Nery Pumpido y la Libertadores con Messi: "Es complicado que la juegue, pero en el fútbol nada es difícil"

Newells vuelve a encontrarse con su gente este martes, cuando reciba a Independiente.

Newell's vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Ver comentarios

Las más leídas

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

Mexicanos, a la carga

Mexicanos, a la carga

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Lo último

Newells y un empate agónico que debe transformarse en punto de partida para el nuevo ciclo

Newell's y un empate agónico que debe transformarse en punto de partida para el nuevo ciclo

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

La gente de Newell's jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

El fatal accidente ocurrió este martes a la altura de Colón, en la provincia de Buenos Aires, tras una colisión entre una motocicleta y un auto
Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8
Newells y un empate agónico que debe transformarse en punto de partida para el nuevo ciclo

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's y un empate agónico que debe transformarse en punto de partida para el nuevo ciclo

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos
La Ciudad

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos

En un solo día hubo más de 88 mil inscriptos para el Boleto Educativo
Información General

En un solo día hubo más de 88 mil inscriptos para el Boleto Educativo

Una turista se golpeó contra una roca en una cascada en Bariloche y murió
Información General

Una turista se golpeó contra una roca en una cascada en Bariloche y murió

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar
POLICIALES

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

Mexicanos, a la carga

Mexicanos, a la carga

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Milei escala la tensión con Techint: el curioso apodo que le puso a Paolo Rocca

Milei escala la tensión con Techint: el curioso apodo que le puso a Paolo Rocca

Ovación
La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso
OVACIÓN

La gente de Newell's jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

La gente de Newell's jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

Vóley: Sonder pisó el acelerador y picó en punta en el arranque de las Ligas

Vóley: Sonder pisó el acelerador y picó en punta en el arranque de las Ligas

Policiales
Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar
POLICIALES

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

La Ciudad
El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos

Por el avance de las obras en calle Santa Fe, habrá nuevos cortes y desvíos de colectivos

Por el avance de las obras en calle Santa Fe, habrá nuevos cortes y desvíos de colectivos

Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal

Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal

El sindicato de taxistas dice que los choferes de Uber no tienen a quien reclamar
LA CIUDAD

El sindicato de taxistas dice que los choferes de Uber "no tienen a quien reclamar"

Violento robo en barrio Azcuénaga: maniataron a los empleados de una pollería
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: maniataron a los empleados de una pollería

La provincia de Santa Fe busca profundizar su relación con China
Política

La provincia de Santa Fe busca profundizar su relación con China

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: No somos autistas
La Región

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: "No somos autistas"

Pullaro quiere exponer en el Congreso sobre la baja de imputabilidad

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro quiere exponer en el Congreso sobre la baja de imputabilidad

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación
La Ciudad

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo
LA CIUDAD

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad
La Ciudad

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad

Paro de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros
La Ciudad

"Paro" de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado de Norma Acosta
POLICIALES

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado de Norma Acosta

Calendario escolar 2026: ¿cuándo arrancan las clases en Santa Fe?
La Ciudad

Calendario escolar 2026: ¿cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

Excarcelan a un jubilado con cáncer terminal que estuvo preso un mes
Policiales

Excarcelan a un jubilado con cáncer terminal que estuvo preso un mes

Aprovechan la menor circulación para reparar las calles con alto tránsito
La Ciudad

Aprovechan la menor circulación para reparar las calles con alto tránsito

Tour de la gratitud: una multitud recibió a Milei en Mar del Plata
Política

"Tour de la gratitud": una multitud recibió a Milei en Mar del Plata

Industriales en alerta por el impacto del plan económico en el entramado productivo
Economía

Industriales en alerta por el impacto del plan económico en el entramado productivo

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe
Policiales

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe