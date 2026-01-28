Medicamentos para jubilados: farmacéuticos advierten sobre la deuda de Pami

La titular del colegio que los agrupa en Rosario, Claudia Varela, dijo que si no se revierte la situación "será difícil prestar el servicio"

El Colegio de Farmacéuticos de Rosario advirtió sobre la deuda que mantiene Pami con los establecimientos de esta jurisdicción por falta de pago en tiempo y forma de medicamentos que consumen los jubilados . Así lo indicó este miércoles, Claudia Varela, presidenta de la entidad profesional, quien aseguró que si la situación no se resuelve pronto “será difícil continuar con la prestación del servicio”.

Varela remarcó este miércoles que “Pami tiene un cronograma en el que se hacen cuatro pagos mensuales y en este momento se deben cinco pagos, lo que sería cerca de un mes y medio . Esto ocasiona un problema para las farmacias que están afrontando todo con fondos propios, haciendo un gran esfuerzo porque los medicamentos ya los pagamos a las droguerías, y necesitamos más remedios para seguir entregando a los afiliados de Pami”.

En declaraciones a LT8 , la representante de los farmacéuticos de la zona sur de Santa Fe aclaró que “no se quiere dejar de atender a los afiliados y que dejen de recibir los medicamentos, pero las farmacias van a quedar ante la imposibilidad de cumplir con ese servicio, porque las droguerías imponen un plazo de pago de los medicamentos. Además, la industria farmacéutica se hizo cargo de un adelanto de dinero, entendiendo la situación, pero esto ya excede todo”.

“Las droguerías pueden darnos un poco más de margen, pero llega un momento en que si uno no tiene un dinero extra, o los ahorros se terminan, no podremos seguir atendiendo a los afiliados, porque representa un monto muy importante la dispensa de Pami” , agregó Varela.

Embed - PAMI RETRASÓ EL PAGO DE MEDICAMENTOS DE JUBILADOS - CLAUDIA VARELA

>> Leer más: Pami: qué medicamentos siguen siendo gratuitos en 2026

Según contó, frente a las demoras de Pami en pagar medicamento, “distintas instituciones que representan a las farmacias hicieron presentaciones a nivel nacional para reclamar por los atrasos y alertando que va ser muy difícil continuar con la prestación. Y la única respuesta que nos dan es que el dinero ingresa por (el Ministerio) de Economía y que ni bien la plata esté disponible se les pagará a las farmacias”.

La titular del Colegio aclaró que “en general no hay faltantes de medicamentos. Puede haber algún producto que se discontinúa o alguno que no se consigue, pero tiene otro nombre comercial que lo puede reemplazar. En ese sentido, no hay nada muy significativo en este momento”.

“Esperamos que esto se solucione lo antes posible, porque lo que uno no quiere es dejar de prestar el servicio a los jubilados”, subrayó la farmacéutica.