La Capital | La Ciudad | medicamentos

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos advierten sobre la deuda de Pami

La titular del colegio que los agrupa en Rosario, Claudia Varela, dijo que si no se revierte la situación "será difícil prestar el servicio"

28 de enero 2026 · 08:41hs
Los farmacéuticos advierten que la deuda del Pami podría resentir las prestaciones

Foto: La Capital / Archivo

Los farmacéuticos advierten que la deuda del Pami podría resentir las prestaciones

El Colegio de Farmacéuticos de Rosario advirtió sobre la deuda que mantiene Pami con los establecimientos de esta jurisdicción por falta de pago en tiempo y forma de medicamentos que consumen los jubilados. Así lo indicó este miércoles, Claudia Varela, presidenta de la entidad profesional, quien aseguró que si la situación no se resuelve pronto “será difícil continuar con la prestación del servicio”.

Varela remarcó este miércoles que “Pami tiene un cronograma en el que se hacen cuatro pagos mensuales y en este momento se deben cinco pagos, lo que sería cerca de un mes y medio. Esto ocasiona un problema para las farmacias que están afrontando todo con fondos propios, haciendo un gran esfuerzo porque los medicamentos ya los pagamos a las droguerías, y necesitamos más remedios para seguir entregando a los afiliados de Pami”.

En declaraciones a LT8, la representante de los farmacéuticos de la zona sur de Santa Fe aclaró que “no se quiere dejar de atender a los afiliados y que dejen de recibir los medicamentos, pero las farmacias van a quedar ante la imposibilidad de cumplir con ese servicio, porque las droguerías imponen un plazo de pago de los medicamentos. Además, la industria farmacéutica se hizo cargo de un adelanto de dinero, entendiendo la situación, pero esto ya excede todo”.

¿Qué hacen los farmacéuticos ente la demoras?

“Las droguerías pueden darnos un poco más de margen, pero llega un momento en que si uno no tiene un dinero extra, o los ahorros se terminan, no podremos seguir atendiendo a los afiliados, porque representa un monto muy importante la dispensa de Pami”, agregó Varela.

Embed - PAMI RETRASÓ EL PAGO DE MEDICAMENTOS DE JUBILADOS - CLAUDIA VARELA

>> Leer más: Pami: qué medicamentos siguen siendo gratuitos en 2026

Según contó, frente a las demoras de Pami en pagar medicamento, “distintas instituciones que representan a las farmacias hicieron presentaciones a nivel nacional para reclamar por los atrasos y alertando que va ser muy difícil continuar con la prestación. Y la única respuesta que nos dan es que el dinero ingresa por (el Ministerio) de Economía y que ni bien la plata esté disponible se les pagará a las farmacias”.

La titular del Colegio aclaró que “en general no hay faltantes de medicamentos. Puede haber algún producto que se discontinúa o alguno que no se consigue, pero tiene otro nombre comercial que lo puede reemplazar. En ese sentido, no hay nada muy significativo en este momento”.

“Esperamos que esto se solucione lo antes posible, porque lo que uno no quiere es dejar de prestar el servicio a los jubilados”, subrayó la farmacéutica.

Noticias relacionadas
Los protectores solares deben usarse durante todo el día para asegurar su efecto 

Protectores solares: cómo viene la venta en Rosario y cuáles son los más elegidos

Luna Ailén Zárate tiene 13 años y falta de su hogar desde el 23 de diciembre

Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes

Bicicletear, caminar, correr y andar en patines son algunas de las actividades que se desarrollan los domingos en la Calle Recreativa.   

La Calle Recreativa tiene seguidores muy fieles y entusiastas

el tiempo en rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora si habra chaparrones?

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Ver comentarios

Las más leídas

Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

Mexicanos, a la carga

Mexicanos, a la carga

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

La gente de Newell's jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

Lo último

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Impuesto Inmobiliario en Santa Fe: los descuentos disponibles y cómo obtenerlos

Impuesto Inmobiliario en Santa Fe: los descuentos disponibles y cómo obtenerlos

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Se trata de una vivienda precaria ubicada en el centro de manzana de García del Cossio y pasaje Tobías, que era utilizada para venta de estupefacientes.
Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas
Agredieron en la calle al ministro de Gobierno Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos
Policiales

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos advierten sobre la deuda de Pami
LA CIUDAD

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos advierten sobre la deuda de Pami

Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes
LA CIUDAD

Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

Mexicanos, a la carga

Mexicanos, a la carga

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

La gente de Newell's jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Ovación
Central en la previa de Racing: Almirón trabajó duro para tratar de corregir errores

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central en la previa de Racing: Almirón trabajó duro para tratar de corregir errores

Central en la previa de Racing: Almirón trabajó duro para tratar de corregir errores

Central en la previa de Racing: Almirón trabajó duro para tratar de corregir errores

Central rinde su segundo examen ante Racing en un Cilindro con el piso averiado

Central rinde su segundo examen ante Racing en un Cilindro con el piso averiado

Tenis: la espera llega a su fin y asoma el Quini 6 Rosario Challenger

Tenis: la espera llega a su fin y asoma el Quini 6 Rosario Challenger

Policiales
Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos
Policiales

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Buscan datos para hallar a sospechosos por asalto a pollería en Azcuénaga

Buscan datos para hallar a sospechosos por asalto a pollería en Azcuénaga

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

La Ciudad
Impuesto Inmobiliario en Santa Fe: los descuentos disponibles y cómo obtenerlos
La Ciudad

Impuesto Inmobiliario en Santa Fe: los descuentos disponibles y cómo obtenerlos

Protectores solares: cómo viene la venta en Rosario y cuáles son los más elegidos

Protectores solares: cómo viene la venta en Rosario y cuáles son los más elegidos

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos advierten sobre la deuda de Pami

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos advierten sobre la deuda de Pami

Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes

Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina
Policiales

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Desencuentro en la cúpula: Javier Milei y Paolo Rocca se dan con un caño
Economía

Desencuentro en la cúpula: Javier Milei y Paolo Rocca se dan con un caño

Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal
LA CIUDAD

Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal

Armas nucleares, IA y cambio climático adelantan el Reloj del apocalipsis
Información General

Armas nucleares, IA y cambio climático adelantan el "Reloj del apocalipsis"

Un pueblo italiano quedó al borde de un precipicio tras un deslave
Información General

Un pueblo italiano quedó al borde de un precipicio tras un deslave

España dejó de estar libre de sarampión, según indicó la OMS
Información General

España dejó de estar libre de sarampión, según indicó la OMS

Designaron a una nueva conducción en Terminal Puerto Rosario
Economía

Designaron a una nueva conducción en Terminal Puerto Rosario

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado
La Ciudad

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde
Policiales

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde

Si no te gusta Uber buscate otra cosa, dijo un chofer que no adhirió al paro
La Ciudad

"Si no te gusta Uber buscate otra cosa", dijo un chofer que no adhirió al paro

El sindicato de taxistas dice que los choferes de Uber no tienen a quien reclamar
LA CIUDAD

El sindicato de taxistas dice que los choferes de Uber "no tienen a quien reclamar"

Violento robo en barrio Azcuénaga: maniataron a los empleados de una pollería
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: maniataron a los empleados de una pollería

La provincia de Santa Fe busca profundizar su relación con China
Política

La provincia de Santa Fe busca profundizar su relación con China

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: No somos autistas
La Región

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: "No somos autistas"

Pullaro quiere exponer en el Congreso sobre la baja de imputabilidad

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro quiere exponer en el Congreso sobre la baja de imputabilidad

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación
La Ciudad

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo
LA CIUDAD

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad
La Ciudad

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad

Paro de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros
La Ciudad

"Paro" de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado de Norma Acosta
POLICIALES

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado de Norma Acosta