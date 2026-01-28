Central rinde su segundo examen ante Racing en un Cilindro con el piso averiado

Desde las 19, en el Cilindro, los canallas se medirán con los albicelestes en busca de la recuperación en el inicio del torneo

Ángel Di María anotó el gol de Central, de penal, en la derrota frente a Belgrano en el Gigante. Fideo es la carta más desequilibrante del canalla.

Un tropezón no es caída, dice un viejo axioma en el fútbol. Por lo cual este Central de Jorge Almirón, buscará tratar de validar estas líneas cuando hoy desde las 19 se mida ante Racing, en el Cilindro de Avellaneda, por la segunda fecha del Apertura 2026.

El encargado de impartir justicia será Fernando Echenique, quien estará acompañado en el Var por Lucas Novelli. Los asistentes serán Javier Mamani y Ramón Ortiz, Lucas Comesaña oficiará de cuarto árbitro y Diego Verlotta estará como Avar.

Los canallas sufrieron un durísimo golpe en la primera fecha ante Belgrano al perder en los últimos cinco minutos por 2 a 1, en un formato que casi no registraba antecedentes en la historia de Central jugando en condición de local.

Quizás estas líneas resulten exageradas. Pero la vara en Central luego de haber conseguido dos títulos en los últimos tres años (Copa Liga Profesional 2023 y Liga Profesional 2025) está muy, pero muy alta.

Por eso se entiende el enojo de algunos hinchas luego de la derrota ante el Pirata, que fue más una reacción en caliente por haberse quedado con las manos vacías en un partido que lo tenía ganado.

Un gran momento histórico

Central está atravesando uno de sus mejores momentos de su historia. Tanto en lo deportivo como en lo institucional. Con más de 100.000 socios y varias obras que se están haciendo, no solamente en el Gigante de Arroyito, sino en otros predios para mejorar el futuro del club.

Por eso cada tropezón, y más con la presencia de Ángel Di María, genera muchos comentarios a la altura de lo que pasa en Boca o River cuando estos equipos sufren de local una derrota así.

Pero tampoco se puede vivir del pasado cercano. El socio y el hincha son exigentes. Central debe evitar que el 2026 se parezca al de 2024, donde luego de salir campeón con Miguel Russo en 2023, no tuvo al año siguiente una buena performance, quedó afuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores, no pudo avanzar mucho en la Sudamericana y se quedó afuera de los play-offs en la Copa Liga Profesional 2024.

En cuanto al esquema y la formación que presentará esta tarde ante Racing Jorge Almirón hay algunos indicios. Pero el entrenador sorprendió con varias cuestiones tácticas en su debut frente a Belgrano y esta vez podría suceder algo similar.

El debut de Central

El debut en la primera fecha dejó sensaciones positivas por el lado de Jaminton Campaz. El colombiano tuvo en sus pies 6 de los 18 remates del canalla en el partido, y si bien en el análisis de datos, los goles esperados favorecieron a los dueños de casa por 1,52 a 0,89, esos números “morales” hay que traducirlos a “reales” para empezar a sumar puntos.

Otra cosa a tener en cuenta, es que los de Jorge Almirón deberán diversificar un poco más su zona de ataque. Contra Belgrano las situaciones en ofensiva fueron más del doble por el sector izquierdo.

Y también ser precisos a la hora de definir el partido. Aquel contragolpe desperdiciado por Enzo Giménez a los 75’ con el partido 1 a 0 le costó los tres puntos.

Más ante un rival como Racing y en condición de visitante. Para colmo los de Gustavo Costas vienen de perder en el debut por 2 a 1 frente a Gimnasia en La Plata y también tendrán la presión de ganar ante su gente, puesto que es otro equipo que no se conforma con los logros recientes y va por más.

Lo cierto es que Central debe empezar a sumar y jugar un partido inteligente para no terminar de nuevo con los bolsillos vacíos.

Y lo hará en una cancha con un pésimo estado en el piso, que seguro será un condicionante.