La Capital | La Región | emprendedores

Fuerte impulso a emprendedores del departamento San Martín con articulación institucional

Con más de 400 emprendedores capacitados en dos años, la Red de Emprendedores se consolida como una herramienta clave para el desarrollo económico

12 de agosto 2025 · 16:18hs
Durante los años 2024 y 2025

Durante los años 2024 y 2025, más de 400 emprendedores participaron de las distintas instancias de formación, lo que refleja el impacto sostenido de la iniciativa.

La capacitación de emprendedores se consolida como una política clave para fortalecer la economía regional. En el departamento San Martín, esta estrategia tomó forma a través de la Red de Emprendedores, una iniciativa que articula esfuerzos públicos y comunitarios para brindar herramientas concretas a quienes buscan iniciar o consolidar sus proyectos.

Desde su creación, la Red ofreció instancias de formación presenciales y virtuales, abordando temas como marketing digital, redes sociales, financiamiento y gestión comercial. En octubre de 2024, por ejemplo, se dictó un curso sobre herramientas digitales en la Casa del Senado de San Jorge, con participación abierta a toda la región y una notable cantidad de inscriptos.

Articulación institucional

La propuesta cuenta con el acompañamiento del senador Esteban Motta, quien promovió la articulación con municipios, comunas y organismos provinciales como la Agencia para el Desarrollo, entre otras dependencias con alcance en la temática.

“Estamos trabajando muy fuerte con la Red de Emprendedores y también con eventos que unen la cultura y la microeconomía, como ‘Emprende San Martín’ y ‘La Red’”, señaló Motta, en referencia a las ferias regionales que combinan formación, exposición de productos y espectáculos culturales. Una actividad en constante crecimiento que aglutina a la población de toda la región y sostiene una evolución de acuerdo a las necesidades y demandas de los participantes.

En ese marco, se anunció recientemente la tercera edición de “Emprende San Martín”, que buscará ampliar el alcance territorial y sumar nuevas propuestas para los emprendedores de distintos rubros que participan y otros que, se espera, se sumen a la iniciativa en el corto plazo.

Emprendedores capacitados

Durante los años 2024 y 2025, más de 400 emprendedores participaron de las distintas instancias de formación, lo que refleja el impacto sostenido de la iniciativa. Si bien el acompañamiento legislativo ha sido relevante, el protagonismo lo tienen los emprendedores locales, que con esfuerzo y creatividad dinamizan la economía desde sus comunidades.

>> Leer más: Orgullo local: más de 350 vecinos se capacitaron en oficios en Villa Gobernador Gálvez

Noticias relacionadas
Enzo Biancotti. El adolescente de 16 años, oriundo de Fray Luis Beltrán, que espera la donación de un corazón.

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan

Desde el municipio destacaron que el proyecto no solo apunta a brindar entretenimiento de calidad, sino también a fomentar el turismo local y generar nuevas oportunidades para emprendedores del sector gastronómico y cultural. 

El cine 4D más innovador de la región toma forma en el Puerto de las Infancias

El vuelco del camión se produjo en la ruta que conecta Casilda con Carcarañá.

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá

Actualmente, ya hay 170 partidas inmobiliarias en el distrito de Ybarlucea con restricción hídrica, lo que representa 16,5 kilómetros cuadrados afectados.

Ybarlucea paralizó, en forma preventiva, las obras de desarrollos inmobiliarios para realizar controles

Ver comentarios

Las más leídas

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Lo último

Messi concejal: un imitador del jugador será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta

Messi concejal: un imitador del jugador será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta

Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador

Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario

La compañía área canceló todos sus vuelos y le ofreció varias alternativas a los pasajeros que iban a utilizar la terminal local entre septiembre y diciembre

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario
Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago
La Ciudad

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto: qué pasó con el blue en Rosario

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero
Policiales

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Crisis del tomate: caen 60% las ventas en el Mercado de Productores de Rosario
La Ciudad

Crisis del tomate: caen 60% las ventas en el Mercado de Productores de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Ovación
Un exentrenador de México frenó la rivalidad con Argentina: Ellos ni nos voltean a ver
Ovación

Un exentrenador de México frenó la "rivalidad" con Argentina: "Ellos ni nos voltean a ver"

Un exentrenador de México frenó la rivalidad con Argentina: Ellos ni nos voltean a ver

Un exentrenador de México frenó la "rivalidad" con Argentina: "Ellos ni nos voltean a ver"

Newells vuela a la ilusión: una sorpresa en el once de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Newell's vuela a la ilusión: una sorpresa en el once de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

El defensor de Central Facundo Mallo vuelve a estar en la mira de un equipo histórico de Brasil

El defensor de Central Facundo Mallo vuelve a estar en la mira de un equipo histórico de Brasil

Policiales
Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune

Una agente policial fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Una agente policial fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

La Ciudad
Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador
La Ciudad

Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador

Menores ante la ley: un juez juvenil pide no actuar con populismo punitivista

Menores ante la ley: un juez juvenil pide "no actuar con populismo punitivista"

Muralistas pintarán un Museo a Cielo Abierto en barrio Alvear

Muralistas pintarán un Museo a Cielo Abierto en barrio Alvear

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación
La Ciudad

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan
La Región

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial
LA CIUDAD

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial

Comprar dólares en Naranja X, Mercado Pago y Ualá: ¿Qué billetera virtual conviene más?
Información General

Comprar dólares en Naranja X, Mercado Pago y Ualá: ¿Qué billetera virtual conviene más?

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión
Policiales

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo
LA CIUDAD

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá
LA REGION

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario
LA CIUDAD

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada
La Ciudad

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Quién es Ian Moche, el niño con autismo que denunció a Milei ante la Justicia
Información General

Quién es Ian Moche, el niño con autismo que denunció a Milei ante la Justicia

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado
Policiales

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Fin de la Ley de Nietos: ¿qué pasa con los turnos para obtener la ciudadanía española?
Información General

Fin de la Ley de Nietos: ¿qué pasa con los turnos para obtener la ciudadanía española?

Kulfas: Milei es un gran impulsor de la industria del resto del mundo

Por Alvaro Torriglia
Economía

Kulfas: "Milei es un gran impulsor de la industria del resto del mundo"

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años
POLICIALES

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional
Ovación

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km
Información General

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal
Política

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"