Con el programa Obras Menores, se invertirán casi siete mil millones de pesos en General López Las partidas se distribuirán entre obras y equipamientos para las distintas localidades del departamento del sur provincial 28 de enero 2026 · 09:30hs

Los fondos provinciales estarán destinados a obras de infraestructura urbana, pavimentación, desagües, espacios públicos, edificios comunales, equipamiento y mejoras en servicios esenciales.

Durante 2026 las localidades del departamento General López recibirán 6.966.311.123,55 pesos en el marco del Programa Obras Menores 2026, de acuerdo a la distribución establecida por la ley 12.385. Así lo indicó la senadora provincial, Leticia Di Gregorio en un reciente comunicado.

La legisladora destacó que el volumen de recursos asignados permitirá a los gobiernos locales avanzar más allá de intervenciones puntuales y encarar proyectos de mayor escala, con impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos. “El programa se apoya en un criterio de igualdad territorial y acompañamiento a cada municipio y comuna, sin distinciones políticas”, aclaró Di Gregorio.

Gral.López-DiGregorio Millones de pesos con distribución equitativa La representante del departamento General López explicó además que la asignación contempla variables como la cantidad de habitantes y las características de cada localidad, lo que garantiza una distribución equitativa y federal de los recursos en todo el sur santafesino.

"Fortalecer a los municipios y comunas es una decisión estratégica, porque estos fondos les permiten a intendentes y presidentes comunales llevar adelante obras concretas que impactan de manera directa en la calidad de vida de los vecinos", indicó la senadora provincial.