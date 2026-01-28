La Capital | La Región | obras

Con el programa Obras Menores, se invertirán casi siete mil millones de pesos en General López

Las partidas se distribuirán entre obras y equipamientos para las distintas localidades del departamento del sur provincial

28 de enero 2026 · 09:30hs
Los fondos provinciales estarán destinados a obras de infraestructura urbana

Los fondos provinciales estarán destinados a obras de infraestructura urbana, pavimentación, desagües, espacios públicos, edificios comunales, equipamiento y mejoras en servicios esenciales.
Con el programa Obras Menores, se invertirán casi siete mil millones de pesos en General López

Con el programa Obras Menores, se invertirán casi siete mil millones de pesos en General López

Durante 2026 las localidades del departamento General López recibirán 6.966.311.123,55 pesos en el marco del Programa Obras Menores 2026, de acuerdo a la distribución establecida por la ley 12.385. Así lo indicó la senadora provincial, Leticia Di Gregorio en un reciente comunicado.

Los fondos provinciales estarán destinados a obras de infraestructura urbana, pavimentación, desagües, espacios públicos, edificios comunales, equipamiento y mejoras en servicios esenciales.

La legisladora destacó que el volumen de recursos asignados permitirá a los gobiernos locales avanzar más allá de intervenciones puntuales y encarar proyectos de mayor escala, con impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos. “El programa se apoya en un criterio de igualdad territorial y acompañamiento a cada municipio y comuna, sin distinciones políticas”, aclaró Di Gregorio.

Gral.López-DiGregorio

Millones de pesos con distribución equitativa

La representante del departamento General López explicó además que la asignación contempla variables como la cantidad de habitantes y las características de cada localidad, lo que garantiza una distribución equitativa y federal de los recursos en todo el sur santafesino.

GralLópez-obrasmenores1

“Fortalecer a los municipios y comunas es una decisión estratégica, porque estos fondos les permiten a intendentes y presidentes comunales llevar adelante obras concretas que impactan de manera directa en la calidad de vida de los vecinos”, indicó la senadora provincial.

>>Leer más: Avanza la construcción de 165 viviendas en localidades de sur santafesino

