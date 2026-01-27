Un pueblo italiano quedó al borde de un precipicio tras un deslave

Más de 15.000 habitantes de Niscemi, en Sicilia, fueron evacuados de sus casas. Varios edificios y vehículos cayeron al barranco

Un tramo de 4 kilómetros de longitud de una colina se derrumbó en la isla italiana de Sicilia a consecuencia de la lluvia y el viento de la tormenta Harry, dejando a la localidad de Niscemi al borde de un precipicio.

Más de 1.500 residentes fueron evacuados de sus hogares y se están realizando estudios geológicos para evaluar la zona.

No se reportaron muertos ni heridos, pero imágenes aéreas muestran varios edificios y vehículos destruidos tras caer por el precipicio, y muchos otros prácticamente asomados al barranco.

El deslizamiento de tierra ocurrió el domingo y partes de la colina continuaron desmoronándose el lunes, según precisaron medios locales. "Seamos claros: hay casas al borde del deslizamiento de tierra que son inhabitables", dijo el jefe de protección civil, Fabio Ciciliano, quien añadió que los residentes de las zonas afectadas serán reubicados en otra zona de manera permanente.

Un pueblo al borde del precipicio

"Una vez que el agua se haya escurrido y el tramo en movimiento se haya detenido o disminuido su velocidad, se realizará una evaluación más precisa", sostuvo Ciciliano, y advirtió: "El deslizamiento de tierra sigue activo".

El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni declaró el estado de emergencia para Sicilia, Cerdeña y Calabria, las tres regiones del sur azotadas por la violenta tormenta la semana pasada.

En Niscemi, una localidad de 25.000 habitantes, las evacuaciones repentinas alimentaron la ansiedad y la angustia de los residentes, algunos de los cuales afirman que los deslizamientos de tierra anteriores no fueron atendidos. "Tuvimos el primer deslizamiento de tierra hace 30 años y nadie hizo nada", dijo Francesco Zarba, uno de los vecinos.

Zarba creyó estar a salvo tras este último deslave, pero las autoridades opinaron que su vivienda corre serio riesgo. "Me dijeron que tengo que irme, aunque no tengo nada derrumbado en la casa ni debajo", afirmó.