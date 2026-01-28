La Capital | La Ciudad | Protectores Solares

Protectores solares: cómo viene la venta en Rosario y cuáles son los más elegidos

Es un producto esencial en el cuidado de la piel, a cualquier edad. Los precios en la ciudad y los factores que tienen más salida este verano

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

28 de enero 2026 · 09:22hs
Los protectores solares deben usarse durante todo el día para asegurar su efecto 

Los protectores solares deben usarse durante todo el día para asegurar su efecto  

Los protectores solares son uno de los productos "estrella" de los veranos en farmacias y perfumerías. La conciencia que tomó la población en las últimas décadas sobre los efectos negativos de la exposición desmedida al sol hicieron que casi nadie vaya a la playa, la pileta o simplemente salga a caminar sin protección. ¿Cómo viene la venta este verano? ¿Y los precios? Desde el Colegio de Farmacéuticos de Rosario indicaron que la demanda es similar a la del año pasado y que hubo un pico en diciembre, cuando empezaron las colonias de vacaciones. Ahora, a fines de enero, la salida es más estable y ya hay promociones.

En cuanto a los precios, el valor de los protectores que tienen más salida es muy similar al del año pasado (con un ajuste de no más del 10 por ciento en la mayoría): se consiguen desde los 5.500 pesos a los 70 mil, en una amplísima gama de opciones en cuanto a marcas, presentación y factores de protección.

Carina Ianni, secretaria del Colegio de Farmacéuticos, dijo a La Capital que la dispensa en esta temporada es muy parecida a la del verano pasado. "Observamos una demanda sostenida en las farmacias en cuanto a la cantidad de unidades en comparación con el año anterior", dijo.

"El incremento se dio en diciembre y los primeros días de enero, coincidiendo con el inicio de las colonias de vacaciones, el uso de piletas en los clubes por parte de los niños y los viajes familiares", agregó la farmacéutica.

La preferencia en la ciudad, señaló Ianni, "es por los envases familiares" y a un precio promedio de 25 mil pesos.

>> Leer más: Calendario escolar 2026: ¿cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

calor la florida
Postales del verano en Rosario, en La Florida

Postales del verano en Rosario, en La Florida

Los elegidos y las sugerencias

Los factores de protección que más demanda tienen son los de 30, 40 y 50, en crema, aunque también hay gente que busca los que vienen en spray. Las marcas nacionales reconocidas son las que prefieren los rosarinos.

"En este momento (terminado enero) ya hay promociones de distintas marcas, por eso invitamos a la población a que se acerquen y consulten, ya que los profesionales en las farmacias podemos asesorarlos", dijo Ianni.

"Promovemos que el protector solar se use todo el año, incluso en invierno. Es lo que recomiendan (con evidencia científica) los dermatólogos", expresó la representante del Colegio.

Los protectores son para todo el cuerpo. "Fuera de temporada de verano (cuando hay más cobertura por la ropa) el cuello, las manos, el cuero cabelludo en personas con alopecía, deben estar siempre protegidos con un producto adecuado, no solo para evitar problemas de salud a largo plazo como el cáncer de piel sino porque es uno de los modos más eficaces de prevenir el envejecimiento cutáneo: arrugas, pérdida de la elasticidad de la piel, el protector solar es el antiage por excelencia".

protectores.jpg

Cómo usarlo

No siempre el protector solar se usa de la manera correcta y eso puede generar que el objetivo no se cumpla, o se cumpla solo en parte. Por eso, desde el Colegio de Farmacéuticos ponen el acento en este aspecto: "En primer lugar hay que colocárselo, o ponérselo a los chicos, media hora antes de la exposición al sol y en cantidad abundante".

"Es fundamental renovarlo cada dos o tres horas, especialmente luego de nadar o hacer actividad física. No olvidarse del cuello, los labios, oreja, empeine, la cabeza en caso de calvicie. Aplicarlo incluso en días nublados porque cuando hay una fina capa de nubes igual quema, y mucho", explicó Ianni.

En la rutina diaria de skincare, el protector también tiene un rol central: "Luego de la limpieza y la hidratación hay que poner el protector. y antes del maquillaje".

Noticias relacionadas
Luna Ailén Zárate tiene 13 años y falta de su hogar desde el 23 de diciembre

Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes

Bicicletear, caminar, correr y andar en patines son algunas de las actividades que se desarrollan los domingos en la Calle Recreativa.   

La Calle Recreativa tiene seguidores muy fieles y entusiastas

el tiempo en rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora si habra chaparrones?

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

El hombre rescatado del incendio fue trasladado al hospital Alberdi

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos

Ver comentarios

Las más leídas

Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

Mexicanos, a la carga

Mexicanos, a la carga

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

La gente de Newell's jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

Lo último

Jerónimo Gómez Mattar, feliz en Newells: Desde que estoy en el club sueño con este momento

Jerónimo Gómez Mattar, feliz en Newell's: "Desde que estoy en el club sueño con este momento"

Michael Hoyos, tras lograr el agónico empate ante Independiente: Estar en Newells es único

Michael Hoyos, tras lograr el agónico empate ante Independiente: "Estar en Newell's es único"

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Se trata de una vivienda precaria ubicada en el centro de manzana de García del Cossio y pasaje Tobas, que era utilizada para venta de estupefacientes.
Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas
Agredieron en la calle al ministro de Gobierno Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos
Policiales

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos advierten sobre la deuda de Pami
LA CIUDAD

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos advierten sobre la deuda de Pami

Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes
LA CIUDAD

Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

Mexicanos, a la carga

Mexicanos, a la carga

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

La gente de Newell's jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Ovación
Michael Hoyos, tras lograr el agónico empate ante Independiente: Estar en Newells es único
Ovación

Michael Hoyos, tras lograr el agónico empate ante Independiente: "Estar en Newell's es único"

Michael Hoyos, tras lograr el agónico empate ante Independiente: Estar en Newells es único

Michael Hoyos, tras lograr el agónico empate ante Independiente: "Estar en Newell's es único"

Central en la previa de Racing: Almirón trabajó duro para tratar de corregir errores

Central en la previa de Racing: Almirón trabajó duro para tratar de corregir errores

Central rinde su segundo examen ante Racing en un Cilindro con el piso averiado

Central rinde su segundo examen ante Racing en un Cilindro con el piso averiado

Policiales
Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos
Policiales

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Buscan datos para hallar a sospechosos por asalto a pollería en Azcuénaga

Buscan datos para hallar a sospechosos por asalto a pollería en Azcuénaga

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

La Ciudad
Impuesto Inmobiliario en Santa Fe: los descuentos disponibles y cómo obtenerlos
La Ciudad

Impuesto Inmobiliario en Santa Fe: los descuentos disponibles y cómo obtenerlos

Protectores solares: cómo viene la venta en Rosario y cuáles son los más elegidos

Protectores solares: cómo viene la venta en Rosario y cuáles son los más elegidos

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos advierten sobre la deuda de Pami

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos advierten sobre la deuda de Pami

Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes

Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina
Policiales

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Desencuentro en la cúpula: Javier Milei y Paolo Rocca se dan con un caño
Economía

Desencuentro en la cúpula: Javier Milei y Paolo Rocca se dan con un caño

Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal
LA CIUDAD

Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal

Armas nucleares, IA y cambio climático adelantan el Reloj del apocalipsis
Información General

Armas nucleares, IA y cambio climático adelantan el "Reloj del apocalipsis"

Un pueblo italiano quedó al borde de un precipicio tras un deslave
Información General

Un pueblo italiano quedó al borde de un precipicio tras un deslave

España dejó de estar libre de sarampión, según indicó la OMS
Información General

España dejó de estar libre de sarampión, según indicó la OMS

Designaron a una nueva conducción en Terminal Puerto Rosario
Economía

Designaron a una nueva conducción en Terminal Puerto Rosario

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado
La Ciudad

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde
Policiales

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde

Si no te gusta Uber buscate otra cosa, dijo un chofer que no adhirió al paro
La Ciudad

"Si no te gusta Uber buscate otra cosa", dijo un chofer que no adhirió al paro

El sindicato de taxistas dice que los choferes de Uber no tienen a quien reclamar
LA CIUDAD

El sindicato de taxistas dice que los choferes de Uber "no tienen a quien reclamar"

Violento robo en barrio Azcuénaga: maniataron a los empleados de una pollería
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: maniataron a los empleados de una pollería

La provincia de Santa Fe busca profundizar su relación con China
Política

La provincia de Santa Fe busca profundizar su relación con China

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: No somos autistas
La Región

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: "No somos autistas"

Pullaro quiere exponer en el Congreso sobre la baja de imputabilidad

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro quiere exponer en el Congreso sobre la baja de imputabilidad

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación
La Ciudad

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo
LA CIUDAD

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad
La Ciudad

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad

Paro de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros
La Ciudad

"Paro" de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado de Norma Acosta
POLICIALES

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado de Norma Acosta