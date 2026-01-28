Protectores solares: cómo viene la venta en Rosario y cuáles son los más elegidos

Es un producto esencial en el cuidado de la piel, a cualquier edad. Los precios en la ciudad y los factores que tienen más salida este verano

Los protectores solares son uno de los productos "estrella" de los veranos en farmacias y perfumerías. La conciencia que tomó la población en las últimas décadas sobre los efectos negativos de la exposición desmedida al sol hicieron que casi nadie vaya a la playa, la pileta o simplemente salga a caminar sin protección. ¿Cómo viene la venta este verano? ¿Y los precios? Desde el Colegio de Farmacéuticos de Rosario indicaron que la demanda es similar a la del año pasado y que hubo un pico en diciembre, cuando empezaron las colonias de vacaciones. Ahora, a fines de enero, la salida es más estable y ya hay promociones.

En cuanto a los precios , el valor de los protectores que tienen más salida es muy similar al del año pasado ( con un ajuste de no más del 10 por ciento en la mayoría): se consiguen desde los 5.500 pesos a los 70 mil, en una amplísima gama de opciones en cuanto a marcas, presentación y factores de protección.

Carina Ianni, secretaria del Colegio de Farmacéuticos, dijo a La Capital que la dispensa en esta temporada es muy parecida a la del verano pasado. "Observamos una demanda sostenida en las farmacias en cuanto a la cantidad de unidades en comparación con el año anterior", dijo.

"El incremento se dio en diciembre y los primeros días de enero, coincidiendo con el inicio de las colonias de vacaciones, el uso de piletas en los clubes por parte de los niños y los viajes familiares", agregó la farmacéutica.

La preferencia en la ciudad, señaló Ianni, "es por los envases familiares" y a un precio promedio de 25 mil pesos.

calor la florida Postales del verano en Rosario, en La Florida Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Los elegidos y las sugerencias

Los factores de protección que más demanda tienen son los de 30, 40 y 50, en crema, aunque también hay gente que busca los que vienen en spray. Las marcas nacionales reconocidas son las que prefieren los rosarinos.

"En este momento (terminado enero) ya hay promociones de distintas marcas, por eso invitamos a la población a que se acerquen y consulten, ya que los profesionales en las farmacias podemos asesorarlos", dijo Ianni.

"Promovemos que el protector solar se use todo el año, incluso en invierno. Es lo que recomiendan (con evidencia científica) los dermatólogos", expresó la representante del Colegio.

Los protectores son para todo el cuerpo. "Fuera de temporada de verano (cuando hay más cobertura por la ropa) el cuello, las manos, el cuero cabelludo en personas con alopecía, deben estar siempre protegidos con un producto adecuado, no solo para evitar problemas de salud a largo plazo como el cáncer de piel sino porque es uno de los modos más eficaces de prevenir el envejecimiento cutáneo: arrugas, pérdida de la elasticidad de la piel, el protector solar es el antiage por excelencia".

protectores.jpg

Cómo usarlo

No siempre el protector solar se usa de la manera correcta y eso puede generar que el objetivo no se cumpla, o se cumpla solo en parte. Por eso, desde el Colegio de Farmacéuticos ponen el acento en este aspecto: "En primer lugar hay que colocárselo, o ponérselo a los chicos, media hora antes de la exposición al sol y en cantidad abundante".

"Es fundamental renovarlo cada dos o tres horas, especialmente luego de nadar o hacer actividad física. No olvidarse del cuello, los labios, oreja, empeine, la cabeza en caso de calvicie. Aplicarlo incluso en días nublados porque cuando hay una fina capa de nubes igual quema, y mucho", explicó Ianni.

En la rutina diaria de skincare, el protector también tiene un rol central: "Luego de la limpieza y la hidratación hay que poner el protector. y antes del maquillaje".