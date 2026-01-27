La Capital | Economía | Terminal Puerto Rosario (TPR)

Designan nueva conducción en Terminal Puerto Rosario

La concesionaria nombró a Aldo Sgnorelli Bonomo como nuevo gerente general. En un comunicado señaló que el cambio está vinculado a una etapa de "fortalecimiento de su perfil operativo y estratégico"

27 de enero 2026 · 22:03hs
Terminal Puerto Rosario anunció oficialmente la designación de Aldo Signorelli Bonomo como nuevo gerente general.

Terminal Puerto Rosario anunció oficialmente la designación de Aldo Signorelli Bonomo como nuevo gerente general.

Terminal Puerto Rosario anunció oficialmente la designación de Aldo Signorelli Bonomo como nuevo gerente general de la compañía. Reemplaza a Leonardo Feltrinelli, quien dejó su cargo tras casi cuatro años de gestión al frente de la terminal.

La concesionaria de las terminales I y II del puerto local vinculó el cambio a una etapa de “fortalecimiento de su perfil operativo y estratégico”. Su llegada corona un proceso en el que la operadora portuaria comenzó a amoldarse a las exigencias estatales en materia de inversiones y gestión, luego de varios años de conflicto.

Los antecedentes

Ingeniero civil electricista, egresado de la Universidad de Chile, el nuevo gerente cuenta con más de 32 años de trayectoria en infraestructura de transporte y gestión portuaria.

En su carrera se desempeñó como gerente general de los puertos de San Antonio, Arica y Coquimbo, en Chile, y como gerente de Operaciones del Puerto de Barranquilla, en Colombia.

En mayo del año pasado se incorporó a Terminal Puerto Rosario como gerente de Operaciones. “Desde su llegada, se destacó por la articulación con los equipos operativos, supervisores y estibadores, consolidando una gestión orientada a la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad”, señaló la concesionaria perteneciente al grupo chileno Ultramar.

Nueva etapa

Signorelli es especialista en logística, seguridad, medioambiente y energía. También desarrolla actividad académica vinculada al sector portuario. La designación del nuevo gerente general, dijo la empresa, marca el inicio de “una nueva etapa para TPR, centrado en la excelencia operacional y el posicionamiento estratégico del puerto de Rosario dentro del sistema logístico regional”.

Solo como dato curioso, el recambio llega casi en simultáneo con el cambio de conducción en la organización gremial que representa a los trabajadores de la terminal, el Supa. El conflicto laboral del año 2022/23 fue un parteaguas a partir del cual se comenzó a definir un nuevo rumbo para el puerto.

Milei escala la tensión con Techint: el curioso apodo que le puso a Paolo Rocca

Milei escala la tensión con Techint: el curioso apodo que le puso a Paolo Rocca

