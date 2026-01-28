La Capital | Policiales | asalto

Asalto a pollería en Azcuénaga: buscan datos para hallar a dos sospechosos

El atraco sucedió el martes a la mañana en San Juan al 5200. Fiscalía también busca el automóvil que usó la banda integrada por otros dos hombres

28 de enero 2026 · 07:09hs
Foto: Fiscalía Regional Rosario

La Fiscalía Regional de Rosario solicitó la colaboración a la población para tratar identificar a las dos personas que aparecen en la foto. Se trata de dos delincuentes que participaron en el violento salto a la pollería ubicada en San Juan al 5200, en barrio Azcuénaga, hecho ocurrido ayer miércoles, alrededor de las 8 de la mañana.

El atraco sucedió cuando cuatro hombres llegaron hasta ese lugar en un automóvil marca Toyota Corolla Cross, que se observa en la fotografía, con dominio visible AG097VS. Los delincuentes redujeron a 9 empleados del comercio y luego avanzaron contra uno de los hijos de los dueños del establecimiento a quien le exigieron la llave de casa, ubicada sobre Matienzo al 1100.

Los ladrones fueron hasta ese lugar, también dominaron a sus moradores y sustrajeron dinero en efectivo y objetos personales.

Desde Fiscalía, indicaron que es de importancia los datos que se puedan aportar para individualizar a los dos hombres que se ven en la fotografía, como también para determinar la ubicación del vehículo que se observa, y así poder avanzar con la investigación.

>> Leer más: Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Cualquier dato que se pueda aportar, se debe llamar al 911, comunicarse a las redes de la Fiscalía o enviar un mail a [email protected] .

Cómo y cuándo sucedió el violento asalto

El violento atraco ocurrió ayer por la mañana en un comercio de San Juan al 5200, cuando delincuentes ingresaron con fines de robo a la pollería Salvador, maniataron a los empleados y luego se dieron a la fuga, no sin antes irrumpir también en el domicilio de los dueños.

Efectivos de la policía motorizada y del Comando Radioeléctrico se encontraban esta mañana realizando las tareas investigativas en el negocio de San Juan y Matienzo, donde se produjo el episodio en el local de barrio Azcuénaga, en el noroeste rosarino.

De acuerdo con la información que trascendió ayer, cuatro ladrones armados ingresaron cerca de las 8, cuando el comercio aún estaba cerrado. Allí maniataron con precintos a los 9 empleados que se encontraban en el lugar. Al dirigirse a la caja no hallaron dinero en efectivo, por lo que se llevaron los teléfonos celulares, que descartaron a las pocas cuadras. Fuentes policiales confirmaron que no hay personas lesionadas.

Sin embargo, antes de retirarse lograron ingresar a la casa de los dueños, ubicada en la zona. De allí sustrajeron dinero en efectivo y moneda extrajera.

