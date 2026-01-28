La Capital | Zoom | Milei

Javier Milei fue al show de Fátima Flórez y cantó en el escenario de Mar del Plata

El presidente presenció la función de "Fátima Universal" en el Teatro Roxy. Tal como se había anticipado, intrepretó “El Rock del Gato”

28 de enero 2026 · 09:38hs
Javier Milei presenció el show de Fátima Flórez y sorprendió al público

Javier Milei presenció el show de Fátima Flórez y sorprendió al público

El presidente Javier Milei fue protagonista del show de Fátima Flórez durante la temporada de verano. Tal como había anticipado días antes la humorista, el mandatario asistió a una función de “Fátima Universal” y subió al escenario para itnerpretar una canción.

La presencia de Milei se dio en el marco de su paso por Mar del Plata, donde continúa con el “Tour de la Gratitud”. Se trata de una serie de visitas que el presidente realiza junto a su hermana Karina Milei, con el objetivo de agradecer el respaldo electoral recibido en diferentes ciudades y provincias.

Fátima Flórez ya había confirmado públicamente su visita. “Está confirmadísimo que viene; es una función que se adelanta porque luego él debe seguir con sus actividades”, había señalado. En ese contexto, Milei asistió al show de su ex pareja acompañado por su hermana, en el Teatro Roxy. En el cierre de la noche, el presidente subió al escenario y cantó el “Rock del Gato”.

>> Leer más: Milei evita Las Vegas y no irá al show de Fátima Florez en su gira por Estados Unidos

El show de Fátima Florez y Javier Milei

El presidente llegó al Teatro Roxy de Mar del Plata acompañado por su hermana y un grupo de funcionarios. Milei se ubicó en la sexta fila y fue ovacionado por el público tras la presentación de Fátima Flórez..

Durante el espectáculo, el mandatario rió y celebró los chistes. mientras la humorista desarrollaba su show, en el que interpretó personajes como Mirtha Legrand, Carmen Barbieri, Cristina Kirchner y Patricia Bullrich, entre otros.

Tal como lo había anticipado la propia Flórez, hacia el final de la función Milei dejó su butaca y subió al escenario. Aallí interpretó “El Rock del Gato”, el clásico de Los Ratones Paranoicos, mientras Fátima lo acompañaba bailando a su lado.

Cabe remarcar que días antes la capocómica había hablado sobre este momento y reveló que la elección del tema fue personal del presidente. “Es una canción de su repertorio, por eso me pareció lógico que la haga”, explicó.

milei y fatima

Noticias relacionadas
tour de la gratitud: una multitud recibio a milei en mar del plata

"Tour de la gratitud": una multitud recibió a Milei en Mar del Plata

Pullaro y Llaryora tuvieron una reunión política en Cosquín. 

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral

El actor que personificó a Javier Milei

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump

un milei mas pragmatico

Un Milei más pragmático

Ver comentarios

Las más leídas

Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

Mexicanos, a la carga

Mexicanos, a la carga

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

La gente de Newell's jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

Lo último

Michael Hoyos, tras lograr el agónico empate ante Independiente: Estar en Newells es único

Michael Hoyos, tras lograr el agónico empate ante Independiente: "Estar en Newell's es único"

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Se trata de una vivienda precaria ubicada en el centro de manzana de García del Cossio y pasaje Tobías, que era utilizada para venta de estupefacientes.
Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas
Agredieron en la calle al ministro de Gobierno Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos
Policiales

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos advierten sobre la deuda de Pami
LA CIUDAD

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos advierten sobre la deuda de Pami

Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes
LA CIUDAD

Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

Mexicanos, a la carga

Mexicanos, a la carga

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

La gente de Newell's jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Ovación
Central en la previa de Racing: Almirón trabajó duro para tratar de corregir errores

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central en la previa de Racing: Almirón trabajó duro para tratar de corregir errores

Central en la previa de Racing: Almirón trabajó duro para tratar de corregir errores

Central en la previa de Racing: Almirón trabajó duro para tratar de corregir errores

Central rinde su segundo examen ante Racing en un Cilindro con el piso averiado

Central rinde su segundo examen ante Racing en un Cilindro con el piso averiado

Tenis: la espera llega a su fin y asoma el Quini 6 Rosario Challenger

Tenis: la espera llega a su fin y asoma el Quini 6 Rosario Challenger

Policiales
Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos
Policiales

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Buscan datos para hallar a sospechosos por asalto a pollería en Azcuénaga

Buscan datos para hallar a sospechosos por asalto a pollería en Azcuénaga

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

La Ciudad
Impuesto Inmobiliario en Santa Fe: los descuentos disponibles y cómo obtenerlos
La Ciudad

Impuesto Inmobiliario en Santa Fe: los descuentos disponibles y cómo obtenerlos

Protectores solares: cómo viene la venta en Rosario y cuáles son los más elegidos

Protectores solares: cómo viene la venta en Rosario y cuáles son los más elegidos

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos advierten sobre la deuda de Pami

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos advierten sobre la deuda de Pami

Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes

Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina
Policiales

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Desencuentro en la cúpula: Javier Milei y Paolo Rocca se dan con un caño
Economía

Desencuentro en la cúpula: Javier Milei y Paolo Rocca se dan con un caño

Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal
LA CIUDAD

Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal

Armas nucleares, IA y cambio climático adelantan el Reloj del apocalipsis
Información General

Armas nucleares, IA y cambio climático adelantan el "Reloj del apocalipsis"

Un pueblo italiano quedó al borde de un precipicio tras un deslave
Información General

Un pueblo italiano quedó al borde de un precipicio tras un deslave

España dejó de estar libre de sarampión, según indicó la OMS
Información General

España dejó de estar libre de sarampión, según indicó la OMS

Designaron a una nueva conducción en Terminal Puerto Rosario
Economía

Designaron a una nueva conducción en Terminal Puerto Rosario

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado
La Ciudad

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde
Policiales

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde

Si no te gusta Uber buscate otra cosa, dijo un chofer que no adhirió al paro
La Ciudad

"Si no te gusta Uber buscate otra cosa", dijo un chofer que no adhirió al paro

El sindicato de taxistas dice que los choferes de Uber no tienen a quien reclamar
LA CIUDAD

El sindicato de taxistas dice que los choferes de Uber "no tienen a quien reclamar"

Violento robo en barrio Azcuénaga: maniataron a los empleados de una pollería
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: maniataron a los empleados de una pollería

La provincia de Santa Fe busca profundizar su relación con China
Política

La provincia de Santa Fe busca profundizar su relación con China

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: No somos autistas
La Región

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: "No somos autistas"

Pullaro quiere exponer en el Congreso sobre la baja de imputabilidad

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro quiere exponer en el Congreso sobre la baja de imputabilidad

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación
La Ciudad

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo
LA CIUDAD

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad
La Ciudad

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad

Paro de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros
La Ciudad

"Paro" de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado de Norma Acosta
POLICIALES

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado de Norma Acosta