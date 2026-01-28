Javier Milei fue al show de Fátima Flórez y cantó en el escenario de Mar del Plata

El presidente presenció la función de "Fátima Universal" en el Teatro Roxy. Tal como se había anticipado, intrepretó “El Rock del Gato”

El presidente Javier Milei fue protagonista del show de Fátima Flórez durante la temporada de verano. Tal como había anticipado días antes la humorista, el mandatario asistió a una función de “Fátima Universal” y subió al escenario para itnerpretar una canción.

La presencia de Milei se dio en el marco de su paso por Mar del Plata, donde continúa con el “Tour de la Gratitud” . Se trata de una serie de visitas que el presidente realiza junto a su hermana Karina Milei , con el objetivo de agradecer el respaldo electoral recibido en diferentes ciudades y provincias.

Fátima Flórez ya había confirmado públicamente su visita. “Está confirmadísimo que viene; es una función que se adelanta porque luego él debe seguir con sus actividades”, había señalado. En ese contexto, Milei asistió al show de su ex pareja acompañado por su hermana, en el Teatro Roxy . En el cierre de la noche, el presidente subió al escenario y cantó el “Rock del Gato”.

>> Leer más: Milei evita Las Vegas y no irá al show de Fátima Florez en su gira por Estados Unidos

El show de Fátima Florez y Javier Milei

El presidente llegó al Teatro Roxy de Mar del Plata acompañado por su hermana y un grupo de funcionarios. Milei se ubicó en la sexta fila y fue ovacionado por el público tras la presentación de Fátima Flórez..

Durante el espectáculo, el mandatario rió y celebró los chistes. mientras la humorista desarrollaba su show, en el que interpretó personajes como Mirtha Legrand, Carmen Barbieri, Cristina Kirchner y Patricia Bullrich, entre otros.

Tal como lo había anticipado la propia Flórez, hacia el final de la función Milei dejó su butaca y subió al escenario. Aallí interpretó “El Rock del Gato”, el clásico de Los Ratones Paranoicos, mientras Fátima lo acompañaba bailando a su lado.

Cabe remarcar que días antes la capocómica había hablado sobre este momento y reveló que la elección del tema fue personal del presidente. “Es una canción de su repertorio, por eso me pareció lógico que la haga”, explicó.