Estatales realizarán un paro el 11 de febrero contra la reforma laboral

El frente de sindicatos que impulsa ATE fijó una medida de fuerza de cara al inicio del debate del proyecto en el Senado. Presión a los gobernadores

28 de enero 2026 · 06:10hs
Rodolfo Aguiar

Foto: Archivo / La Capital.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

Sindicatos estatales provinciales reunidos en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvieron este martes convocar a un paro general para el 11 de febrero próximo, día en que se trataría la reforma laboral en el Senado de la Nación. También evalúan realizar medidas en todo el país para presionar a los gobernadores.

La medida fue anunciada por el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas. Rodolfo Aguiar, titular de ATE, enfatizó: “Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral, es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero. Pero no puede ser una medida aislada”.

El gremialista instó también a sus pares a “pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad” al paro. “Tenemos que salir a la calle antes que el proyecto comience a ser tratado en el Senado”, argumentó.

Los gobernadores, en la mira

Por eso, propuso realizar acciones en las provincias administradas por gobernadores que apoyan la reforma laboral.

"Debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores. Nos tenemos que esforzar para evaluar la posibilidad de establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en algunas provincias que decidieron ser funcionales a (el presidente Javier) Milei y que nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”, argumentó.

>>Leer más: Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora se plantan y exigen cambios en la reforma laboral

Aguiar centró la mira en los gobernadores en función de las intensas recorridas que viene realizando el ministro del Interior nacional, Diego Santilli, en busca del apoyo de las provincias.

“La gira de Santilli muestra que, sin los mandatarios provinciales, el gobierno nacional no puede”, sentenció.

El gobernador Maximiliano Pullaro pretende exponer en Diputados la ley penal juvenil.

Pullaro quiere exponer en el Congreso sobre la baja de imputabilidad

La baja de la edad de imputabilidad se tratará en las sesiones extraordinarias en el Congreso

Baja de la edad de imputabilidad: el gobierno envió la Ley Penal Juvenil al Congreso

tour de la gratitud: una multitud recibio a milei en mar del plata

"Tour de la gratitud": una multitud recibió a Milei en Mar del Plata

El gobernador Pullaro se refirió a la baja de la edad de imputabilidad

Pullaro: "El garantismo es una ideología defendida por el kirchnerismo que le hizo mucho daño al país"

