Estatales realizarán un paro el 11 de febrero contra la reforma laboral

El frente de sindicatos que impulsa ATE fijó una medida de fuerza de cara al inicio del debate del proyecto en el Senado. Presión a los gobernadores

Sindicatos estatales provinciales reunidos en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvieron este martes convocar a un paro general para el 11 de febrero próximo, día en que se trataría la reforma laboral en el Senado de la Nación . También evalúan realizar medidas en todo el país para presionar a los gobernadores .

La medida fue anunciada por el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas. Rodolfo Aguiar , titular de ATE, enfatizó: “ Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral, es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero . Pero no puede ser una medida aislada”.

El gremialista instó también a sus pares a “pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad” al paro. “Tenemos que salir a la calle antes que el proyecto comience a ser tratado en el Senado” , argumentó.

Por eso, propuso realizar acciones en las provincias administradas por gobernadores que apoyan la reforma laboral .

"Debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores. Nos tenemos que esforzar para evaluar la posibilidad de establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en algunas provincias que decidieron ser funcionales a (el presidente Javier) Milei y que nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”, argumentó.

Aguiar centró la mira en los gobernadores en función de las intensas recorridas que viene realizando el ministro del Interior nacional, Diego Santilli, en busca del apoyo de las provincias.

“La gira de Santilli muestra que, sin los mandatarios provinciales, el gobierno nacional no puede”, sentenció.