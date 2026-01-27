Emboscada en la puerta de su casa: atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Dos mujeres la llamaron por su nombre y le dispararon en la puerta de su domicilio en San José del Rincón. El ataque dejó una herida de bala y múltiples golpes

Dos mujeres intentaron asesinar a Melisa Anahí Soperez , hermana del intendente de San José del Rincón , Andrés Soperez. El hecho ocurrió este lunes por la noche en la puerta de la casa de la víctima, quien resultó herida por el roce de un proyectil en uno de sus brazos.

Minutos antes de la medianoche, dos mujeres llegaron a bordo de una motocicleta hasta una vivienda ubicada en calle Alférez Moreira al 1500, en la ciudad de San José del Rincón . Llamaron por su nombre a la dueña de casa y, cuando salió al exterior, una de las agresoras extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos .

La víctima, Melisa Anahí Soperez, hermana del intendente de San José del Rincón, Andrés Soperez, resultó herida por el roce de un proyectil en uno de sus brazos . Tras caer al suelo, fue salvajemente golpeada por ambas atacantes con patadas y golpes de puño , para luego darse a la fuga en el mismo rodado en el que habían llegado.

Los vecinos , alertados por las detonaciones de arma de fuego y los gritos, salieron a la calle y auxiliaron a la mujer herida. Varios de ellos dieron aviso a la central de emergencias 911.

Minutos después llegaron efectivos de la Comisaría 14ª de San José del Rincón, quienes trasladaron a la víctima hasta el Samco local. El personal médico constató una herida en la cabeza, una lesión en el brazo compatible con el roce de un disparo, y hematomas múltiples producto de la agresión física.

Relato de la víctima

Según relató la víctima, comenzó a escuchar gritos en el exterior, lo que la llevó a salir creyendo que se trataba de un problema con su perro. Al abrir la puerta, se encontró con dos mujeres, una de ellas vestida de negro, que ingresaron por el pasillo de la vivienda.

“Se me vinieron encima. Intenté defenderme con el cuerpo y las manos”, relató Soperez. En ese momento, llegó una segunda agresora que sacó un arma de fuego y comenzó a disparar.

De acuerdo al testimonio, la mujer armada efectuó varios disparos, algunos de los cuales impactaron contra la pared y una ventana de la vivienda. Uno de los proyectiles rozó el rostro de la víctima y otro le provocó una lesión en un brazo.

“Los disparos los hizo cuando yo ya estaba en el piso. En ese momento pensé que me iban a matar”, afirmó.

image - 2026-01-27T143921.111

Recién con la llegada del servicio de emergencias (SIES 107), la víctima tomó dimensión de que había sufrido heridas de bala, ya que aseguró que no sentía dolor producto del estado de shock.

Consultada sobre si el ataque podría estar relacionado con el cargo de su hermano, el intendente de Rincón, Melisa Soperez no descartó ninguna hipótesis. “No tengo una relación cercana con mi hermano en lo personal, pero todo puede ser. A esta altura no descarto nada”, expresó.

La víctima remarcó su preocupación por la seguridad de sus hijos, su pareja y su padre, y pidió que el hecho no quede impune. “Si esto terminaba peor, hoy dos chicos estarían sin su madre. Que recapaciten como mujeres y como madres”, sostuvo.

>>Leer más: Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

Investigación y búsqueda de las agresoras

Tras dialogar con la víctima, los policías lograron establecer la identidad de las dos atacantes, identificadas con las iniciales C. M. y A. S. Ambas se encuentran plenamente identificadas y son intensamente buscadas por las fuerzas de seguridad.

Desde la Comisaría 14ª indicaron que se estrechó el cerco policial en la zona costera y que las aprehensiones serían inminentes si las sospechosas permanecen en el distrito.