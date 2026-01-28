Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes

Se trata de Luna Ailén Zárate, de 13 años. La última vez que vieron a la menor fue cuando se fue de su casa de la zona sur de Rosario.

Luna Ailén Zárate tiene 13 años y falta de su hogar desde el 23 de diciembre

La Fiscalía Regional de Rosario difundió en las últimas horas un pedido de colaboración en la búsqueda de una adolescente de 13 años que se fue de su casa el 23 de diciembre pasado y sus familiares no pudieron dar con ella hasta el momento.

Se trata de Luna Ailén Zárate, quien fue vista por última vez cuando se fue de su hogar en Camino Viejo a Soldini al 3400, de Rosario.

Según los datos suministrados por Fiscalía, la menor mide 1.60 metros de altura, es de contextura robusta, tienen cabello negro corto hasta los hombros, posee un tatuaje con forma de ángel en el brazo izquierdo.

Al momento de irse de su casa, Luna vestía remera azul, calza de color negro y calzado tipo gomones de color marrón.

Luna Zárate

Cualquier ciudadano que pueda aportar alguna información sobre el paradero de Luna Ailén Zárate debe comunicarse a la línea de emergencias 911 o bien escribir a las redes sociales de la Fiscalía Regional 2 de Rosario.

>> Leer más: Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán