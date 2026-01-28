La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohibió la venta de más productos para el cabello y un spray medicinal

El organismo vetó alisadores, shampoos y tratamientos capilares sin registro sanitario y alertó por riesgos para la salud

28 de enero 2026 · 09:30hs
Los productos no contaban con la inscripción sanitaria correspondiente



La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la venta, el uso y la distribución de una amplia lista de productos para el cabello de la marca SUAD, tras detectar que se comercializaban sin autorización sanitaria y sin datos del establecimiento elaborador.

La medida se formalizó mediante la Disposición Nº 136/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanzó a todos los lotes y presentaciones de productos cosméticos que se ofrecían tanto en comercios físicos como en plataformas de venta online.

Según informó el organismo, estos productos carecían de inscripción ante la entidad sanitaria, lo que impide garantizar su seguridad, calidad y eficacia.

Cuáles son los productos prohibidos

La disposición contra SUAD incluyó alisadores, tratamientos capilares y champús, entre ellos:

  • Alisado nanoplastía

  • Alisado Tío Cosa

  • Alisado líquido Células Madre

  • Alisado Premium

  • Alisado líquido Uva, Limón y Guaraná

  • Alisado Japonés, Italiano, Cleopatra y Cola de Caballo

  • Alisado Aqua sin formol

  • Tratamiento efecto espejo

  • Tratamiento Lifting Capilar

  • Tratamiento Mayonesa Capilar

  • Tratamiento Miel Capilar

  • Nanoplastía

  • Oro Líquido

  • Shampoo Matizador Violeta

  • Shampoo Matizador Negro “Black Mamba”

  • Shampoo Loro Rojo

  • Acondicionador Coco

  • Matizador Azul y Rojo

El organismo advirtió especialmente sobre los alisadores capilares, ya que podrían contener formol, una sustancia prohibida para ese uso. El organismo remarcó que el formol libera vapores tóxicos capaces de provocar ardor, picazón e irritación en la piel, los ojos y el tracto respiratorio.

Vetan un spray medicinal

En otra disposición, Anmat también prohibió la elaboración, comercialización, publicidad y distribución del producto “Fungy Clean. Spray Anti-Hongos y Moho”, en todas sus presentaciones.

El organismo verificó que este artículo se promocionaba en sitios web y redes sociales sin contar con registro sanitario nacional. Ante el desconocimiento de su origen y de las condiciones de fabricación, se recomendó no adquirirlo ni utilizarlo.

Desde la institución sanitaria señalaron que estas acciones surgieron de controles realizados por los servicios de fiscalización de mercado, productos domisanitarios, cosméticos y cadenas de distribución. El objetivo, indicaron, es evitar la circulación de productos ilegítimos cuya composición y procesos de elaboración no pueden verificarse bajo la normativa vigente y proteger la salud de los consumidores.

